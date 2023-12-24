Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Индивидуальная экскурсия в Берлине

Прикоснуться к миру искусства 19 века, научиться читать картины и понимать их

Приглашаю вас на нескучную прогулку в мир высокого искусства.

В сердце Музейного острова мы посетим Старую национальную галерею с солидной коллекцией живописи и скульптуры 19 века.

Я поделюсь с вами историями о художниках и картинах, а также помогу подметить самое важное в работах Либермана и Бёклина, Моне и Ренуара.
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Ближайшие даты:
24
дек
26
дек
27
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28
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Описание

Что вас ожидает

Во время экскурсии по Старой Национальной галерее мы:

  • откроем мир скульптур знакового немецкого скульптора 19 века Райнольда Бегаса
  • найдём особый подход к картинами импрессионистов: Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара и Камиля Писсарро
  • оценим полотна представителей романтического историзма — Адольфа Менцеля и Макса Либермана
  • раскроем тайну работ яркого символиста Арнольда Бёклина
  • обсудим малоизвестные факты о загадочных картинах Франца фон Штук
  • посмотрим на обворожительно-печальные произведения романтиста Каспара Давида Фридриха

Моя главная цель — влюбить вас в искусство и показать свою прелесть в каждом стиле и в каждой эпохе живописи.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет в Старую национальную галерею: 10 евро с человека, дети до 18 лет — бесплатно
  • Желательно приобрести билет заранее, чтобы не стоять в очереди. Билет для гида приобретать не нужно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Музейном острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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