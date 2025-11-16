Люнебург - это город, который словно сошёл со страниц старинных сказок.
Его пряничные улицы и кирпичные домики расскажут о богатой истории, связанной с солью и ганзейской торговлей.
Экскурсия проведёт через водный квартал,
Его пряничные улицы и кирпичные домики расскажут о богатой истории, связанной с солью и ганзейской торговлей.
Экскурсия проведёт через водный квартал,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
- 🌟 Уникальные пряничные улицы
- 🧂 История богатства и торговли
- 🏛️ Величественные исторические здания
- 🎭 Легенды и тайны старинных домов
Что можно увидеть
- Водный квартал
- Старый деревянный кран
- Мельница 14 века
- Рынок корюшки
- Lüner Hof
- Дворец герцога
- Рыночная площадь
- Ратхаус
- Дом Генриха Гейне
- Квартал просадки грунта
- Дом спасителя старинных домиков
- Старая аптека
- Церковь Святого Иоанна
Описание экскурсии
- Водный квартал, где расположен склад селёдки
- Старый деревянный кран для загрузки старинных лодок, которые по прежнему плещутся в реке Ильменау
- Мельница 14 века с тремя приводными колёсами и старейшая в Германии водонапорная башня
- Рынок корюшки, обрамлённый резными фасадами 16 века из кирпича
- Lüner Hof — пятиэтажный склад середины 14 века
- Дворец герцога, хранящий семейные тайны 17 века
- Рыночная площадь 13 века с изящным лунным фонтаном 16 века
- Ратхаус 13 века
- Дом Генриха Гейне
- Квартал просадки грунта с самой кривой в мире церковью Святого Михаэля
- Дом спасителя старинных домиков
- Старая аптека 13 века
- Церковь Святого Иоанна с органом 16 века, на котором играл Бах — композитор посещал школу при местном монастыре, и это было его единственное место учёбы
Вы узнаете:
- С чем был связан расцвет Люнебурга в Средние века и почему он сошёл на нет
- Как городу удалось сохранить свою самобытную северную красоту на протяжении пяти веков
- В чём особенность кукольный фасадов из цветного кирпича
- Какие легенды известны о старинных домах Люнебурга
Организационные детали
- Я встречу вас в Берлине или Гамбурге — по договорённости. До Люнебурга мы доберёмся на поезде ICE (евро экспресс). Билет не входит в стоимость. Цена билета зависит от многих факторов и сильно варьируется. Для группы от 5 человек при покупке заранее — €40 за чел. в обе стороны. Для группы меньше 5 человек при покупке накануне цена билета будет значительно выше. При необходимости я помогу выбрать оптимальный по стоимости вариант (согласуем в переписке)
- Все достопримечательности на маршруте мы осмотрим снаружи. При желании дополним программу посещением Музея соли
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — согласуем в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети до 12 лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Берлине
Провела экскурсии для 61 туриста
Москвичка, понаехавшая в Берлин. Работала архитектором, с 2022 работаю гидом по Берлину и Потсдаму. Возим путешественников в Лейпциг, Дрезден, Гамбург, Люнебург, Веймар, Вернигероде, Бамберг, Кведлинбург, Нюрнберг, Регенсбург и Саксонскую Швейцарию. С удовольствием делюсь с людьми своим восхищением красотой и своеобразием немецких городов, потрясающими подробностями их древней и недавней истории.
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии из Берлина
Индивидуальная
до 6 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
Берлин на велосипеде: уникальный маршрут через историю и современность, Запад и Восток в одном туре
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €186 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У метро Hackescher Markt
23 ноя в 11:30
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
€30 за человека