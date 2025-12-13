54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотосессия в центре Берлина

Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Предлагается индивидуальная фото-прогулка в центре Берлина, которая охватывает главные достопримечательности города.

За два часа вы посетите такие знаковые места, как Бранденбургские ворота, Рейхстаг, площадь Александерплатц и другие. В результате у вас
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останутся профессиональные фотографии, наполненные эмоциями и чувствами.

В программу входят съёмки в жанре Love Story, семейные и детские сессии, портфолио и портретные фотографии. Все снимки проходят цветовую коррекцию и предоставляются в электронном виде через файлообменник.

Кроме того, вы узнаете много интересного о городе, его жителях и получите рекомендации по местам, где можно отведать немецкую кухню и выпить настоящее берлинское пиво

4.8
60 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🌟 Знаковые достопримечательности
  • 💑 Разнообразные жанры съёмки
  • 📅 Быстрая обработка снимков
  • 🍻 Рекомендации по местам отдыха
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина

Что можно увидеть

  • Площадь Александерплатц
  • Берлинский собор
  • Квартал св. Николая
  • Остров музеев
  • Улица Унтер-дер-Линден
  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг
  • Площадь Потсдамерплатц
  • Берлинская стена

Описание фото-прогулки

Программа

Мы предлагаем вам съёмку в жанре Love Story, семейную и детскую съёмку, портфолио и портретные сессии на фоне достопримечательностей и роскошной архитектуры Берлина. Фотосессия ≈ 60-80 снимков, все снимки проходят цветовую коррекцию. Фотографии вы получаете в электронном виде через файлообменник, приблизительно через две недели.

Ещё мы расскажем, где можно отведать немецкую кухню и выпить настоящего берлинского пива, а также окажем помощь в организации культурной программы, отдыха или шоппинга.

Маршрут

  • Площадь Александерплатц
  • Берлинский собор
  • квартал св. Николая
  • остров музеев
  • улица Унтер-дер-Линден
  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг
  • площадь Потсдамерплатц
  • Берлинская стена.

Обращайтесь, будет интересно!

Организационные детали

Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей & Алена
Алексей & Алена — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 301 туриста
Я (Алексей) и моя супруга (Алёна) живём в Берлине с 2008 года и уже более десяти лет занимаемся профессионально фотографией. Мы любим знакомиться и общаться с новыми людьми и с большим удовольствием проведём для вас фотопрогулку по этому замечательному городу.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
3
3
2
1
1
И
Благодарим Алексея за прекрасную экскурсию, все было замечательно, ждем фотографий и желаем успехов!
Благодарим Алексея за прекрасную экскурсию, все было замечательно, ждем фотографий и желаем успехов!
Благодарим Алексея за прекрасную экскурсию, все было замечательно, ждем фотографий и желаем успехов!
Благодарим Алексея за прекрасную экскурсию, все было замечательно, ждем фотографий и желаем успехов!
Благодарим Алексея за прекрасную экскурсию, все было замечательно, ждем фотографий и желаем успехов!
Благодарим Алексея за прекрасную экскурсию, все было замечательно, ждем фотографий и желаем успехов!
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Юлия
Отличная экскурсия! Алексей отличный гид, фотограф и собеседник. На 16 мая, когда была запланирована экскурсия был ужасный прогноз погоды: проливной дождь и температура воздуха 12 градусов - не самые лучшие
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условия для пешеходной прогулки по городу, а уж тем более для фотосессии. Я позвонила Алексею и попросила перенести экскурсию на день. Он пошел навстречу и 17 мая в погожий солнечный денек наша экскурсия состоялась. Началась она у телебашни и закончилась в районе Потсдамской площади. Берлинский собор, музейный остров, Бундестаг, Брандербургские ворота и другие достопримечательности встречались на нашем пути. Алексей подробно обо всем рассказывал, не забывая при этом фотографировать) Полученные фотографии - выше всяких похвал. Мне очень понравилась эта экскурсия. Рекомендую.

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Ю
Я искал различные предложения фотосессий в Берлине, так как хотел сделать подарок жене и сыну. Нашел интересное предложение:"Экскурсия-фотосессия по центру Берлина". Организаторами были русскоговорящие люди, Алексей и Алена (что не
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могло не порадовать). Эта была наша первая фотосессия в Германии, которая прошла на "Ура!".
Саму экскурсию и фотосъемку проводила Алена, весьма пунктуальная и энергичная девушка. По первому взгляду было ясно, что мы имеем дело с приятным человеком, знающим свое дело. Наша экскурсия напоминала непринужденную беседу, которую, время от времени, Алена дополняла рассказами и интересными историями про те места, где мы прогуливались. Особо хочется отметить, что она прекрасно ладит с детьми (мы были с сыном-озорником, ему 3 года). Алена быстро нашла к нему подход и у нас получились прекрасные фото. Экскурсия заняла порядка 2-2,5 ч. За это время мы узнали много нового, посмеялись от души, подурачились перед камерой и даже успели поговорить о серьёзном и глубоком. Мы прошлись по Алексардрплатц, посетили Музейный остров и Бранденбургские ворота, и много другое.
Когда мы увидели наши фотографии, были очень рады. Столько приятных моментов, эмоций было на них запечатлено. Сразу хотелось всем показать, какие мы счастливые и красивые на них получились. Многие из них мы решили поместить в рамки и украсить дом.
Мы благодарны Алексею и Алене, за такую интересную экскурсию-фотосессию. Для нас эти фото будут приятной памятью о Берлине.
Хотим пожелать нашим организаторам достижения творческих высот, побольше довольных клиентов, радости и здоровья! Теперь будем рекомендовать нашим знакомым такую экскурсию и таких профессионалов своего дела!

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Алексей
Хотите узнать Берлин с необычной стороны?!
Пообщаться с отзывчивым, добрым и начитанным человеком?!
Получить массу эмоций и оставить память о прогулке в виде профессиональных снимков?!
Отведать немецких сосисок и выпить настоящего немецкого пива?!
А
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вечером посмотреть на город не с банальной Берлинской телевышки?!
Тогда смело покупайте фотопрогулку у Алексея.
Отличные эмоции и фотоснимки Вас будут радовать еще долгое время.

PS.
Это было небольшое лирическое отступление, а теперь хочу выразить огромнейшую благодарность Алексею, за профессиональную фотосессию и непринужденную беседу во время прогулки по Берлину. Алексей рассказывал факты и истории о городе, которые я бы не нашел в путеводителях, а за 2 часа (хотя, на самом деле, чуть больше 3х) мы прошли столько интересных и необычных мест, что вечером у меня болели ноги. Также рекомендовал: где выпить пива, отведать немецких сосисок, посмотреть город с высоты (но не с Берлинской телевышки), где лучше купить сувениры. А фотографии, которые пришли после отпуска, будут мне напоминать об этой прогулке по Берлину. Буду рекомендовать всем друзьям и родственникам, если поедут в Берлин. Если окажусь еще раз в этом "разношерстном" городе, то обязательно куплю прогулку еще раз.

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М
15.01.2015 Мы первый раз в Берлине и поэтому решили сделать экскурсию в начале нашего тура. Все прошло великолепно,нас встретил Алексей(очень добрый,отзывчивый человек). Не имея определенных предпочтений,мы отправились гулять. Делали фото
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в самых интересных и необычных местах,. архитектурные здания,парк музеев,портретные кадры,веселые прыжки на фоне зимнего Берлина. + по пути Алексей сопровождал интересными рассказами о столице,историческими фактами, так же где находятся лучшие места для отдыха,выгодные магазины, вкусные сосиски и детали о городском транспорте и кстати,помог нам купить билеты на проезд и билеты в театр)) мы могли задать любой,интересующий нас вопрос. За два часа мы прошли очень много интересного и узнали то,что в интернете вы не найдете. А еще мы получили замечательные профессиональные фото,которые будем печатать в большом размере)огромное спасибо) Советуем всем путешественникам!!Планируйте свой отдых заранее!! А лучший отдых должен начинаться именно так!(Margarita Anapa/Krasnodarsky kr)

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P
Мы очень благодарны за отли,но проведенную фотосессию в очень дружественной и непринуждённо атмосфере.
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