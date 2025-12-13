54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагается индивидуальная фото-прогулка в центре Берлина, которая охватывает главные достопримечательности города.
За два часа вы посетите такие знаковые места, как Бранденбургские ворота, Рейхстаг, площадь Александерплатц и другие. В результате у вас
За два часа вы посетите такие знаковые места, как Бранденбургские ворота, Рейхстаг, площадь Александерплатц и другие. В результате у вас
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🌟 Знаковые достопримечательности
- 💑 Разнообразные жанры съёмки
- 📅 Быстрая обработка снимков
- 🍻 Рекомендации по местам отдыха
Что можно увидеть
- Площадь Александерплатц
- Берлинский собор
- Квартал св. Николая
- Остров музеев
- Улица Унтер-дер-Линден
- Бранденбургские ворота
- Рейхстаг
- Площадь Потсдамерплатц
- Берлинская стена
Описание фото-прогулки
Программа
Мы предлагаем вам съёмку в жанре Love Story, семейную и детскую съёмку, портфолио и портретные сессии на фоне достопримечательностей и роскошной архитектуры Берлина. Фотосессия ≈ 60-80 снимков, все снимки проходят цветовую коррекцию. Фотографии вы получаете в электронном виде через файлообменник, приблизительно через две недели.
Ещё мы расскажем, где можно отведать немецкую кухню и выпить настоящего берлинского пива, а также окажем помощь в организации культурной программы, отдыха или шоппинга.
Маршрут
- Площадь Александерплатц
- Берлинский собор
- квартал св. Николая
- остров музеев
- улица Унтер-дер-Линден
- Бранденбургские ворота
- Рейхстаг
- площадь Потсдамерплатц
- Берлинская стена.
Обращайтесь, будет интересно!
Организационные детали
Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей & Алена — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 301 туриста
Я (Алексей) и моя супруга (Алёна) живём в Берлине с 2008 года и уже более десяти лет занимаемся профессионально фотографией. Мы любим знакомиться и общаться с новыми людьми и с большим удовольствием проведём для вас фотопрогулку по этому замечательному городу.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Благодарим Алексея за прекрасную экскурсию, все было замечательно, ждем фотографий и желаем успехов!
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Отличная экскурсия! Алексей отличный гид, фотограф и собеседник. На 16 мая, когда была запланирована экскурсия был ужасный прогноз погоды: проливной дождь и температура воздуха 12 градусов - не самые лучшие
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Ю
Я искал различные предложения фотосессий в Берлине, так как хотел сделать подарок жене и сыну. Нашел интересное предложение:"Экскурсия-фотосессия по центру Берлина". Организаторами были русскоговорящие люди, Алексей и Алена (что не
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Хотите узнать Берлин с необычной стороны?!
Пообщаться с отзывчивым, добрым и начитанным человеком?!
Получить массу эмоций и оставить память о прогулке в виде профессиональных снимков?!
Отведать немецких сосисок и выпить настоящего немецкого пива?!
А
Пообщаться с отзывчивым, добрым и начитанным человеком?!
Получить массу эмоций и оставить память о прогулке в виде профессиональных снимков?!
Отведать немецких сосисок и выпить настоящего немецкого пива?!
А
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М
15.01.2015 Мы первый раз в Берлине и поэтому решили сделать экскурсию в начале нашего тура. Все прошло великолепно,нас встретил Алексей(очень добрый,отзывчивый человек). Не имея определенных предпочтений,мы отправились гулять. Делали фото
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P
Мы очень благодарны за отли,но проведенную фотосессию в очень дружественной и непринуждённо атмосфере.
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