Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Берлине на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Билеты Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет Осмотреть церковь последнего немецкого кайзера, услышать орган и подняться на купол Начало: От парка Люстгартен «Аудиогид проведёт вас через страшные годы двух мировых войн и расскажет историю феникса, восставшего из пепла» €19 за билет 1.5 часа Аудиогид Аудиоэкскурсия в Новом музее: египетская коллекция в Берлине Рассмотреть артефакты и перенестись в таинственный мир древней цивилизации Начало: У галереи Джеймса Симона «Как проходит экскурсия с аудиогидом» €26 за человека 2.5 часа Билеты Берлинский музей естественной истории: билет + аудиоэкскурсия Увидеть самый большой в мире скелет динозавра и уникальные окаменелости Начало: У Музея естественной истории «Как проходит экскурсия с аудиогидом» €22 за билет Другие экскурсии Берлина

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Аудиогиды»

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