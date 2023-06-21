21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшее время для посещения Берлина - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и летом город оживает, и вы сможете насладиться его зелеными парками и открытыми площадками. Осенью, в октябре и ноябре, Берлин менее загружен туристами, что позволяет более спокойно исследовать его достопримечательности. Зимой, с декабря по февраль, погода может быть холодной, но рождественские ярмарки добавляют особого шарма.

Экскурсия по Берлину предлагает погружение в его многослойную историю и культуру. Участники увидят знаменитые Бранденбургские ворота, Рейхстаг и Берлинскую стену, а также посетят менее известные, но не менее значимые места. Гид проведет по старым кафе и театрам, расскажет о жизни города в разные эпохи. Это возможность почувствовать дух Берлина и собрать его яркий пазл

Описание экскурсии

Все эпохи и стили города

Вы прогуляетесь по Острову музеев и бульвару Курфюрстендамм, где сохранился дух эпохи фон Бисмарка, ощутите стройность и соразмерность архитектуры Фридриха Великого на площади Жандарменмаркт, с которой перекликаются Бранденбургские ворота. Вы прикоснетесь к Берлинской стене и вмятинам от пуль 1945 года. Пройдёте мимо здания Люфтваффе, из которого планировались воздушные налеты на Европу и которое по иронии судьбы не пострадало во время войны. А потом, если будут места, вы подниметесь на купол Рейхстага, и пазл города, который мы с собирали по кусочкам в течение нескольких часов, вдруг сложится в единый образ Берлина!

Нетипичный Берлин «для своих»

Мы не только обойдем все ключевые объекты города, но и заглянем в его самые яркие уголки, куда редко добираются обычные туристы. Вы пройдете по «ремарковским» переулкам двадцатых годов и посмеетесь над берлинскими анекдотами. Заглянете в старые кафе, на открытую эстраду, где танцуют чарльстон, и в деревянный шекспировский театр. Вы поймете, что Берлин – город-интроверт, главная красота которого прячется в переулках и двориках.

Организационные детали

Шекспировский деревянный театр обычно разбирают на зиму.