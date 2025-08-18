8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Велосипедное путешествие на закате — возможность увидеть знаменитые открыточные виды Берлина и скрытые от посторонних глаз удивительные места в то время, когда зажигаются «неоновые огни», а у главных достопримечательностей меньше

машин и людей. Вы несколько раз пересечете линию, разделявшую город на западный и восточный сектор. Проедете по набережным Шпрее и вдоль каналов, по мостам и паркам, точкам, напоминающим об ужасном прошлом Берлина и ярким площадям. Возьмите с собой хорошую фотокамеру! Новые впечатления и прекрасное настроение гарантируются.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Реликт Холодной войны — Берлинская стена у руин подвалов ГЕСТАПО. Впечатляющая современная архитектура «Ленты Федерации» в новом Правительственном квартале, где мост «Прыжок через Шпрее» связывает в единое архитектурное целое — символ открытости и подконтрольности власти Пауль-Лёбе-хаус и символ либерализма и знаний Мария-Элизабет-Людерс-хаус. Вы увидите старинные деревенские мельницы Немецкого Технического музея и два современных архитектурных чуда, напоминающих о быстротечности времени — купола Темподрома и Сони-центра. Я покажу вам типичные образцы берлинской архитектуры кайзеровской эпохи и место, где линия метро пробила доходный дом.

Главные точки поездки

Ноллендорфплац — место событий культового фильма Боба Фосса «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком в бурлящих ночной жизнью кварталах для взрослых.

Боба Фосса «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком в бурлящих ночной жизнью кварталах для взрослых. Рай для граффити и уличных спортменов — Глейсдрейек: знаменитый поворотный треугольник, воспетый Борисом Пастернаком , забытый и заросший лесом после II Мировой войны, но превращенный в парк в начале 21 века.

, забытый и заросший лесом после II Мировой войны, но превращенный в парк в начале 21 века. Самое сложное городское инженерное сооружение конца 19 — начала 20 века — шестиуровневая развязка под и над Ландвер-каналом — популярный вид для почтовых открыток «Привет из Берлина» 1900хх годов.

конца 19 — начала 20 века — шестиуровневая развязка под и над Ландвер-каналом — популярный вид для почтовых открыток «Привет из Берлина» 1900хх годов. Анхальтербанхоф — руины крупнейшего железнодорожного вокзала Европы , построенного в 1841 году с куполом из волнистой стали и стекла, где Гитлер встречал Муссолини, а Риббентроп — Молотова.

, построенного в 1841 году с куполом из волнистой стали и стекла, где Гитлер встречал Муссолини, а Риббентроп — Молотова. Небоскребы и светящаяся шатровая крыша на Потсдамер-плац . Площадь, перекочевавшая в головах людей из Западного Берлина в Восточный.

. Площадь, перекочевавшая в головах людей из Западного Берлина в Восточный. Здание Рейхстага и Ведомство федерального канцлера — новые символы власти , воплощенные в новой архитектуре, и дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» в стиле раннего классицизма второй половины 18 века — официальная резиденция президента ФРГ.

, воплощенные в новой архитектуре, и дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» в стиле раннего классицизма второй половины 18 века — официальная резиденция президента ФРГ. Открыточный вид на главный символ Западного Берлина — полуразрушенную церковь памяти кайзера Вильгельма .

. Самые большие кицы Берлина и пивные сады в парках и на набережных Шпрее.

Попутно вы увидите место т. н. «Бункера фюрера» и Новой Рейхсканцелярии образца 1939 года, о которой Молотов после возвращения из Берлина не решился рассказать Сталину, а также Бранденбургские ворота, «Беременную устрицу», напугавшую власти ГДР, и другие узнаваемые символы немецкой столицы в свете ночных огней.

Если у вас возникнет желание и позволит время, я с удовольствием, как дополнение к велотуру, покажу Посольский квартал и Бендлерблок — двор Генерального штаба времен национал-социализма, где в 1933 году Гитлер произнес речь об искоренении марксизма и захвате восточных территорий. А в 1944 здесь был расстрелян Штауффенберг после покушения на фюрера в «Волчьем логове» — та самая знаменитая Операция «Валькирия».

Оптимальный формат экскурсии

На этой экскурсии велосипед используется как транспортное средство. Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на метро. Если вы пришли без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идёт дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.

Кому подойдёт экскурсия

Велолюбителям старше 18 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Тем, кто уверенно управляет велосипедом и имеет навыки и опыт передвижения в условиях города.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала программы

Как проходит экскурсия

Старт и финиш: на площади станции Виттенбергплатц (U-Bahnhof Wittenbergplatz)

Общая длина маршрута: около 19 км. Больше 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 50/50

Формат программы не предусматривает посещения музеев, храмов, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.

Дополнительные расходы