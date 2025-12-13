54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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могло не порадовать). Эта была наша первая фотосессия в Германии, которая прошла на "Ура!".

Саму экскурсию и фотосъемку проводила Алена, весьма пунктуальная и энергичная девушка. По первому взгляду было ясно, что мы имеем дело с приятным человеком, знающим свое дело. Наша экскурсия напоминала непринужденную беседу, которую, время от времени, Алена дополняла рассказами и интересными историями про те места, где мы прогуливались. Особо хочется отметить, что она прекрасно ладит с детьми (мы были с сыном-озорником, ему 3 года). Алена быстро нашла к нему подход и у нас получились прекрасные фото. Экскурсия заняла порядка 2-2,5 ч. За это время мы узнали много нового, посмеялись от души, подурачились перед камерой и даже успели поговорить о серьёзном и глубоком. Мы прошлись по Алексардрплатц, посетили Музейный остров и Бранденбургские ворота, и много другое.

Когда мы увидели наши фотографии, были очень рады. Столько приятных моментов, эмоций было на них запечатлено. Сразу хотелось всем показать, какие мы счастливые и красивые на них получились. Многие из них мы решили поместить в рамки и украсить дом.

Мы благодарны Алексею и Алене, за такую интересную экскурсию-фотосессию. Для нас эти фото будут приятной памятью о Берлине.

Хотим пожелать нашим организаторам достижения творческих высот, побольше довольных клиентов, радости и здоровья! Теперь будем рекомендовать нашим знакомым такую экскурсию и таких профессионалов своего дела!