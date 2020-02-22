54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть все знаковые достопримечательности города за 2 часа и получить теплые фотографии на память

Alexey & Alena
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Alexey & Alena – ваш гид
Предлагаем вам фото-прогулку в центре Берлина, возле главных достопримечательностей.

За два часа вы увидите самые знаковые достопримечательности города, и у вас останутся тёплые, душевные, со вкусом сделанные фотографии, наполненные чувствами и эмоциями! Также вы узнаете много интересного о городе и его жителях.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии54 отзыва
4.94
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина

Программа

Мы предлагаем вам съёмку в жанре Love Story, семейную и детскую съёмку, портфолио и портретные сессии на фоне достопримечательностей и роскошной архитектуры Берлина. Фотосессия ≈ 60-80 снимков, все снимки проходят цветовую коррекцию. Фотографии вы получаете в электронном виде через файлообменник, приблизительно через две недели.

Ещё мы расскажем, где можно отведать немецкую кухню и выпить настоящего берлинского пива, а также окажем помощь в организации культурной программы, отдыха или шоппинга.

Маршрут

  • Площадь Александерплатц
  • Берлинский собор
  • квартал св. Николая
  • остров музеев
  • улица Унтер-дер-Линден
  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг
  • площадь Потсдамерплатц
  • Берлинская стена.

Обращайтесь, будет интересно!

Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина
Фотосессия в центре Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexey & Alena
Alexey & Alena
Я (Алексей) и моя супруга (Алёна) живём в Берлине с 2008 года и уже более десяти лет занимаемся профессионально фотографией. Мы любим знакомиться и общаться с новыми людьми и с большим удовольствием проведём для вас фотопрогулку по этому замечательному городу.
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Хорошо провели время с Алексеем, который много интересного рассказал о Берлине и о жизни в нем. Ждём фото!))
4 января 2020
Экскурсия очень понравилась.Все понятно, ничего лишнего. По ходу экскурсии какие вопросы возникали, Алексей охотно на них отвечал. Рекомендуем всем, в том числе с малышами (если конечно ваш малыш готов к таким марш-броскам))). Сейчас ждём фотографии. Думаем,что будем не разочарованы качеством, так как это был наш свадебный подарок.
3 января 2020
Экскурсия понравилась. Алексей отличный собеседник, рассказчик. Знает много интересного о Берлине. За два часа узнали основные моменты истории и жизни Берлина и побывали в самых ключевых местах центра! Фотки тоже крутые, хорошо подобранный ракурс и отличная обработка. Сезон (зима), конечно, не самый яркий - все в куртках, деревья голые, снега нет - но фотки вышли супер. Спасибо! Рекомендую всем, выбирайте, не пожалеете. И экскурсия, и рассказ, и фотки.
1 января 2020
Привет
Все было прекрасно. Профессионально проведена фотосессия , прекрасное знание исторических мест Берлина и прекрасное знание истории , что придает фотосессии участие в историческом процессе, а не просто процедура фотографирования.
Наша семья семья очень благодарна Алексею за те несколько часов проведенных вместе. Эта фотосессия лучшее наше времяпровождение в нашем 4-х дневном пребывании в Берлине.
Спасибо.
30 декабря 2019
Огромное спасибо Алексею за комфортную, интересную экскурсию с фотосессией. С нетерпением ждем фото. В следующий приезд обязательно воспользуюсь его услугами и обязательно порекомендую друзьям
14 декабря 2019
Прекрасная экскурсия, получили представление о Берлине, ничего лишнего. Очень интересно, да ещё и с фотосессией. Очень благодарны Алексею. Помог купить билеты на представление, посоветовал, где вкусно покушать. Всем рекомендую.
4 декабря 2019
Спасибо все было отлично. мне понравилось. жду фотографий)))
21 ноября 2019
Отличная экскурсия получилась! Даже дождик не смог испортить впечатление) очень легко, приятно, познавательно! Маршрут просто идеален! Очень много информации! Спасибо, было круто!
29 октября 2019
Я получила именно то, что хотела! Спасибо гиду Олексею за чудесную экскурсию! Теперь я с нетерпением ожидаю фотографии)
13 сентября 2019
Хорошо
Ещё 44 отзыва

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