Lisa проводит ещё 2 экскурсии

История берлинских евреев так же стара, как и сам город. В книге «Еврейские места в Берлине» исследователи насчитали более восьмисот таких мест. Я проведу вас по самым любопытным, попутно рассказывая об их жизни, о том, какое к ним было отношение, как чудовищным образом изменилась их судьба в результате роковых 30-х годов и где они обосновались сейчас.

Описание экскурсии

Предыстория: район Сараев

Сначала вы попробуете представить квартал, каким он был раньше — кошерные мясные лавки, книжные развалы и молельные дома. Именно здесь, в некогда совсем бедном районе, разрешили селиться евреям. Сейчас же это красивый центр с ресторанами и модными магазинами. Я поделюсь сюжетами из жизни общины до начала чёрной истории и проведу по местам, которые по сей день служат евреям: старому кладбищу, действующей школе и сказочному зданию Новой синагоги, построенном в мавританском стиле и напоминающем дворец Альгамбру с золотым куполом, искрящимся в лучах берлинского солнца.

Точка невозврата: что осталось после

В 1933 году началось массовое истребление евреев, и в городе сохранилось много свидетельств того трагического времени. Мы доберёмся до кладбища, где на месте разбомбленного дома возвели монумент «Отсутствующий дом» с именами погибших жильцов. Недалеко от Новой синагоги есть улица Роз, прославленная подвигом сотен женщин, отстоявших своих арестованных мужей — мы пройдём по ней, и я подробнее расскажу эту историю. Продвигаясь дальше по улице Унтер-ден-Линден, посреди Бебельплац, прямо в брусчатке вы увидите окно в комнату с пустыми книжными полками. Здесь по приказу Геббельса сожгли 20 тысяч книг, написанных евреями. И в завершение осмотрим мемориал жертвам Холокоста. Удивительное пространство, занимающее территорию небольшого микрорайона, заполнено серыми плитами, среди которых так легко потеряться.

Организационные детали