Искусство и музеи – экскурсии в Берлине

Найдено 6 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Берлине на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
Загадки и легенды Нового музея
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Загадки и легенды Нового музея
Погрузитесь в мир древнего Египта, узнайте о находках Генриха Шлимана и уникальной реставрации Нового музея. Встреча с историей и тайнами ждет вас
Начало: Во дворике Музейного острова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Новый музей Берлина
Индивидуальная
1 час
Новый музей Берлина: эксклюзивное путешествие в Древний Египет
Приглашаем на увлекательное путешествие в сердце Древнего Египта, не выезжая из Берлина. Откройте тайны фараонов и их загадочной культуры
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
169 за всё до 4 чел.
Неформальный Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Неформальный Берлин: уличное искусство и культурные пространства
Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Индивидуальная
1 час
Искусство 19 века в Старой национальной галерее: путешествие по Музейному острову
Присоединяйтесь к нам в путешествие по миру искусства 19 века, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю
Начало: На Музейном острове
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
169 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Берлинской картинной галерее
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Берлинской картинной галерее
Увидеть оригиналы Рубенса и Босха и прочувствовать всю прелесть золотого века голландской живописи
Начало: На Штауфенбергштрассе
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
320 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 марта 2024
    Загадки и легенды Нового музея
    Великолепная экскурсия! Нам очень понравилась подача материала и умение рассказывать. Время пролетело незаметно, открыли для себя много нового, даже ребенок не скучал. Рекомендую!
  • о
    ольга
    4 августа 2023
    Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
    Интересная прогулка, отличный человеческий контакт, гид много знает и умеет преподносить свои знания в увлекательной форме.
  • В
    Владимир
    28 марта 2023
    Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
    Несмотря то, что район не совсем оправдал ожидания, экскурсия получилась любопытной. . Дарья - хороший рассказчик и полностью владеет материалом. Рекомендуем. .
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2019
    Загадки и легенды Нового музея
    Хоромная экскурсия.
  • В
    Вероника
    22 октября 2019
    Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
    Спасибо большое за экскурсию! Прогуляли с Дарьей целый день и все равно не исчерпали ее рассказы о Берлине. Очень чуткий гид, который
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    может подстроиться под вас и ваши интересы: достопримечательности - ок, лучший чизкейк или турецкая кухня в городе - знаю, хорошие бары - можем зайти, Curry Wurst - у нас вот здесь. И все комфортно, без напряга и суеты, так как мы любим открывать для себя новые города. Отдельное спасибо за любовь к граффити и Марианенплатц с колоритом живущей рядом коммуны - это было впечатляюще. Мы ещё вернёмся, так как не дошли до нацистского аэропорта;))

  • К
    Константин
    3 мая 2019
    Загадки и легенды Нового музея
    Татьяна, Огромное спасибо! Экскурсия очень понравилась! Татьяна очень интересно расказывала замечательные истории, о которых наверное не узнаешь от обычных экскурсоводов. При
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    этом были интересно преподнесены и основные исторические факты, и общее настроение, и направления экспозиций музея. Чувствуется глубокое знание истории и увлеченность Татьяны, что привносит особенное очарование и вызывает интерес ко всему расказанному не только взрослым, но и детям. Очень рекомендуем, посетить музей с Татьяной.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Искусство и музеи»

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  1. Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
  2. Загадки и легенды Нового музея
  3. Новый музей Берлина
  4. Неформальный Берлин
  5. Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 320. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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