Столица Германии, Берлин — удивительный город с богатой и порой противоречивой истории. Каждый, слыша о Берлине, представляет что-то свое. Эту многогранность он сохранил и сейчас. Полностью изучить этот город невозможно даже за несколько месяцев — каждую прогулку вы будете находить что-то новое и интересное.

Наша ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину — это уникальная возможность за пару часов увидеть основные достопримечательности города в сопровождении опытного русскоговорящего гида, который не только расскажет об истории, но и подскажет, куда пойти на ужин или обед, где лучше заняться шопингом и что еще посмотреть в свободное время. Для вашего удобства экскурсия разделена на два маршрута — Красный и Синий. Они чередуются через день, поэтому если вы хотите узнать о Берлине больше, рекомендуем бронировать экскурсию на два дня подряд.

Красный маршрут предлагает вам познакомиться с историей основания Берлина. Мы пройдемся по центральным улицам города, узнаем средневековые легенды и посмотрим на замки и дворцы, где происходили государственные перевороты, на старинные соборы и буржуазные особняки времен средневековья. Мы попадем на Остров Музеев и вы узнаете, в чем же секрет знаменитой берлинской коллекции.

На синем маршруте вы увидите символы Имперского Берлина и сравните его с современной немецкой столицей. Мы пройдем через Бранденбургские ворота, самые старые в Европе, узнаем о запутанной истории Рейхстага и посмотрим на совершенные современные здания, построенные лучшими архитекторами на месте берлинской стены.

Смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация".

По завершению экскурсии у вас будет время задать гиду вопросы о Берлине.