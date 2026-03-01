Приглашаем вас на экскурсию в Старую национальную галерею Берлина, где вас ждет встреча с выдающимися произведениями искусства 19 века.
Вас ожидает знакомство с работами великих мастеров: от импрессионистов Клода Моне и
Вас ожидает знакомство с работами великих мастеров: от импрессионистов Клода Моне и
7 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная коллекция живописи
- 🗿 Скульптуры Райнольда Бегаса
- 🖌️ Работы импрессионистов
- 🖼️ Полотна романтического историзма
- 🔍 Тайны символизма
- 📚 Интересные истории о художниках
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Старая национальная галерея
- Музейный остров
Описание экскурсии
Во время экскурсии по Старой Национальной галерее мы:
- откроем мир скульптур знакового немецкого скульптора 19 века Райнольда Бегаса
- найдём особый подход к картинами импрессионистов: Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара и Камиля Писсарро
- оценим полотна представителей романтического историзма — Адольфа Менцеля и Макса Либермана
- раскроем тайну работ яркого символиста Арнольда Бёклина
- обсудим малоизвестные факты о загадочных картинах Франца фон Штук
- посмотрим на обворожительно-печальные произведения романтиста Каспара Давида Фридриха
Моя главная цель — влюбить вас в искусство и показать свою прелесть в каждом стиле и в каждой эпохе живописи.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в Старую национальную галерею: 10 евро с человека, дети до 18 лет — бесплатно
- Желательно приобрести билет заранее, чтобы не стоять в очереди. Билет для гида приобретать не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Музейном острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Лидия, я гид по Берлину. За те годы, что я живу в этом потрясающем городе, я влюбилась в его улочки, атмосферу и жителей. Изучив историю Берлина, я начала его понимать — и это чувство переросло во что-то большее, чем любовь. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень понравилась экскурсия с Лидией! Взгляд на искусство через призму личностей исторических, политических процессов и уклада жизни, что неизменно формирует искусство. Углубились в немецкое искусство 19 века, очень хочется дальше читать и развивать для себя эту тему
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С
Добрый день!очень понравилась экскурсия как провел гид Андрей по музеям Берлина в gemaldgalerie живописи старых мастеров: лукаса кранах старшего и младшего, брейгеля старшего, Босха, Тициана и новых мастеров в золотом
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Огромное СПАСИБО Лидии за экскурсию! Время пролетело и мы были в недоумении, что уже конец) Было много открытий и откровений! Спасибо Лидии за профессионализм. Обязательно обратимся ещё!
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