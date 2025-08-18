8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком

По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Велосипедное путешествие на закате — возможность увидеть знаменитые открыточные виды Берлина и скрытые от посторонних глаз удивительные места в то время, когда зажигаются «неоновые огни», а у главных достопримечательностей меньше
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машин и людей. Вы несколько раз пересечете линию, разделявшую город на западный и восточный сектор.

Проедете по набережным Шпрее и вдоль каналов, по мостам и паркам, точкам, напоминающим об ужасном прошлом Берлина и ярким площадям. Возьмите с собой хорошую фотокамеру! Новые впечатления и прекрасное настроение гарантируются.

4.8
17 отзывов
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком

Описание экскурсии

Реликт Холодной войны — Берлинская стена у руин подвалов ГЕСТАПО. Впечатляющая современная архитектура «Ленты Федерации» в новом Правительственном квартале, где мост «Прыжок через Шпрее» связывает в единое архитектурное целое — символ открытости и подконтрольности власти Пауль-Лёбе-хаус и символ либерализма и знаний Мария-Элизабет-Людерс-хаус. Вы увидите старинные деревенские мельницы Немецкого Технического музея и два современных архитектурных чуда, напоминающих о быстротечности времени — купола Темподрома и Сони-центра. Я покажу вам типичные образцы берлинской архитектуры кайзеровской эпохи и место, где линия метро пробила доходный дом.

Главные точки поездки

  • Ноллендорфплац — место событий культового фильма Боба Фосса «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком в бурлящих ночной жизнью кварталах для взрослых.
  • Рай для граффити и уличных спортменов — Глейсдрейек: знаменитый поворотный треугольник, воспетый Борисом Пастернаком, забытый и заросший лесом после II Мировой войны, но превращенный в парк в начале 21 века.
  • Самое сложное городское инженерное сооружение конца 19 — начала 20 века — шестиуровневая развязка под и над Ландвер-каналом — популярный вид для почтовых открыток «Привет из Берлина» 1900хх годов.
  • Анхальтербанхоф — руины крупнейшего железнодорожного вокзала Европы, построенного в 1841 году с куполом из волнистой стали и стекла, где Гитлер встречал Муссолини, а Риббентроп — Молотова.
  • Небоскребы и светящаяся шатровая крыша на Потсдамер-плац. Площадь, перекочевавшая в головах людей из Западного Берлина в Восточный.
  • Здание Рейхстага и Ведомство федерального канцлера — новые символы власти, воплощенные в новой архитектуре, и дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» в стиле раннего классицизма второй половины 18 века — официальная резиденция президента ФРГ.
  • Открыточный вид на главный символ Западного Берлина — полуразрушенную церковь памяти кайзера Вильгельма.
  • Самые большие кицы Берлина и пивные сады в парках и на набережных Шпрее.

Попутно вы увидите место т. н. «Бункера фюрера» и Новой Рейхсканцелярии образца 1939 года, о которой Молотов после возвращения из Берлина не решился рассказать Сталину, а также Бранденбургские ворота, «Беременную устрицу», напугавшую власти ГДР, и другие узнаваемые символы немецкой столицы в свете ночных огней.

Если у вас возникнет желание и позволит время, я с удовольствием, как дополнение к велотуру, покажу Посольский квартал и Бендлерблок — двор Генерального штаба времен национал-социализма, где в 1933 году Гитлер произнес речь об искоренении марксизма и захвате восточных территорий. А в 1944 здесь был расстрелян Штауффенберг после покушения на фюрера в «Волчьем логове» — та самая знаменитая Операция «Валькирия».

Оптимальный формат экскурсии

На этой экскурсии велосипед используется как транспортное средство. Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на метро. Если вы пришли без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идёт дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.

Кому подойдёт экскурсия

Велолюбителям старше 18 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Тем, кто уверенно управляет велосипедом и имеет навыки и опыт передвижения в условиях города.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала программы

Как проходит экскурсия

  • Старт и финиш: на площади станции Виттенбергплатц (U-Bahnhof Wittenbergplatz)
  • Общая длина маршрута: около 19 км. Больше 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 50/50
  • Формат программы не предусматривает посещения музеев, храмов, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.

Дополнительные расходы

  • Шесть часов проката обходятся в среднем ≈ €8-12; сутки ≈ €15-25
  • Провоз одного велосипеда на метро — €2,50. В метро пользуйтесь лифтом и велосипедным вагоном

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€56
Студенты€48
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Wittenbergplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 941 туриста
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком.
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При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кирилл
Процитирую сына подростка 16 лет. Ответил на абсолютно все мои вопросы про Берлин относящиеся и нет к экскурсии. Крутой тип. Считаю, что такая оценка от подростка лучший отзыв.
Процитирую сына подростка 16 лет. Ответил на абсолютно все мои вопросы про Берлин относящиеся и нет
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Алена
Очень рекомендую Вам попасть на эту экскурсию с Игорем. Без сомнения, Игорь тот человек который и сам увлечен, и Вас увлечет. Вернувшись после экскурсии, хотя была уже ночь, мы продолжали
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с супругом обдумывать и обсуждать какие то детали и главное (мне кажется это самый главный эффект), захотелось "залезть самому в историю поглубже", чтобы дополнительно что то почитать и узнать, например пересмотреть фильм "Кабаре","Небо над Берлином" и прочитать книгу Ишервуда "Прощай Берлин". Игорь даёт много интересных фактов, исторических событий вплетая это все в удивительный узор Берлина, города, который меня очень удивил. Было много и смешного, и радостного и печального… И конечно, благодаря велоперемещению, Вы успеете увидеть очень много и к тому же, это физически было очень приятно - обдувает ветерком и эстетические очень красиво - на вечерней экскурсии Вы сможете увидеть прекрасное освещение города.

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Иван
Эта экскурсия была первой, индивидуальной, которую мы заказывали в жизни!) и нам понравилось, даже очень!!! Игорь это непросто экскурсовод, это настоящий профессионал своего дела, знает все и вся, подкован во
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всех нюансах и вопросах, все что получили, уверен, мы не найдём ни в одном учебнике! Он знает Берлин весь, каждое здание, что с ним связано, кто там жил и интереснейшие истории. А ещё плюс этой экскурсии так это больший объём получаемой информации за то же время, пешком столько не обойдёшь! Спасибо!)

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П
все было хорошо, за исключением того, что гид не помог с арендой велосипеда. Да, заранее об этом предупреждал, да - варианты предлагал. но тем не менее осадок остался. Когда приезжаешь
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в новую страну, то не всегда получается следовать строго инструкции - человеческая помощь важна, ее никто не отменял - тем более мы были готовы оплатить все издержки.

В остальном - особенно по части рассказа (экскурсия в итоге превратилась в "пешую") все было замечательно: Игорь много знает и интересно говорит.

Петр

Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Благодарю, Петр, за ваш отзыв.

Вы опоздали почти на 30 минут. Я вас дождался, но, к сожалению, вы приехали на велосипедную
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экскурсию без велосипедов, не воспользовались никакими рекомендациями по прокату, не скачали заранее приложение для мобильных байков, не имели мобильного доступа в Интернет чтобы в крайнем случае взять велосипед на месте. Видимо вы упустили из виду, что я должен был всего лишь провести для вас велоэкскурсию, но я сопроводил вас в несколько открытых магазинов, где возможно было купить SIM-карту с доступом в сеть, чтобы вам помочь. Я проводил вас в два ближайших проката, которые теоретически могли быть открыты вечером, но, к сожалению, было уже очень поздно и в такое время они не работали. На ночной экскурсии, к сожалению, невозможно решить вопрос отсутствия велосипедов предложением «оплатить все издержки». В описании экскурсии, рекомендациях заранее высланных на ваш email, со всеми возможными вариантами, где и как успешно взять велосипед: от вашего отеля и адресов прокатов - до аренды через мобильные приложения, вы были предупреждены несколько раз: «ПОЖАЛУЙСТА, АРЕНДУЙТЕ ВЕЛОСИПЕД ДО НАЧАЛА ВЕЛОПРОГУЛКИ. Поскольку это вечерняя экскурсия, если возникнут какие-то сложности и у вас не будет велосипедов, я не смогу вам помочь с арендой, т. к. все прокаты будут уже закрыты». Наличие велосипеда – это обязательное условие участия в велотуре. В переписке, чтобы вам помочь, я ответил на многочисленные ваши вопросы о пребывании в Берлине, не имеющие отношения к теме велоэкскурсии. Мне очень жаль, что вы проигнорировали всю высланную вам информацию и не воспользовались никаким из существующих в Берлине способов взять велосипед. Поскольку велосипед на экскурсиях используется как средство передвижения, пройти весь маршрут пешком, к сожалению, невозможно. Тем не менее, я приложил максимальные усилия чтобы забронированная вами экскурсия все же состоялась и вы получили возможность побывать хотя бы в небольшой части из запланированных мест.

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И
Рекомендую!

Много раз бывал в Берлине рядом, но не знал, что такое можно увидеть спустившись на набережные, Очень крутой тайной дорогой переехали из западного берлина к рейхстагу.
Погрузился в шумную ночную жизнь Берлина, теперь знаю, что Берлин тоже не спит ночью.
Спасибо!!!
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К
Экскурсия очень понравилась. Хотя мы заказывали её в день проведения, гид не отказал. Прилетели в тот день уставшие, но подача Игоря так увлекла, что практически пять часов пролетели на одном дыхании. Интересно, содержательно, современно. Спасибо большое. Рекомендую.
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