Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину

Пешеходная

5
5 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину
Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину
Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину
Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину
Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину
Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину
Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину
Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину

Что вас ожидает 🤩

  • Государственная опера
  • Жандармский базар
  • Музейный остров
  • Красная Ратуша
  • Телебашня
  • Гумбольдский университет
  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг
  • Мемориал Холокоста
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Столица Германии, Берлин — удивительный город с богатой и порой противоречивой истории. Каждый, слыша о Берлине, представляет что-то свое. Эту многогранность он сохранил и сейчас. Полностью изучить этот город невозможно даже за несколько месяцев — каждую прогулку вы будете находить что-то новое и интересное.

Наша ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину — это уникальная возможность за пару часов увидеть основные достопримечательности города в сопровождении опытного русскоговорящего гида, который не только расскажет об истории, но и подскажет, куда пойти на ужин или обед, где лучше заняться шопингом и что еще посмотреть в свободное время. Для вашего удобства экскурсия разделена на два маршрута — Красный и Синий. Они чередуются через день, поэтому если вы хотите узнать о Берлине больше, рекомендуем бронировать экскурсию на два дня подряд.

Красный маршрут предлагает вам познакомиться с историей основания Берлина. Мы пройдемся по центральным улицам города, узнаем средневековые легенды и посмотрим на замки и дворцы, где происходили государственные перевороты, на старинные соборы и буржуазные особняки времен средневековья. Мы попадем на Остров Музеев и вы узнаете, в чем же секрет знаменитой берлинской коллекции.

На синем маршруте вы увидите символы Имперского Берлина и сравните его с современной немецкой столицей. Мы пройдем через Бранденбургские ворота, самые старые в Европе, узнаем о запутанной истории Рейхстага и посмотрим на совершенные современные здания, построенные лучшими архитекторами на месте берлинской стены.

Смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация".

По завершению экскурсии у вас будет время задать гиду вопросы о Берлине.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
12 ноя 2019
Большое спасибо экскурсоводу Нелле за две замечательные экскурсии по Берлину!
B
31 дек 2018
Получили огромное удовольствие благодаря прекрасному гиду - Андрею. Благодаря его профессиональному ведению тура получили большой и интересный объём информации о городе. Большое спасибо!
e
8 сен 2018
Все хорошо, немного поверхностно, но интересно
А
14 июля 2018
Большое спасибо, отличная экскурсия. Экскурсоводу Татьяне персональная благодарность за интересную, эмоционанальную и динамичную экскурсию)
Д
1 мая 2018
Хорошая экскурсия) гид провела ее весело в очень приятной атмосфере))

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