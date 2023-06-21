21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Уникальная экскурсия по Берлину, где история оживает. Откройте для себя архитектуру, анекдоты и скрытые уголки города в сопровождении опытного гида
Экскурсия по Берлину предлагает погружение в его многослойную историю и культуру.
Участники увидят знаменитые Бранденбургские ворота, Рейхстаг и Берлинскую стену, а также посетят менее известные, но не менее значимые места. Гид проведет по старым кафе и театрам, расскажет о жизни города в разные эпохи. Это возможность почувствовать дух Берлина и собрать его яркий пазл
Лучшее время для посещения Берлина - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и летом город оживает, и вы сможете насладиться его зелеными парками и открытыми площадками. Осенью, в октябре и ноябре, Берлин менее загружен туристами, что позволяет более спокойно исследовать его достопримечательности. Зимой, с декабря по февраль, погода может быть холодной, но рождественские ярмарки добавляют особого шарма.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Бранденбургские ворота
Рейхстаг
Берлинская стена
Остров музеев
Жандарменмаркт
Описание экскурсии
Все эпохи и стили города
Вы прогуляетесь по Острову музеев и бульвару Курфюрстендамм, где сохранился дух эпохи фон Бисмарка, ощутите стройность и соразмерность архитектуры Фридриха Великого на площади Жандарменмаркт, с которой перекликаются Бранденбургские ворота. Вы прикоснетесь к Берлинской стене и вмятинам от пуль 1945 года. Пройдёте мимо здания Люфтваффе, из которого планировались воздушные налеты на Европу и которое по иронии судьбы не пострадало во время войны. А потом, если будут места, вы подниметесь на купол Рейхстага, и пазл города, который мы с собирали по кусочкам в течение нескольких часов, вдруг сложится в единый образ Берлина!
Нетипичный Берлин «для своих»
Мы не только обойдем все ключевые объекты города, но и заглянем в его самые яркие уголки, куда редко добираются обычные туристы. Вы пройдете по «ремарковским» переулкам двадцатых годов и посмеетесь над берлинскими анекдотами. Заглянете в старые кафе, на открытую эстраду, где танцуют чарльстон, и в деревянный шекспировский театр. Вы поймете, что Берлин – город-интроверт, главная красота которого прячется в переулках и двориках.
Организационные детали
Шекспировский деревянный театр обычно разбирают на зиму.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле входа в телебашню на площади Александерплац
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1265 туристов
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей.
В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета читать дальшеуменьшить
им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
По-хорошему увлеченный, классный экскурсовод! Татьяна показала нам Берлин в нежных деталях и ярких историях. Гибко и не навязчиво придерживаясь плана, экскурсовод провела увлекательную прогулку, ответив на наши часто не простые вопросы. Одним словом - профессионал! Спасибо!
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Е
Елена
Прекрасный вариант для первого знакомства с городом или для тех, кто хочет попробовать не традиционный туристический маршрут. Причем он построен так здорово, что ты вроде и ключевые достопримечательности оценишь, и читать дальшеуменьшить
в милые берлинские дворики заглянешь, и в метро покатаешься (совершенно не напряжно!), и традиционных сладостей (если захочешь) отведаешь и вдохнешь аромат классической берлинской липы (при том, что на дворе ноябрь). Шикарно! Для начала лучше не придумаешь. От души благодарна Татьяне. Отличная рассказчица, очень приятный человек, подходит к делу не формально, терпима к любым накладкам и форс-мажорам. Отвечает на любые вопросы, даже не по теме экскурсии. Я очень довольна!
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А
Алексей
Татьяна - отличный экскурсовод: знает много и рассказать об этом умеет. А главное она сама любит Берлин и это понятно не столько из ее слов, сколько из ее поведения - читать дальшеуменьшить
рассказывает она очень увлеченно и, действительно, словно "сквозь розовые очки":) Не стесняйтесь расспрашивать - Татьяна знает много такого, о чем не пишут в путеводителях, такими познаниями грех не воспользоваться! Мы были с довольно мелкими (6 и 8 лет) детьми, поэтому в полной мере выспросить все, что хотелось, не смогли (дети бы заскучали), но на все вопросы Татьяна отвечала охотно, подробно и интересно. Благодаря ей Берлин нам понравился, хотя изначально (после предварительно изучения) были сомнения на этот счет. Спасибо, Татьяна!
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Т
Татьяна
Благодарим Татьяну за прекрасную экскурсию по Берлину! Эту прогулку можно назвать "Город с душой"! Хорошо продуманный маршрут, приятная манера рассказчицы, знание предмета, комфортный темп, ответы на вопросы - все это читать дальшеуменьшить
мы получили в течение нашего общения! Мы искренне благодарны за "нетуристические" наводки и подсказки от Татьяны, что помогло нам организовать два последующих дня интересно и наполнено Благодаря Тане мы увидели тонкости и нюансы Берлина, мимо которых наверняка бы пронеслись самостоятельно или в толпе. Рекомендованный концерт превзошел все наши ожидания! Советуем всем начать знакомство с городом с Татьяной, с человеком, влюбленным в Берлин и готовым поделиться этой любовью! До новых встреч!
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Максим
Татьяна, спасибо Вам большое за интересные места, которые бы сами мы не нашли, очень жаль, что во второй день не получилось встретиться. Обязательно хотим вернуться и увидеть ещё больше, теперь читать дальшеуменьшить
только к Вам. С Татьяной мы позавтракали в английском кофе, посмотрели красивые и уютные дворики Берлина, побывали на границе двух сторон, увидели кусочек стены, зашли в Шоколадницу, где купили сувениры, вообщем день прошел на УРА! Ребята кто хочет увидеть немного больше чем центр Берлина, то Вам к Татьяне🤗
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Е
Евгений
Одна из самых лучших экскурсий, на которых мы были с Трипстером. Татьяна рассказывает о своём Берлине - городе, который она знает и любит. О его прошлом и настоящем - о читать дальшеуменьшить
том, какой он и почему таким стал. Это действительно своего рода ключ к пониманию города - после экскурсии мы смотрели на него совершенно другими глазами. Нам очень понравилось! Спасибо большое, надеемся на новые встречи.