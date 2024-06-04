1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
«На нашей обзорной прогулке вы познакомитесь с историей и жизнью динамичного Берлина, за которым не поспевает ни один путеводитель»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
«Начнём знакомство с Берлином на исторической Бранденбургской набережной, где когда-то кипела и бурлила неспешная жизнь торговцев и ремесленников»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
«Знакомство с городом начнём в Правительственном квартале: первым делом вы увидите Рейхстаг — самый посещаемый парламент на планете»
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
«Эта прогулка — вторая из нашего цикла, продолжение обзорной экскурсии «Дорогами Фридриха», поэтому их удобно заказывать вместе»
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
«Если у вас будет желание продолжить знакомство с Берлином в тот же день, приглашаем на нашу вторую прогулку — «Дорогами Бисмарка»»
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
5 часов
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
«Знакомство с потсдамскими дворцами мы начнем с Шарлоттенхофа, Римских купален и Китайского чайного домика»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
€147 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
«На западе города вы погрузитесь как в имперскую, так и в типичную современную жизнь берлинцев и побываете там, где большинство туристов на обзорных экскурсиях не останавливается»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 150€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
«Я сделаю все, чтобы он стал вам понятен и, главное, интересен»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
«Заглянете в «гнилой зуб», очутитесь в «лёгких Берлина» и познакомитесь с визуальным воплощением героя, которого местные упрашивают снова взять бразды правления»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€139 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии
Начало: У Рейхстага
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
«Сперва вы познакомитесь с Kulturbrauerai — бывшей пивоварней, которая стараниями городских властей превратилась в необычное культурное арт-пространство, олицетворяющее современный Берлин»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
«Эта обзорная экскурсия идеально подходит для первого яркого знакомства с Берлином»
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€142 за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
«Во время экскурсии вы увидите достопримечательности старого города и погрузитесь в атмосферу историй и легенд, которые вы не услышите на обзорных экскурсиях»
Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона
15 июня в 20:30
16 июня в 20:30
€39 за человека
Мини-группа
2 часа
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк»
Начало: Friedrichstraße 205, 10117 Berlin
«По дороге звёзд кинофестиваля… А на Потсдамской площади нас ждёт первый в Германии светофор, самая высокая обзорная площадка, подземный вокзал, и главное её украшение - великолепный Сони-Центр с его знаменитым куполом»
Расписание: Каждый день в 13:00
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
«Обзорная экскурсия по Берлину пройдет по красивейшим местам города»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Весь Берлин: с Запада на Восток
Начало: По договоренности
«Вас ждет обзорная экскурсия по городу с посещением основных достопримечательностей и символов города рассчитанная на 4 часа - Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Весь Берлин»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исторический центр Берлина
Начало: Schinkel Platz, 10178 Berlin
«Здесь вы познакомитесь с такими достопримечательностями как: Самая старая действующая церковь Берлина Святой Марии, Красная ратуша, фонтан Нептуна, Берлинская телебашня»
Расписание: по субботам в 10:00 и понедельникам в 10:00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Берлине! Основные достопримечательности города
Начало: Alea 101, Rathausstraße 6, 10178 Berlin (у кафе)
«Во время нашей экскурсии мы с вами увидим основные достопримечательности Берлина и услышим рассказ о них»
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
€149 за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Сладкое путешествие по лучшим кондитерским города и знакомство с вкусными традициями берлинцев
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
«За 120 минут вы полностью погрузитесь в культуру европейской столицы, увидите яркий и богатый вечерний город и ознакомитесь со значимыми объектами и фактами из истории его жизни и жизни страны»
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Берлину: история встречает моду
Погрузитесь в атмосферу Берлина с экскурсией по Митте, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: Gendarmenmarkt
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
«А остаток вечера проведем (по желанию) в уютном недорогом ресторанчике, где состоится ваше, возможно, первое знакомство с настоящей немецкой кухней»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фото-экскурсия по Берлину: путешествие и фотосессия с профи
Получите яркие воспоминания от визита в Берлин, запечатленные в профессиональных фотографиях
Начало: Ваш отель или другое место по согласованию
«Фотоэкскурсия по Берлину с гидом-фотографом - идеальный формат для знакомства с городом»
Расписание: в любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
«Приглашаю на необычную обзорную экскурсию по Берлину»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
€29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
- ААнастасия2 июня 2024Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
- AAlexander1 июня 2024Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
- ММарина29 мая 2024Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
- ЕЕлена21 мая 2024Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!
- VVadim20 мая 2024Очень понравилось спасибо
- ММарина19 мая 2024Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
- MMarat17 мая 2024Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети
- OOlga12 мая 2024Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
- ААлександра11 мая 2024Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Обзорные»
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