Прикоснуться к миру искусства 19 века, научиться читать картины и понимать их
Приглашаю вас на нескучную прогулку в мир высокого искусства.
В сердце Музейного острова мы посетим Старую национальную галерею с солидной коллекцией живописи и скульптуры 19 века.
Я поделюсь с вами историями о художниках и картинах, а также помогу подметить самое важное в работах Либермана и Бёклина, Моне и Ренуара.
В сердце Музейного острова мы посетим Старую национальную галерею с солидной коллекцией живописи и скульптуры 19 века.
Я поделюсь с вами историями о художниках и картинах, а также помогу подметить самое важное в работах Либермана и Бёклина, Моне и Ренуара.
Ближайшие даты:
24
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
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даты
Описание
Что вас ожидает
Во время экскурсии по Старой Национальной галерее мы:
- откроем мир скульптур знакового немецкого скульптора 19 века Райнольда Бегаса
- найдём особый подход к картинами импрессионистов: Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара и Камиля Писсарро
- оценим полотна представителей романтического историзма — Адольфа Менцеля и Макса Либермана
- раскроем тайну работ яркого символиста Арнольда Бёклина
- обсудим малоизвестные факты о загадочных картинах Франца фон Штук
- посмотрим на обворожительно-печальные произведения романтиста Каспара Давида Фридриха
Моя главная цель — влюбить вас в искусство и показать свою прелесть в каждом стиле и в каждой эпохе живописи.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в Старую национальную галерею: 10 евро с человека, дети до 18 лет — бесплатно
- Желательно приобрести билет заранее, чтобы не стоять в очереди. Билет для гида приобретать не нужно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Музейном острове
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид в Берлине
Меня зовут Лидия, я гид по Берлину. За те годы, что я живу в этом потрясающем городе, я влюбилась в его улочки, атмосферу и жителей. Изучив историю Берлина, я начала его понимать — и это чувство переросло во что-то большее, чем любовь. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!
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