Здание музея было спроектировано архитекторами Альфредом Мессел и Людвигом Хофман и построено в 1910-1930 гг. В здании этого музея собраны три экспозиции: Античное собрание, Музей 🖼 исламского искусства и Переднеазиатский музей.

Вы уведите Пергамский алтарь, по мраморным ступеням которого в своё время подымались верховные жрецы храма Зевса, и сегодня поражает своей красотой и изяществом, в соседнем зале находится храм Афины. Во время экскурсии 🧭 по Пергамскому музею, не забываемое впечатление производят Вавилонские ворота богини Иштар! Которые были построены в 575 г. до н. э. по приказу царя Навуходоносора, служившие началом знаменитой Дороги процессий, ведущей к главному

храму Эсагиле с её «Вавилонской башней».

И они по праву считаются одним из главных достояний Пергамского музея!

Гид в Пергамском музее не оставить без внимания и Исламскую экспозицию. Центральное место в ней занимает огромный фриз, украшавший когда-то фасад замка Омейядов.

От экскурсии по Пергамскому музею, Вы получите массу положительных впечатлений и приятных эмоций. Заказывайте экскурсию ⛳ по Пергамскому музею на русском языке и мы будем рады встрече с Вами!

Продолжительность экскурсии в Пергамском музее: 1-2 часа

Цена экскурсии по Пергамскому музею за каждый час составляет 75 €