8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Реликт Холодной войны — Берлинская стена у руин подвалов ГЕСТАПО. Впечатляющая современная архитектура «Ленты Федерации» в новом Правительственном квартале, где мост «Прыжок через Шпрее» связывает в единое архитектурное целое — символ открытости и подконтрольности власти Пауль-Лёбе-хаус и символ либерализма и знаний Мария-Элизабет-Людерс-хаус. Вы увидите старинные деревенские мельницы Немецкого Технического музея и два современных архитектурных чуда, напоминающих о быстротечности времени — купола Темподрома и Сони-центра. Я покажу вам типичные образцы берлинской архитектуры кайзеровской эпохи и место, где линия метро пробила доходный дом.
Главные точки поездки
- Ноллендорфплац — место событий культового фильма Боба Фосса «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком в бурлящих ночной жизнью кварталах для взрослых.
- Рай для граффити и уличных спортменов — Глейсдрейек: знаменитый поворотный треугольник, воспетый Борисом Пастернаком, забытый и заросший лесом после II Мировой войны, но превращенный в парк в начале 21 века.
- Самое сложное городское инженерное сооружение конца 19 — начала 20 века — шестиуровневая развязка под и над Ландвер-каналом — популярный вид для почтовых открыток «Привет из Берлина» 1900хх годов.
- Анхальтербанхоф — руины крупнейшего железнодорожного вокзала Европы, построенного в 1841 году с куполом из волнистой стали и стекла, где Гитлер встречал Муссолини, а Риббентроп — Молотова.
- Небоскребы и светящаяся шатровая крыша на Потсдамер-плац. Площадь, перекочевавшая в головах людей из Западного Берлина в Восточный.
- Здание Рейхстага и Ведомство федерального канцлера — новые символы власти, воплощенные в новой архитектуре, и дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» в стиле раннего классицизма второй половины 18 века — официальная резиденция президента ФРГ.
- Открыточный вид на главный символ Западного Берлина — полуразрушенную церковь памяти кайзера Вильгельма.
- Самые большие кицы Берлина и пивные сады в парках и на набережных Шпрее.
Попутно вы увидите место т. н. «Бункера фюрера» и Новой Рейхсканцелярии образца 1939 года, о которой Молотов после возвращения из Берлина не решился рассказать Сталину, а также Бранденбургские ворота, «Беременную устрицу», напугавшую власти ГДР, и другие узнаваемые символы немецкой столицы в свете ночных огней.
Если у вас возникнет желание и позволит время, я с удовольствием, как дополнение к велотуру, покажу Посольский квартал и Бендлерблок — двор Генерального штаба времен национал-социализма, где в 1933 году Гитлер произнес речь об искоренении марксизма и захвате восточных территорий. А в 1944 здесь был расстрелян Штауффенберг после покушения на фюрера в «Волчьем логове» — та самая знаменитая Операция «Валькирия».
Оптимальный формат экскурсии
На этой экскурсии велосипед используется как транспортное средство. Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.
Прокат велосипеда
В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на метро. Если вы пришли без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).
Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.
Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идёт дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.
Кому подойдёт экскурсия
Велолюбителям старше 18 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Тем, кто уверенно управляет велосипедом и имеет навыки и опыт передвижения в условиях города.
Организационные детали
Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала программы
Как проходит экскурсия
- Старт и финиш: на площади станции Виттенбергплатц (U-Bahnhof Wittenbergplatz)
- Общая длина маршрута: около 19 км. Больше 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 50/50
- Формат программы не предусматривает посещения музеев, храмов, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.
Дополнительные расходы
- Шесть часов проката обходятся в среднем ≈ €8-12; сутки ≈ €15-25
- Провоз одного велосипеда на метро — €2,50. В метро пользуйтесь лифтом и велосипедным вагоном
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€56
|Студенты
|€48
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Вы опоздали почти на 30 минут. Я вас дождался, но, к сожалению, вы приехали на велосипедную
Много раз бывал в Берлине рядом, но не знал, что такое можно увидеть спустившись на набережные, Очень крутой тайной дорогой переехали из западного берлина к рейхстагу.
Погрузился в шумную ночную жизнь Берлина, теперь знаю, что Берлин тоже не спит ночью.
Спасибо!!!