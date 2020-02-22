54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы предлагаем вам съёмку в жанре Love Story, семейную и детскую съёмку, портфолио и портретные сессии на фоне достопримечательностей и роскошной архитектуры Берлина. Фотосессия ≈ 60-80 снимков, все снимки проходят цветовую коррекцию. Фотографии вы получаете в электронном виде через файлообменник, приблизительно через две недели.

Ещё мы расскажем, где можно отведать немецкую кухню и выпить настоящего берлинского пива, а также окажем помощь в организации культурной программы, отдыха или шоппинга.

Маршрут

Площадь Александерплатц

Берлинский собор

квартал св. Николая

остров музеев

улица Унтер-дер-Линден

Бранденбургские ворота

Рейхстаг

площадь Потсдамерплатц

Берлинская стена.

Обращайтесь, будет интересно!