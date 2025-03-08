Билеты
Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет
Осмотреть церковь последнего немецкого кайзера, услышать орган и подняться на купол
Начало: От парка Люстгартен
«Аудиогид проведёт вас через страшные годы двух мировых войн и расскажет историю феникса, восставшего из пепла»
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
€19 за билет
Аудиогид
Аудиоэкскурсия в Новом музее: египетская коллекция в Берлине
Рассмотреть артефакты и перенестись в таинственный мир древней цивилизации
Начало: У галереи Джеймса Симона
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€26 за человека
Билеты
Берлинский музей естественной истории: билет + аудиоэкскурсия
Увидеть самый большой в мире скелет динозавра и уникальные окаменелости
Начало: У Музея естественной истории
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€22 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в марте 2025
Сейчас в Берлине в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 26.
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Аудиогиды», цены от €19. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май