🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 328 отзывов Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом Начало: На площади Бебеля «На нашей обзорной прогулке вы познакомитесь с историей и жизнью динамичного Берлина, за которым не поспевает ни один путеводитель» Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2) «Начнём знакомство с Берлином на исторической Бранденбургской набережной, где когда-то кипела и бурлила неспешная жизнь торговцев и ремесленников» от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности «Знакомство с городом начнём в Правительственном квартале: первым делом вы увидите Рейхстаг — самый посещаемый парламент на планете» € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 25 отзывов Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie) «Эта прогулка — вторая из нашего цикла, продолжение обзорной экскурсии «Дорогами Фридриха», поэтому их удобно заказывать вместе» Расписание: в будние дни в 13:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Розовые очки для Берлина Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Берлин на все 100. Дорогами Фридриха Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom) «Если у вас будет желание продолжить знакомство с Берлином в тот же день, приглашаем на нашу вторую прогулку — «Дорогами Бисмарка»» Расписание: в будние дни в 10:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов «Знакомство с потсдамскими дворцами мы начнем с Шарлоттенхофа, Римских купален и Китайского чайного домика» € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 31 отзыв История и современные реалии Берлина О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin € 147 за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде 35% скидка Индивидуальная 5 часов 46 отзывов «Два Берлина» на велосипеде Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина Начало: На площади Wittenbergplatz «На западе города вы погрузитесь как в имперскую, так и в типичную современную жизнь берлинцев и побываете там, где большинство туристов на обзорных экскурсиях не останавливается» от 150 € 98 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Все грани Берлина за один день Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: В центре города «Я сделаю все, чтобы он стал вам понятен и, главное, интересен» € 240 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин глазами берлинцев Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных «Заглянете в «гнилой зуб», очутитесь в «лёгких Берлина» и познакомитесь с визуальным воплощением героя, которого местные упрашивают снова взять бразды правления» € 139 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Берлин: от лесных топей до столицы Германии Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии Начало: У Рейхстага от € 100 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов По Берлину на велосипеде Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße «Сперва вы познакомитесь с Kulturbrauerai — бывшей пивоварней, которая стараниями городских властей превратилась в необычное культурное арт-пространство, олицетворяющее современный Берлин» € 149 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место «Эта обзорная экскурсия идеально подходит для первого яркого знакомства с Берлином» Расписание: В любое время € 142 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 6 отзывов Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin «Во время экскурсии вы увидите достопримечательности старого города и погрузитесь в атмосферу историй и легенд, которые вы не услышите на обзорных экскурсиях» Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона € 39 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк» Начало: Friedrichstraße 205, 10117 Berlin «По дороге звёзд кинофестиваля… А на Потсдамской площади нас ждёт первый в Германии светофор, самая высокая обзорная площадка, подземный вокзал, и главное её украшение - великолепный Сони-Центр с его знаменитым куполом» Расписание: Каждый день в 13:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Дорога на Рейхстаг Начало: По договорённости «Обзорная экскурсия по Берлину пройдет по красивейшим местам города» Расписание: Ежедневно € 149 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Весь Берлин: с Запада на Восток Начало: По договоренности «Вас ждет обзорная экскурсия по городу с посещением основных достопримечательностей и символов города рассчитанная на 4 часа - Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Весь Берлин» Расписание: По договоренности € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Исторический центр Берлина Начало: Schinkel Platz, 10178 Berlin «Здесь вы познакомитесь с такими достопримечательностями как: Самая старая действующая церковь Берлина Святой Марии, Красная ратуша, фонтан Нептуна, Берлинская телебашня» Расписание: по субботам в 10:00 и понедельникам в 10:00. € 100 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Первый день в Берлине! Основные достопримечательности города Начало: Alea 101, Rathausstraße 6, 10178 Berlin (у кафе) «Во время нашей экскурсии мы с вами увидим основные достопримечательности Берлина и услышим рассказ о них» € 149 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 7 отзывов Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину Расписание: Ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Берлин со вкусом кофе и шоколада Сладкое путешествие по лучшим кондитерским города и знакомство с вкусными традициями берлинцев € 215 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin «За 120 минут вы полностью погрузитесь в культуру европейской столицы, увидите яркий и богатый вечерний город и ознакомитесь со значимыми объектами и фактами из истории его жизни и жизни страны» Расписание: Ежедневно с 18:00 от € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Обзорная прогулка по Берлину: история встречает моду Погрузитесь в атмосферу Берлина с экскурсией по Митте, где каждый уголок рассказывает свою историю Начало: Gendarmenmarkt Расписание: Каждый день в 11:00 € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас Начало: Александрплац у фонтана Нептун «А остаток вечера проведем (по желанию) в уютном недорогом ресторанчике, где состоится ваше, возможно, первое знакомство с настоящей немецкой кухней» Расписание: По договоренности € 105 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа Фото-экскурсия по Берлину: путешествие и фотосессия с профи Получите яркие воспоминания от визита в Берлин, запечатленные в профессиональных фотографиях Начало: Ваш отель или другое место по согласованию «Фотоэкскурсия по Берлину с гидом-фотографом - идеальный формат для знакомства с городом» Расписание: в любой удобный день € 200 за всё до 5 чел.