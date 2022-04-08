Персональная прогулка с гидом по Берлину

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Берлину
Персональная прогулка с гидом по Берлину
Персональная прогулка с гидом по Берлину
Персональная прогулка с гидом по Берлину

Что вас ожидает 🤩

  • Государственная опера
  • Жандармский базар
  • Музейный остров
  • Красная Ратуша
  • Телебашня
  • Гумбольдский университет
  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг
  • Мемориал Холокоста
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Берлину. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Столица Германии, Берлин — удивительный город с богатой и порой противоречивой истории. Каждый, слыша о Берлине, представляет что-то свое. Эту многогранность он сохранил и сейчас. Полностью изучить этот город невозможно даже за несколько месяцев — каждую прогулку вы будете находить что-то новое и интересное.

Так как показать все самое важное в Берлина за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут предлагает вам познакомиться с историей основания Берлина. Мы пройдемся по центральным улицам города, узнаем средневековые легенды и посмотрим на замки и дворцы, где происходили государственные перевороты, на старинные соборы и буржуазные особняки времен средневековья. Мы попадем на Остров Музеев и вы узнаете, в чем же секрет знаменитой берлинской коллекции.

На синем маршруте вы увидите символы Имперского Берлина и сравните его с современной немецкой столицей. Мы пройдем через Бранденбургские ворота, самые старые в Европе, узнаем о запутанной истории Рейхстага и посмотрим на совершенные современные здания, построенные лучшими архитекторами на месте берлинской стены.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Берлина

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Берлине

Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Berlin-excursiopedia
4.6
46 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину
Во время групповой экскурсии в Берлине вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы Германии
25 за 1 человека
Ежедневная прогулка по Берлину
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Tripster
4.8
233 отзыва
Ежедневная прогулка по Берлину
Узнать и полюбить город за 2 часа
20 за 1 человека
Архитектура современного Берлина
3 часа
Индивидуальная
Ксения
Нет отзывов
Архитектура современного Берлина
Вас ждет прогулка по самым интересным современным районам Берлина
120 за 1-5 чел.
Берлин при Гитлере
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Lidia
4.6
7 отзывов
Берлин при Гитлере
Одной из самых мрачных страниц в истории Берлина считается период Третьего Рейха
75 за 1-5 чел.
Еврейский Берлин
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Lidia
5
3 отзыва
Еврейский Берлин
Приглашаю вас на экскурсию по исторической части Берлина, где я познакомлю вас с важнейшими событиями разных лет жизни
75 за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по Берлину
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Берлину
Предлагаем вам отправиться на знакомство с Берлином и самыми известными его достопримечательностями
110 за 1-10 чел.
Берлин-Вестенд
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Berlinkus
Нет отзывов
Берлин-Вестенд
Приглашаю вас на увлекательную прогулку по аутентичному району Берлина - Вестенду
от 100 за 1-4 чел.
Экскурсия по вечернему Берлину
2 часа
Индивидуальная
Lidia
5
6 отзывов
Экскурсия по вечернему Берлину
Вечерняя прогулка по историческому центру Берлина
от 100 за 1-10 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Lisa
5
16 отзывов
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
110 за 1-20 чел.
Весь Берлин: с Запада на Восток
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Олег
5
9 отзывов
Весь Берлин: с Запада на Восток
За 3-4 часа автобусно-пешеходной экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Берлина
140 за 1-5 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Alexander
4.9
16 отзывов
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Ежедневное путешествие по истории и современности старого Берлина с профессиональным гидом
18 за 1 человека
Первое свидание с Берлином
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ксения
Нет отзывов
Первое свидание с Берлином
Маршрут нашей прогулки вам точно понравится
130 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Берлине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Берлине
ХОРОШО
🇩🇪
ТАМ