  1. Германия
  2. Экскурсии

Экскурсия по Пергамскому музею Берлина

5
1 отзыв
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Предлагаю интересную и увлекательную экскурсию ⛳ в Пергамский музей 🖼 на русском языке! Пергамский музей находится в Берлине на Музейном острове 🏝️.

Данная экскурсия проводится по одному из самых знаменитых и посещаемых музеев! В течение года экспозицию Пергамского музея посещают более 1 000 000 человек.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €75 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия по Пергамскому музею Берлина
Экскурсия по Пергамскому музею Берлина

Что вы увидите

  • Пергамский музей
Здание музея было спроектировано архитекторами Альфредом Мессел и Людвигом Хофман и построено в 1910-1930 гг. В здании этого музея собраны три экспозиции: Античное собрание, Музей 🖼 исламского искусства и Переднеазиатский музей.
Вы уведите Пергамский алтарь, по мраморным ступеням которого в своё время подымались верховные жрецы храма Зевса, и сегодня поражает своей красотой и изяществом, в соседнем зале находится храм Афины. Во время экскурсии 🧭 по Пергамскому музею, не забываемое впечатление производят Вавилонские ворота богини Иштар! Которые были построены в 575 г. до н. э. по приказу царя Навуходоносора, служившие началом знаменитой Дороги процессий, ведущей к главному
храму Эсагиле с её «Вавилонской башней».
И они по праву считаются одним из главных достояний Пергамского музея!
Гид в Пергамском музее не оставить без внимания и Исламскую экспозицию. Центральное место в ней занимает огромный фриз, украшавший когда-то фасад замка Омейядов.
От экскурсии по Пергамскому музею, Вы получите массу положительных впечатлений и приятных эмоций. Заказывайте экскурсию ⛳ по Пергамскому музею на русском языке и мы будем рады встрече с Вами!
Продолжительность экскурсии в Пергамском музее: 1-2 часа
Цена экскурсии по Пергамскому музею за каждый час составляет 75 €
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия по Пергамскому музею Берлина
Экскурсия по Пергамскому музею Берлина
Экскурсия по Пергамскому музею Берлина
Экскурсия по Пергамскому музею Берлина
Экскурсия по Пергамскому музею Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Lidia M. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия по Берлину на автомобиле
187.5
3 часа
Экскурсия по Берлину на автомобиле
21 отзыв
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!
75
2 часа
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!
12 отзывов
Экскурсия в Потсдам на автомобиле
313
5 часов
Экскурсия в Потсдам на автомобиле
11 отзывов
Экскурсия из Берлина в Дрезден
625
10 часов
Экскурсия из Берлина в Дрезден
11 отзывов
Дорога на Рейхстаг
110
3 часа
Дорога на Рейхстаг
10 отзывов
Экскурсия в Заксенхаузен
250
5 часов
Экскурсия в Заксенхаузен
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Берлине

Ежедневная прогулка по Берлину
20
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину
211 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прочувствовать характер Берлина
129
4 часа
Прочувствовать характер Берлина
154 отзыва
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Понять Берлин за 2 часа
От 99
2 часа
Понять Берлин за 2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Первый день в Берлине
129
3 часа
Первый день в Берлине
61 отзыв
Главные достопримечательности немецкой столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Фотосессия в центре Берлина
130
2 часа
Фотосессия в центре Берлина
54 отзыва
Увидеть все знаковые достопримечательности города за 2 часа и получить теплые фотографии на память
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
130
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
45 отзывов