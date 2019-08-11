8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. «Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком

По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала

Игорь
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Игорь – ваш гид
Велосипедный тур на закате — возможность увидеть знаменитые открыточные виды Берлина и скрытые от посторонних глаз удивительные места в то время, когда зажигаются «неоновые огни», а у главных достопримечательностей меньше машин и людей.

Вы несколько раз пересечете линию, разделявшую город на западный и восточный сектор.

Проедете по набережным Шпрее и вдоль каналов, по мостам и паркам, точкам, напоминающим об ужасном прошлом Берлина и ярким площадям.

Возьмите с собой хорошую фотокамеру! Новые впечатления и прекрасное настроение гарантируются.
От
€70
49 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Встреча U-Bahnhof Wittenbergplatz
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком

Что вас ожидает

Впечатляющая современная архитектура «Ленты Федерации» в новом Правительственном квартале, где мост «Прыжок через Шпрее» связывает в единое архитектурное целое — символ открытости и подконтрольности власти Пауль-Лёбе-хаус и символ либерализма и знаний Мария-Элизабет-Людерс-хаус. Вы увидите старинные деревенские мельницы Немецкого Технического музея и два современных архитектурных чуда, напоминающих о быстротечности времени — купола Темподрома и Сони-центра. Я покажу вам типичные образцы берлинской архитектуры кайзеровской эпохи и место, где линия метро пробила доходный дом.

Главные точки поездки

  • Ноллендорфплац — место событий культового фильма Боба Фосса «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком.
  • Рай для граффити и уличных спортменов — Глейсдрейек: знаменитый поворотный треугольник, воспетый Борисом Пастернаком, забытый и заросший лесом после II Мировой войны, но превращенный в парк в начале 21 века.
  • Самое сложное городское инженерное сооружение конца 19 — начала 20 века — шестиуровневая развязка под и над Ландвер-каналом — популярный вид для почтовых открыток «Привет из Берлина» 1900хх годов и придуманные «открытые шлюзы» берлинской подземки в мае 1945 (спойлер: был подрыв потолка тоннеля под каналом).
  • Анхальтербанхоф — руины крупнейшего железнодорожного вокзала Европы, построенного в 1841 году с куполом из волнистой стали и стекла, где Гитлер встречал Муссолини, а Риббентроп — Молотова.
  • Небоскребы и шатровая крыша на Потсдамер-плац. Площадь, перекочевавшая в головах людей из Западного Берлина в Восточный.
  • Здание Рейхстага и Ведомство федерального канцлера — новые символы власти, воплощенные в новой архитектуре, и дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» в стиле раннего классицизма второй половины 18 века — официальная резиденция президента ФРГ.

Попутно вы увидите место т.н. «Бункера фюрера» и Новой Рейхсканцелярии образца 1939 года, о которой Молотов после возвращения из Берлина не решился рассказать Сталину, а также Бранденбургские ворота, «Беременную устрицу», напугавшую власти ГДР, Ганзейский квартал, Баухаус-архив и другие узнаваемые символы немецкой столицы в свете ночных огней.

Если у вас возникнет желание и позволит время, я с удовольствием, как дополнение к велотуру, покажу Посольский квартал и Бендлерблок — двор Генерального штаба времен национал-социализма, где в 1933 году Гитлер произнес речь об искоренении марксизма и захвате восточных территорий. А в 1944 здесь был расстрелян Штауффенберг после покушения на фюрера в «Волчьем логове» — та самая знаменитая Операция «Валькирия».

Оптимальный формат экскурсии
Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход способен обойти. Вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: примерно 50% прогулки — короткие паузы для ознакомления с достопримечательностями. Я проведу вас оптимальным путем и покажу все самое интересное. С удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат взять велосипед на прокат в самом отеле или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, всегда есть возможность воспользоваться разбросанными по Берлину т.н. мобильными байками. Наиболее распространенные варианты, это — Donkey и Lidl Bike, но есть и много других, в т.ч. мобильные электробайки JUMP и Lime-E. .

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции по прокату велосипеда.

В среднем 6 часов проката обходятся примерно в 6-8 EUR; сутки — 12-16 EUR (не входит в стоимость велопрогулки). Если вы приезжаете на место встречи без велосипеда, обычно есть возможность найти велосипед через мобильное приложение непосредственно где-то рядом. В этом случае, пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велопрогулки.

Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Летом желательны солнцезащитные очки и кепка. В холодное время года шапка, шарф и перчатки обязательны!

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой, если выпадает снег — расстраиваться не стоит! Экскурсия состоится обязательно в разумно сокращенном пешем формате.

Организационные детали

  • Старт и финиш: на площади станции Виттенбергплатц (U-Bahnhof Wittenbergplatz).
  • Общая длина маршрута: 19 км. Около 20 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 40/60
  • Для участников старше 18 лет.
  • От вас требуется умение передвигаться на велосипеде и минимальная выносливость.
  • Пожалуйста, будьте готовы к легким аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям от увиденного. Если вы давно не садились в седло, на утро после поездки может чувствоваться небольшая усталость в ногах.
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура U-Bahnhof Wittenbergplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком. При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Хотя мы заказывали её в день проведения, гид не отказал. Прилетели в тот день уставшие, но подача Игоря так увлекла, что практически пять часов пролетели на одном дыхании. Интересно, содержательно, современно. Спасибо большое. Рекомендую.
31 июля 2019
все было хорошо, за исключением того, что гид не помог с арендой велосипеда. Да, заранее об этом предупреждал, да - варианты предлагал. но тем не менее осадок остался. Когда приезжаешь в новую страну, то не всегда получается следовать строго инструкции - человеческая помощь важна, ее никто не отменял - тем более мы были готовы оплатить все издержки.

В остальном - особенно по части рассказа (экскурсия в итоге превратилась в "пешую") все было замечательно: Игорь много знает и интересно говорит.


Петр
19 июня 2019
Гид обладает глубоким знаниями истории города, зданий, любит Берлин и Очень интересно рассказывает. Получили удовольствие от экскурсии и будем рекомендовать гида с большое удовольствием.
31 мая 2019
Было очень интересно и незабываемо! Экскурсия продлилась почти 5 часов, сколько же мы всего узнали и увидели за это время!!! Спасибо, Игорю подсказал где можно взять велосипеды. Удачи и успехов!!
10 марта 2019
Спасибо Игорю за замечательную экскурссию, было очень познавательно! Это интересный маршрут, который открыл нам совершенно другой Берлин!
26 февраля 2019
С Игорем было интересно и познавательно покататься по ночному Берлину. Получил удовольствие, рекомендую.
17 октября 2018
Всё понравилось, интересно, познавательно, но тяжело крутить педали на арендованном велосипеде Mobike, хотя брал и легкий. Часто отставал от Игоря и мог бы упасть или потеряться ))), он возвращался . Хотелось бы улучшить выбор велосипеда или помощь в выборе велосипедов, тогда можно было бы получить больше удовольствия!
16 сентября 2018
Рекомендую!

Много раз бывал в Берлине рядом, но не знал, что такое можно увидеть спустившись на набережные,
Очень крутой тайной дорогой переехали из западного берлина к рейхстагу.
Погрузился в шумную ночную жизнь Берлина, теперь знаю, что Берлин тоже не спит ночью.
Спасибо!!!

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