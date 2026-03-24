Lisa проводит ещё 2 экскурсии

Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
История берлинских евреев так же стара, как и сам город. В книге «Еврейские места в Берлине» исследователи насчитали более восьмисот таких мест.
Я проведу вас по самым любопытным, попутно рассказывая об их жизни, о том, какое к ним было отношение, как чудовищным образом изменилась их судьба в результате роковых 30-х годов и где они обосновались сейчас.
Сначала вы попробуете представить квартал, каким он был раньше — кошерные мясные лавки, книжные развалы и молельные дома. Именно здесь, в некогда совсем бедном районе, разрешили селиться евреям. Сейчас же это красивый центр с ресторанами и модными магазинами. Я поделюсь сюжетами из жизни общины до начала чёрной истории и проведу по местам, которые по сей день служат евреям: старому кладбищу, действующей школе и сказочному зданию Новой синагоги, построенном в мавританском стиле и напоминающем дворец Альгамбру с золотым куполом, искрящимся в лучах берлинского солнца.
Точка невозврата: что осталось после
В 1933 году началось массовое истребление евреев, и в городе сохранилось много свидетельств того трагического времени. Мы доберёмся до кладбища, где на месте разбомбленного дома возвели монумент «Отсутствующий дом» с именами погибших жильцов. Недалеко от Новой синагоги есть улица Роз, прославленная подвигом сотен женщин, отстоявших своих арестованных мужей — мы пройдём по ней, и я подробнее расскажу эту историю. Продвигаясь дальше по улице Унтер-ден-Линден, посреди Бебельплац, прямо в брусчатке вы увидите окно в комнату с пустыми книжными полками. Здесь по приказу Геббельса сожгли 20 тысяч книг, написанных евреями. И в завершение осмотрим мемориал жертвам Холокоста. Удивительное пространство, занимающее территорию небольшого микрорайона, заполнено серыми плитами, среди которых так легко потеряться.
Организационные детали
Это примерный маршрут, он будет зависеть от скорости нашего перемещения и ваших пожеланий.
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1181 туриста
Привет! Меня зовут Лиза. Я доктор юриспруденции, берлинка с 15-летним стажем и лицензированный гид. Помимо права, я увлекаюсь политикой, историей и искусством, печатаюсь в журналах, веду блог о жизни здесь, а также провожу авторские экскурсии по самым интересным местам города. Моё любимое занятие — помогать людям чувствовать себя в Берлине уверенно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алина
У меня случилось знакомство с Берлином через историю про судьбы евреев, тк мое время было ограничено, а как подступиться к этой глыбе было непонятно. Я провела замечательные 3 часа в компании единомышленника, человека с большим кругозором и приятного рассказчика. Очень понравился формат диалога, аутентичные локации, передающие атмосферу, даже не смотря на тяжелую тему. Спасибо, Лиза
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S
Stas
Amazing. Was great ekskyrsiya.
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j
julie
Если Вам интересна тема - жизнь до войны, во время и сейчас Еврейской общины - Вы не пожалеете об этой экскурсии!!! Лиза потрясающий экскурсовод!!!
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A
Alexander
Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
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Ольга
Очень познавательно и интересно,спасибо ❤
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