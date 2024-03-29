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может подстроиться под вас и ваши интересы: достопримечательности - ок, лучший чизкейк или турецкая кухня в городе - знаю, хорошие бары - можем зайти, Curry Wurst - у нас вот здесь. И все комфортно, без напряга и суеты, так как мы любим открывать для себя новые города. Отдельное спасибо за любовь к граффити и Марианенплатц с колоритом живущей рядом коммуны - это было впечатляюще. Мы ещё вернёмся, так как не дошли до нацистского аэропорта;))