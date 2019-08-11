8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Впечатляющая современная архитектура «Ленты Федерации» в новом Правительственном квартале, где мост «Прыжок через Шпрее» связывает в единое архитектурное целое — символ открытости и подконтрольности власти Пауль-Лёбе-хаус и символ либерализма и знаний Мария-Элизабет-Людерс-хаус. Вы увидите старинные деревенские мельницы Немецкого Технического музея и два современных архитектурных чуда, напоминающих о быстротечности времени — купола Темподрома и Сони-центра. Я покажу вам типичные образцы берлинской архитектуры кайзеровской эпохи и место, где линия метро пробила доходный дом.

Главные точки поездки

Ноллендорфплац — место событий культового фильма Боба Фосса «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком.

Боба Фосса «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком. Рай для граффити и уличных спортменов — Глейсдрейек: знаменитый поворотный треугольник, воспетый Борисом Пастернаком , забытый и заросший лесом после II Мировой войны, но превращенный в парк в начале 21 века.

, забытый и заросший лесом после II Мировой войны, но превращенный в парк в начале 21 века. Самое сложное городское инженерное сооружение конца 19 — начала 20 века — шестиуровневая развязка под и над Ландвер-каналом — популярный вид для почтовых открыток «Привет из Берлина» 1900хх годов и придуманные «открытые шлюзы» берлинской подземки в мае 1945 (спойлер: был подрыв потолка тоннеля под каналом).

конца 19 — начала 20 века — шестиуровневая развязка под и над Ландвер-каналом — популярный вид для почтовых открыток «Привет из Берлина» 1900хх годов и придуманные «открытые шлюзы» берлинской подземки в мае 1945 (спойлер: был подрыв потолка тоннеля под каналом). Анхальтербанхоф — руины крупнейшего железнодорожного вокзала Европы , построенного в 1841 году с куполом из волнистой стали и стекла, где Гитлер встречал Муссолини, а Риббентроп — Молотова.

, построенного в 1841 году с куполом из волнистой стали и стекла, где Гитлер встречал Муссолини, а Риббентроп — Молотова. Небоскребы и шатровая крыша на Потсдамер-плац . Площадь, перекочевавшая в головах людей из Западного Берлина в Восточный.

. Площадь, перекочевавшая в головах людей из Западного Берлина в Восточный. Здание Рейхстага и Ведомство федерального канцлера — новые символы власти, воплощенные в новой архитектуре, и дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» в стиле раннего классицизма второй половины 18 века — официальная резиденция президента ФРГ .

Попутно вы увидите место т.н. «Бункера фюрера» и Новой Рейхсканцелярии образца 1939 года, о которой Молотов после возвращения из Берлина не решился рассказать Сталину, а также Бранденбургские ворота, «Беременную устрицу», напугавшую власти ГДР, Ганзейский квартал, Баухаус-архив и другие узнаваемые символы немецкой столицы в свете ночных огней.

Если у вас возникнет желание и позволит время, я с удовольствием, как дополнение к велотуру, покажу Посольский квартал и Бендлерблок — двор Генерального штаба времен национал-социализма, где в 1933 году Гитлер произнес речь об искоренении марксизма и захвате восточных территорий. А в 1944 здесь был расстрелян Штауффенберг после покушения на фюрера в «Волчьем логове» — та самая знаменитая Операция «Валькирия».

Оптимальный формат экскурсии

Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход способен обойти. Вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: примерно 50% прогулки — короткие паузы для ознакомления с достопримечательностями. Я проведу вас оптимальным путем и покажу все самое интересное. С удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат взять велосипед на прокат в самом отеле или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, всегда есть возможность воспользоваться разбросанными по Берлину т.н. мобильными байками. Наиболее распространенные варианты, это — Donkey и Lidl Bike, но есть и много других, в т.ч. мобильные электробайки JUMP и Lime-E. .

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции по прокату велосипеда.

В среднем 6 часов проката обходятся примерно в 6-8 EUR; сутки — 12-16 EUR (не входит в стоимость велопрогулки). Если вы приезжаете на место встречи без велосипеда, обычно есть возможность найти велосипед через мобильное приложение непосредственно где-то рядом. В этом случае, пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велопрогулки.

Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Летом желательны солнцезащитные очки и кепка. В холодное время года шапка, шарф и перчатки обязательны!

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой, если выпадает снег — расстраиваться не стоит! Экскурсия состоится обязательно в разумно сокращенном пешем формате.