54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы предлагаем вам съёмку в жанре Love Story, семейную и детскую съёмку, портфолио и портретные сессии на фоне достопримечательностей и роскошной архитектуры Берлина. Фотосессия ≈ 60-80 снимков, все снимки проходят цветовую коррекцию. Фотографии вы получаете в электронном виде через файлообменник, приблизительно через две недели.
Ещё мы расскажем, где можно отведать немецкую кухню и выпить настоящего берлинского пива, а также окажем помощь в организации культурной программы, отдыха или шоппинга.
Обращайтесь, будет интересно!