21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Берлин, который история 20 века задела, как ни один другой город мира, чрезвычайно сложен для восприятия.

Во время экскурсии я стану вашим переводчиком в общении с Берлином, помогу понять историю и архитектуру этого непростого города, проведу по старым колоритным кафе и расскажу местные анекдоты.

Вы не только увидите Бранденбургские ворота, Рейхстаг или Берлинскую стену, но и рассмотрите город изнутри, по кусочкам собирая яркий пазл Берлина.
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Розовые очки для Берлина
Розовые очки для Берлина

Что вас ожидает

Все эпохи и стили города
Вы прогуляетесь по Острову музеев и бульвару Курфюрстендамм, где сохранился дух эпохи фон Бисмарка, ощутите стройность и соразмерность архитектуры Фридриха Великого на площади Жандарменмаркт, с которой перекликаются Бранденбургские ворота. Вы прикоснетесь к Берлинской стене и вмятинам от пуль 1945 года. Пройдёте мимо здания Люфтваффе, из которого планировались воздушные налеты на Европу и которое по иронии судьбы не пострадало во время войны. А потом, если будут места, вы подниметесь на купол Рейхстага, и пазл города, который мы с собирали по кусочкам в течение нескольких часов, вдруг сложится в единый образ Берлина!

Нетипичный Берлин «для своих»
Мы не только обойдем все ключевые объекты города, но и заглянем в его самые яркие уголки, куда редко добираются обычные туристы. Вы пройдете по «ремарковским» переулкам двадцатых годов и посмеетесь над берлинскими анекдотами. Заглянете в старые кафе, на открытую эстраду, где танцуют чарльстон, и в деревянный шекспировский театр. Вы поймете, что Берлин – город-интроверт, главная красота которого прячется в переулках и двориках.

Организационные детали

Шекспировский деревянный театр обычно разбирают на зиму.

Розовые очки для Берлина
Розовые очки для Берлина
Розовые очки для Берлина
Розовые очки для Берлина
Розовые очки для Берлина
Розовые очки для Берлина

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей. В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
Татьяна — приятный и внимательный человек, эрудированный рассказчик и прекрасный собеседник. На ее экскурсии интересно как взрослым, так и детям. Татьяна очень быстро и легко находит контакт с экскурсантами, вся прогулка проходит в форме познавательной непринужденной беседы.
24 февраля 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Не формальная, не заезженная - то что и хотелось. Татьяна интересный увлеченный человек, влюбленный в Берлин. Спасибо ей огромное за интересный рассказ и прогулку.
21 февраля 2020
Замечательная экскурсия. Татьяна провела нас по местам, которые оказались не менее (а может, даже более) интересными, чем всем известные достопримечательности Берлина. Очень порекомендуем эту экскурсию всем знакомым и незнакомым путешественникам.
21 ноября 2019
Прекрасный вариант для первого знакомства с городом или для тех, кто хочет попробовать не традиционный туристический маршрут. Причем он построен так здорово, что ты вроде и ключевые достопримечательности оценишь, и в милые берлинские дворики заглянешь, и в метро покатаешься (совершенно не напряжно!), и традиционных сладостей (если захочешь) отведаешь и вдохнешь аромат классической берлинской липы (при том, что на дворе ноябрь). Шикарно! Для начала лучше не придумаешь. От души благодарна Татьяне. Отличная рассказчица, очень приятный человек, подходит к делу не формально, терпима к любым накладкам и форс-мажорам. Отвечает на любые вопросы, даже не по теме экскурсии. Я очень довольна!
25 октября 2019
Всегда чувствуется, когда человек любит своё дело! Татьяна - это как раз тот самый случай! Слушая ее рассказ, мы поняли, что слишком коротка наша поездка, и надо приехать ещё раз!
5 октября 2019
Татьяна очень любит Берлин и может рассказать о городе много всего интересного. Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо Вам большое!
11 августа 2019
Одна из самых лучших экскурсий, на которых мы были с Трипстером. Татьяна рассказывает о своём Берлине - городе, который она знает и любит. О его прошлом и настоящем - о том, какой он и почему таким стал. Это действительно своего рода ключ к пониманию города - после экскурсии мы смотрели на него совершенно другими глазами. Нам очень понравилось! Спасибо большое, надеемся на новые встречи.
23 июня 2019
Татьяна - отличный экскурсовод: знает много и рассказать об этом умеет. А главное она сама любит Берлин и это понятно не столько из ее слов, сколько из ее поведения - рассказывает она очень увлеченно и, действительно, словно "сквозь розовые очки" :)
Не стесняйтесь расспрашивать - Татьяна знает много такого, о чем не пишут в путеводителях, такими познаниями грех не воспользоваться! Мы были с довольно мелкими (6 и 8 лет) детьми, поэтому в полной мере выспросить все, что хотелось, не смогли (дети бы заскучали), но на все вопросы Татьяна отвечала охотно, подробно и интересно. Благодаря ей Берлин нам понравился, хотя изначально (после предварительно изучения) были сомнения на этот счет. Спасибо, Татьяна!
Татьяна
6 мая 2019
Рекомендую для всех, кто впервые в Берлине, чтобы почувствовать все разнообразные грани этого города!
3 мая 2019
Отличная экскурсия! Не смотря на то, что длится достаточно долго, совсем не утомительная. Татьяна прекрасная расказчица, и умеет заинтересовать и вовлечь даже ребенка. Мы узнали много интересного. Большое спасибо.
Рекомендую тем, кто ждет от экскурсии не изложение сухих исторических событий, а захватывающие истории и личное отношение.
Ещё 11 отзывов

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