Если Вы хоть немного такой же киноман, как и мы, то эта экскурсия ⛳ придется вам по душе.

Речь в этой экскурсии 🧭 пойдет прежде всего о знаменитых фильмах, сцены из которых (или ленты целиком) были сняты на улицах нашего города, а в некоторых из них наш гид даже принимал непосредственное участие.

Мы побываем с вами на площади Марлен Дитрих, где в роскошном здании современного театра, который на время фестиваля переименовуется в Berlinale Palast, происходит ежегодная церемония награждения победителей и лауреатов кинофестиваля Берлинале - Фестиваль кино 🎥, уже давно побивший мировой рекорд посещаемости. В прошлом году его посетило свыше 184 тыс. зрителей!

Также пройдем Аллеей Славы, где как в Голливуде, впечатаны в асфальт звезды с именами всех самых знаменитых актеров, режиссеров, сценаристов, композиторов немецкого происхождения, кто так или иначе оставил свой значимый след для мирового кинематографа всех времен и народов. Сколько знакомых имен! Никогда бы не подумал, что многие из них, оказывается, немцы, навсегда связавшие свою жизнь с Голливудом. Это впечатляет!

Здесь же совсем неподалеку на нескольких этажах здания расположился самый большой в Германии музей 🖼 Кино и Телевидения, где представлены различные экспонаты и фрагменты студийного оборудования, использовавшиеся за весь период более чем 100-летней истории 📖 кинематографа, а также самые первые кинокамеры и кинопроекторы, которые соседствуют с экранными образами знаменитой кино-дивы Марлен Дитрих. Все ее самые знаменитые платья-оригиналы, в которых она снималась, выставлены здесь же в витринах, а за каждой из них - громадные экраны с фрагментами этих фильмов. Если наша экскурсия будет в четверг во второй половине дня, смогу вас провести в музей абсолютно бесплатно, не пожалеете!

Итак, основные и самые известные фильмы, которые снимали на улицах нашего города:

"Превосходство Борна" с Мэттом Дейманом,

"Операция Валькирия" с Томом Крузом,

"Агент007. Осьминожка" с Роджером Муром,

"Голубой Ангел" с Марлен Дитрих",

"Беги, Лола, беги!" Тима Тыквера,

"Бесславные ублюдки" с Бредом Питтом и Тилем Швайгером,

"Взрывная блондинка" с Шерлиз Терон,

"17 мгновений весны" c Вячеславом Тихоновым в роли Штирлица,

"Гуд-бай Ленин" с Чулпан Хаматовой,

"Небо над Берлином" Вима Вельдерса,

"Русское Диско (русская. версия "Я нормально-Супергут")",

"Мост шпионов" с Томом Хэнксом,

"Я-Кристина" или "Дети с Зоологишер Гартен",

"Александрплац", трилогия Фасбендера

"Берлинский синдром" с Терезой Палмер, знаменитый немецкий сериал "Ку-Дамм-56", "Жизнь других", "Тунель", "Отель Адлон", "Легенды Риты", "Наши отцы, наши матери", "Германия 86",

и мн. др.

Понятно, что вы возможно их не все смотрели - тогда будете вспоминать знакомые названия и по ходу нашей экскурсии мы уже вместе с вами будем отыскивать места съемок, вспоминая сюжетную линию каждого из них. А попутно, конечно же, исследуем город 🏙️ на предмет исторических памятников и достопримечательностей 🏛️. Уверен, их на нашем пути будет не мало!

Ну как вам идея?

Тогда вперед! Можно уже бронировать.