Лидия — ваш гид в Берлине Организатор данного мероприятия

На сайте с 2023 года

Обычно отвечает за 10 минут

Провела экскурсии для 70 туристов

Меня зовут Лидия, я гид по Берлину. За те годы, что я живу в этом потрясающем городе, я влюбилась в его улочки, атмосферу и жителей. Изучив историю Берлина, я начала его понимать — и это чувство переросло во что-то большее, чем любовь. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!