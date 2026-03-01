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Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина

Присоединяйтесь к нам в путешествие по миру искусства 19 века, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю
Приглашаем вас на экскурсию в Старую национальную галерею Берлина, где вас ждет встреча с выдающимися произведениями искусства 19 века.

Вас ожидает знакомство с работами великих мастеров: от импрессионистов Клода Моне и
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Эдуарда Мане до романтистов Каспара Давида Фридриха.

Узнайте увлекательные истории о художниках и их творениях, которые заставят вас по-новому взглянуть на искусство.

Эта экскурсия - идеальная возможность погрузиться в мир красоты и вдохновения, оставив за порогом повседневную суету

5
3 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная коллекция живописи
  • 🗿 Скульптуры Райнольда Бегаса
  • 🖌️ Работы импрессионистов
  • 🖼️ Полотна романтического историзма
  • 🔍 Тайны символизма
  • 📚 Интересные истории о художниках
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина

Что можно увидеть

  • Старая национальная галерея
  • Музейный остров

Описание экскурсии

Во время экскурсии по Старой Национальной галерее мы:

  • откроем мир скульптур знакового немецкого скульптора 19 века Райнольда Бегаса
  • найдём особый подход к картинами импрессионистов: Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара и Камиля Писсарро
  • оценим полотна представителей романтического историзма — Адольфа Менцеля и Макса Либермана
  • раскроем тайну работ яркого символиста Арнольда Бёклина
  • обсудим малоизвестные факты о загадочных картинах Франца фон Штук
  • посмотрим на обворожительно-печальные произведения романтиста Каспара Давида Фридриха

Моя главная цель — влюбить вас в искусство и показать свою прелесть в каждом стиле и в каждой эпохе живописи.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет в Старую национальную галерею: 10 евро с человека, дети до 18 лет — бесплатно
  • Желательно приобрести билет заранее, чтобы не стоять в очереди. Билет для гида приобретать не нужно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Музейном острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Лидия, я гид по Берлину. За те годы, что я живу в этом потрясающем городе, я влюбилась в его улочки, атмосферу и жителей. Изучив историю Берлина, я начала его понимать — и это чувство переросло во что-то большее, чем любовь. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Нам очень понравилась экскурсия с Лидией! Взгляд на искусство через призму личностей исторических, политических процессов и уклада жизни, что неизменно формирует искусство. Углубились в немецкое искусство 19 века, очень хочется дальше читать и развивать для себя эту тему
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С
Добрый день!очень понравилась экскурсия как провел гид Андрей по музеям Берлина в gemaldgalerie живописи старых мастеров: лукаса кранах старшего и младшего, брейгеля старшего, Босха, Тициана и новых мастеров в золотом
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треугольнике alt galerie (импрессионисты и другие видные художники 19 века). Очень незаметно прошло время, очень познавательная были экскурсии, много неизвестных фактов узнал для себя, Рекомендую обязательно к посещению и гида как эксперта Андрея, еще раз вернусь в музеи Берлина!!! Сергей

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Анжелика
Огромное СПАСИБО Лидии за экскурсию! Время пролетело и мы были в недоумении, что уже конец) Было много открытий и откровений! Спасибо Лидии за профессионализм. Обязательно обратимся ещё!
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