Берлинская еда — это фейерверк вкусов, который проходит одновременно в нескольких местах: невероятно популярных старейших крытых павильонах 19 века, на экологических рынках, воскресных базарах, в вегетарианских кафе, старейших бургерных, и в других модных местах современной мультикультурной столицы ⭐️, где новаторы гастрономии со всего света съезжаются продемонстрировать свое мастерство и угостить Вас самым-самым вкусным! Разнообразие вкусов со всего мира В Берлине Вы сможете попробовать не только таких «знаменитостей» как curry и döner, Вас окружат и увлекут ароматы всего мира: разнообразные азиатские лепешки, вьетнамские супы, американский барбекю, корейские булочки, изысканные сыры, жареная и тушеная говядина и свинина, тапасы, пршут, сэндвичи с инжиром, оригинальные тайские бургеры, огромные роллы с омлетом и соевыми бобами, кимчи, димсам, вкуснейшие десерты и многое другое! Только здесь Вы сможете отведать изумительный Cidre steak — картофельный хлеб с нежным мясом говядины, которую около 24 часов мариновали в сидре, затем 11 часов тушили и в итоге подали с луком (предварительно карамелизовавшимся около 30 часов)! Культовые места и забавные байки На нашей экскурсии 🧭 Вы можете не только насладиться палитрой вкусов, но и пронаблюдать, как на Ваших глазах создаются новые мини-шедевры! Пока Вы будете наслаждаться новыми вкусовыми ощущениями, Вы узнаете много интересного об истории 📖 крытых павильонов в Берлине, о гастрономических особенностях тех или иных блюд, о настоящей берлинской жизни и культовых местах, услышите забавные берлинские байки и истории о достопримечательностях 🏛️ столицы. Во время экскурсии в четверг — Вы непременно посетите популярный фестиваль Street Food Thursday, а в воскресенье насладитесь Street Food auf Achse в Культурной пивоварне. Попадая сюда, Вы ощущаете себя в центре гастрономического праздника, где Вы можете попробовать то, чего не найдете ни в одном ресторане или супермаркете. Важно знатьЭкскурсия может быть автомобильной или пешеходной.