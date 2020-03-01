Lisa проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Берлинские евреи: хроники общины

Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе

Lisa
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Lisa – ваш гид
История берлинских евреев так же стара, как и сам город.

В книге «Еврейские места в Берлине» исследователи насчитали более восьмисот таких мест.

Я проведу вас по самым любопытным, попутно рассказывая об их жизни, о том, какое к ним было отношение, как чудовищным образом изменилась их судьба в результате роковых 30-х годов и где они обосновались сейчас.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Берлинские евреи: хроники общины
Берлинские евреи: хроники общины

Что вас ожидает

Предыстория: район Сараев
Сначала вы попробуете представить квартал, каким он был раньше — кошерные мясные лавки, книжные развалы и молельные дома. Именно здесь, в некогда совсем бедном районе, разрешили селиться евреям. Сейчас же это красивый центр с ресторанами и модными магазинами. Я поделюсь сюжетами из жизни общины до начала чёрной истории и проведу по местам, которые по сей день служат евреям: старому кладбищу, действующей школе и сказочному зданию Новой синагоги, построенном в мавританском стиле и напоминающем дворец Альгамбру с золотым куполом, искрящимся в лучах берлинского солнца.

Точка невозврата: что осталось после
В 1933 году началось массовое истребление евреев, и в городе сохранилось много свидетельств того трагического времени. Мы доберёмся до кладбища, где на месте разбомбленного дома возвели монумент «Отсутствующий дом» с именами погибших жильцов. Недалеко от Новой синагоги есть улица Роз, прославленная подвигом сотен женщин, отстоявших своих арестованных мужей — мы пройдём по ней, и я подробнее расскажу эту историю. Продвигаясь дальше по улице Унтер-ден-Линден, посреди Бебельплац, прямо в брусчатке вы увидите окно в комнату с пустыми книжными полками. Здесь по приказу Геббельса сожгли 20 тысяч книг, написанных евреями. И в завершение осмотрим мемориал жертвам Холокоста. Удивительное пространство, занимающее территорию небольшого микрорайона, заполнено серыми плитами, среди которых так легко потеряться.

Организационные детали

  • Все экскурсии индивидуальные — в зависимости от ваших пожеланий, мы можем скорректировать маршрут.
  • Дополнительных расходов не предвидится.
Берлинские евреи: хроники общины
Берлинские евреи: хроники общины
Берлинские евреи: хроники общины
Берлинские евреи: хроники общины
Берлинские евреи: хроники общины
Берлинские евреи: хроники общины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lisa
Lisa
Привет! Меня зовут Лиза. Я доктор юриспруденции, берлинка с 10-летним стажем и лицензированный гид. Кроме права я увлекаюсь политикой, историей и искусством, печатаюсь в журналах, веду блог о жизни здесь, а также провожу авторские экскурсии по самым интересным местам города. Мое любимое занятие — помогать людям чувствовать себя в Берлине уверенно и комфортно.
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