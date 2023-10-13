Побывать в сердце города и пофотографироваться в самых красивых локациях
Вас ждёт увлекательная фотосессия в дружеской обстановке на фоне лучших достопримечательностей культурно-исторического центра Берлина. Вы проникнетесь атмосферой города, узнаете увлекательные факты о нём и прекрасно проведёте время.
А ваши самые яркие впечатления от прогулки останутся навсегда запечатлёнными в профессиональных фотокадрах.
А ваши самые яркие впечатления от прогулки останутся навсегда запечатлёнными в профессиональных фотокадрах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы начнём наш маршрут с Музейного острова — центра науки, истории и искусства. Это прекрасная локация для фотосессии, так как объединяет в себе множество известных достопримечательностей, крупнейшие государственные музеи, абсолютно разную архитектуру и природные ландшафты.
- Следующей точкой станет Берлинский кафедральный собор. Это самая большая протестантская церковь Германии. Расскажу её историю и подскажу выгодные ракурсы для снимков.
- Завершим прогулку в немецком жилом квартале Николаифиртель, расположенном на восточном берегу реки Шпрее. В центре квартала возвышается церковь Святого Николая, а с набережной открывается восхитительный вид на Берлинский Кафедральный собор.
По желанию после экскурсии вы сможете отдохнуть в одном из уютных ресторанчиков на улочках Николаифиртель.
Организационные детали
- Во время экскурсии я помогу вам с позированием и подскажу отличные ракурсы
- Вы получите 25 высококачественных фотографий в профессиональной ретуши в течение 10 рабочих дней после прогулки
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Берлине
Привет! Меня зовут Юлия. Я профессионально занимаюсь фотографией с 2017 года. В своих работах всегда стремлюсь отразить атмосферу события и лучшие черты моделей. Я придерживаюсь высоких стандартов качества и обработки снимков. Фотография для меня – это прежде всего искусство и творчество, а самое большое удовлетворение я получаю, когда клиенты радуются полученным снимкам.
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