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Берлинский street food

Julia O.
Julia O. – Гид из Берлина
Сегодня уличная еда — уже не просто сомнительные киоски и забегаловки, это новый модный тренд развития культуры качественной и органической пищи, а также нового формата отдыха и межличностного общения.

Берлинский street food богат и разнообразен во всех своих формах выражения, вкусах и ароматах.

Приглашаю вас на гастрономическую экскурсию ⛳ по андеграундному Берлину, во время которой вы попробуете уличную еду со всех уголков земли, а заодно увидите главные достопримечательности 🏛️ германской столицы ⭐️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €160 за экскурсию

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Берлинский street food
Берлинский street food

Что вы увидите

  • Культурбраурай
  • Берлинская стена
  • Ист сайд гелери
  • Марктхалле 9
  • Хакские дворы
  • сквоты
  • дворики
  • граффити
Берлинская еда — это фейерверк вкусов, который проходит одновременно в нескольких местах: невероятно популярных старейших крытых павильонах 19 века, на экологических рынках, воскресных базарах, в вегетарианских кафе, старейших бургерных, и в других модных местах современной мультикультурной столицы ⭐️, где новаторы гастрономии со всего света съезжаются продемонстрировать свое мастерство и угостить Вас самым-самым вкусным! Разнообразие вкусов со всего мира В Берлине Вы сможете попробовать не только таких «знаменитостей» как curry и döner, Вас окружат и увлекут ароматы всего мира: разнообразные азиатские лепешки, вьетнамские супы, американский барбекю, корейские булочки, изысканные сыры, жареная и тушеная говядина и свинина, тапасы, пршут, сэндвичи с инжиром, оригинальные тайские бургеры, огромные роллы с омлетом и соевыми бобами, кимчи, димсам, вкуснейшие десерты и многое другое! Только здесь Вы сможете отведать изумительный Cidre steak — картофельный хлеб с нежным мясом говядины, которую около 24 часов мариновали в сидре, затем 11 часов тушили и в итоге подали с луком (предварительно карамелизовавшимся около 30 часов)! Культовые места и забавные байки На нашей экскурсии 🧭 Вы можете не только насладиться палитрой вкусов, но и пронаблюдать, как на Ваших глазах создаются новые мини-шедевры! Пока Вы будете наслаждаться новыми вкусовыми ощущениями, Вы узнаете много интересного об истории 📖 крытых павильонов в Берлине, о гастрономических особенностях тех или иных блюд, о настоящей берлинской жизни и культовых местах, услышите забавные берлинские байки и истории о достопримечательностях 🏛️ столицы. Во время экскурсии в четверг — Вы непременно посетите популярный фестиваль Street Food Thursday, а в воскресенье насладитесь Street Food auf Achse в Культурной пивоварне. Попадая сюда, Вы ощущаете себя в центре гастрономического праздника, где Вы можете попробовать то, чего не найдете ни в одном ресторане или супермаркете. Важно знатьЭкскурсия может быть автомобильной или пешеходной.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в крытые рынки и павильоны
  • Стоимость еды и напитков
  • Проезд на общественном транспорте
Начало
🚩 Ваш отель, аэропорт, любое удобное Вам место
Место завершения
🏁 Ваш отель
Берлинский street food
Берлинский street food
Берлинский street food
Берлинский street food
Берлинский street food

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Julia O.
Julia O.
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Julia O. проводит ещё 3 экскурсии

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