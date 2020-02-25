21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Все эпохи и стили города

Вы прогуляетесь по Острову музеев и бульвару Курфюрстендамм, где сохранился дух эпохи фон Бисмарка, ощутите стройность и соразмерность архитектуры Фридриха Великого на площади Жандарменмаркт, с которой перекликаются Бранденбургские ворота. Вы прикоснетесь к Берлинской стене и вмятинам от пуль 1945 года. Пройдёте мимо здания Люфтваффе, из которого планировались воздушные налеты на Европу и которое по иронии судьбы не пострадало во время войны. А потом, если будут места, вы подниметесь на купол Рейхстага, и пазл города, который мы с собирали по кусочкам в течение нескольких часов, вдруг сложится в единый образ Берлина!

Нетипичный Берлин «для своих»

Мы не только обойдем все ключевые объекты города, но и заглянем в его самые яркие уголки, куда редко добираются обычные туристы. Вы пройдете по «ремарковским» переулкам двадцатых годов и посмеетесь над берлинскими анекдотами. Заглянете в старые кафе, на открытую эстраду, где танцуют чарльстон, и в деревянный шекспировский театр. Вы поймете, что Берлин – город-интроверт, главная красота которого прячется в переулках и двориках.