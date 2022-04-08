Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Берлину. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Столица Германии, Берлин — удивительный город с богатой и порой противоречивой истории. Каждый, слыша о Берлине, представляет что-то свое. Эту многогранность он сохранил и сейчас. Полностью изучить этот город невозможно даже за несколько месяцев — каждую прогулку вы будете находить что-то новое и интересное.

Так как показать все самое важное в Берлина за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут предлагает вам познакомиться с историей основания Берлина. Мы пройдемся по центральным улицам города, узнаем средневековые легенды и посмотрим на замки и дворцы, где происходили государственные перевороты, на старинные соборы и буржуазные особняки времен средневековья. Мы попадем на Остров Музеев и вы узнаете, в чем же секрет знаменитой берлинской коллекции.

На синем маршруте вы увидите символы Имперского Берлина и сравните его с современной немецкой столицей. Мы пройдем через Бранденбургские ворота, самые старые в Европе, узнаем о запутанной истории Рейхстага и посмотрим на совершенные современные здания, построенные лучшими архитекторами на месте берлинской стены.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.