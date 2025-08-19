Берлинский музей естественной истории: билет + аудиоэкскурсия

Музей естественной истории в Берлине — один из самых значимых в Германии.
В его коллекции более 30 миллионов образцов растений, животных, окаменелостей, минералов, метеоритов. Благодаря аудиоэкскурсии вы узнаете больше об истории Вселенной и Солнечной системы.
Рассмотрите стену биоразнообразия, на которой представлены все существа планеты, и отследите эволюцию жизни на Земле.
5 причин купить этот билет
- 🦖 Самый высокий скелет динозавра
- 🎧 Удобная аудиоэкскурсия
- 🌍 История Вселенной и Земли
- 💎 Уникальная коллекция минералов
- 📱 Легкость использования приложения
Время начала: 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
- Скелет динозавра
- Коллекция минералов
- Стена биоразнообразия
Описание билета
- Вы полюбуетесь самым высоким в мире скелетом динозавра и посмотрите на него в юраскоп.
- Восхититесь мастерством таксидермистов, благодаря которым мы знаем, как выглядят дронт, квагга, тасманский тигр и другие вымершие животные.
- Изучите коллекцию минералов и познакомитесь с богатством земных недр.
- Узнаете, как формировалась и развивалась Вселенная на протяжении миллиардов лет.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Музей естествознания.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|€22
|Дети до 15 лет + аудиоэкскурсия
|€11
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея естественной истории
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Shiraz
19 авг 2025
Мне очень понравилось историю про животных и аудио-экскурсия. Сама собой,что-то непонятно и могу послушать ещё раз..,было очень интересно, и удобно. Спасибо большое. 😘😅
Похожие экскурсии из Берлина
