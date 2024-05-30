Индивидуальные экскурсии в Берлине с личным гидом

Найдено 71 экскурсия в категории «Индивидуальные» в Берлине на русском языке, цены от €20, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 9682 за всё до 8 чел.
Понять Берлин за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
Берлинская стена - история и судьбы людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы
Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Начало: Вокзал Фридрихштрассе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
159 за всё до 5 чел.
Прочувствовать характер Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
221 отзыв
Прочувствовать характер Берлина
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Начало: Рядом с телебашней
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
149 за всё до 8 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
Розовые очки для Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
История и современные реалии Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
147 за всё до 3 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 15098 за всё до 6 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
🚶 Пешая
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 10887 за всё до 8 чел.
Все грани Берлина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
240 за всё до 3 чел.
Берлин глазами берлинцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
139 за всё до 8 чел.
Рождественская фотосессия в Берлине
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Рождественская фотосессия в Берлине: праздник в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фото-прогулкой по рождественским ярмаркам Берлина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
157 за всё до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
56 отзывов
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии
Начало: У Рейхстага
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 100 за всё до 10 чел.
Берлин за пределами Александерплатц
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
334 за всё до 3 чел.
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
🚲 На велосипеде
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
Далем и охотничий замок Груневальд
Начало: На площади Bundesplatz
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
от 15090 за всё до 5 чел.
Фотосессия в сердце Берлина
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 5 чел.
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина
Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида
Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
110 за всё до 4 чел.
Лучшие рождественские ярмарки Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по рождественским ярмаркам Берлина: праздник в сердце города
Проведите незабываемые часы на рождественских ярмарках Берлина, где вас ждут волшебство, традиции и уютная атмосфера
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
210 за всё до 6 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 8270 за всё до 8 чел.
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»: путешествие по историческим местам Берлина
Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Начало: На площади Hardenbergplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 8270 за всё до 10 чел.
Берлин для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: На Жандарменмаркт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
115 за всё до 20 чел.
Берлинские евреи: хроники общины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Берлин: микс старого и нового
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
190 за всё до 4 чел.
Такой разный Берлин
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Такой разный Берлин: уникальное велосипедное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Берлина, катаясь на велосипеде по его историческим и культурным местам
Начало: На Potsdamer Platz, 2
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
183 за всё до 5 чел.
По Берлину на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
149 за всё до 4 чел.
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены
Начало: у входа в зоопарк Zoologischer Garten
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Берлинские дворики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Берлинские дворики: прогулка по историческим переулкам
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 134 за всё до 10 чел.
Бабельсберг. История Германии в одном посёлке
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Бабельсберг: от Германской империи до послевоенной Германии
Погрузитесь в уникальную историю Бабельсберга, где переплетаются судьбы империй, киноиндустрии и мировых лидеров
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
334 за всё до 3 чел.
Совершенно секретный Берлин
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Совершенно секретный Берлин
Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
334 за всё до 3 чел.
Берлинские катакомбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы
Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй
Начало: U Moritzplatz (Berlin)
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
94 за всё до 2 чел.
Загадки и легенды Нового музея
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Загадки и легенды Нового музея
Погрузитесь в мир древнего Египта, узнайте о находках Генриха Шлимана и уникальной реставрации Нового музея. Встреча с историей и тайнами ждет вас
Начало: Во дворике Музейного острова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Пивной тур в Берлине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Пивной тур в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
147 за всё до 2 чел.
С Рождеством, Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Праздничное приключение в Берлине: «С Рождеством, Берлин»
Погрузитесь в атмосферу волшебства с экскурсией «С Рождеством, Берлин». Откройте новые традиции и насладитесь рождественским настроением в сердце Германии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
199 за всё до 5 чел.
Другой Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
149 за всё до 8 чел.
Выгодный трансфер в Берлине
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Берлине с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Берлин - Бранденбург имени Вилли Брандта и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
112 за всё до 3 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
142 за всё до 8 чел.
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Альтернативный Берлин: путешествие по тайным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Берлина, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и творческий дух
Начало: S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
Начало: S - Gesundbrunnen
Расписание: Любой день и время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
117 за всё до 5 чел.
Берлин при Гитлере
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Берлин при Гитлере
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Еврейский Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    30 мая 2024
    Берлинские евреи: хроники общины
    Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
    читать дальше

    на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль

  • Л
    Ляйля
    28 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Розовые очки для Берлина
    Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!
  • В
    Вадим
    19 мая 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
  • Р
    Руслан
    17 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
  • A
    Anastassia
    16 мая 2024
    Берлин для детей
    В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной Лавровой. Нам очень понравился
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    наш гид. Она показала достопримечательности Берлина и рассказала много интересных фактов. В следующий раз обязательно воспользуемся услугами Татьяны, чтобы ещё больше узнать про этот интереснейший город. Спасибо большое. Наша группа- Эстония- Германия:)

    В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной
  • К
    Кирилл
    14 мая 2024
    Такой разный Берлин
    Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо
  • O
    Olga
    12 мая 2024
    Все грани Берлина за один день
    Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
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    удобно и комфортно перемещаться на автомобиле,в результате чего,экономится много времени на перемещение. Вера, спасибо вам огромное за эту замечательную возможность увидеть Берлин!

  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    История и современные реалии Берлина
    Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
  2. Понять Берлин за 2 часа
  3. Берлинская стена - история и судьбы людей
  4. Прочувствовать характер Берлина
  5. По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 71 экскурсию от 20 до 349 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 1062 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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