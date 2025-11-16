Мои заказы

Пряничный Люнебург: прогулка по средневековой сказке (из Берлина)

Люнебург, словно старинная книга, сохранил свою средневековую красоту. Прогулка по пряничным улицам и история о том, как соль и торговля сделали его богатым
Люнебург - это город, который словно сошёл со страниц старинных сказок.

Его пряничные улицы и кирпичные домики расскажут о богатой истории, связанной с солью и ганзейской торговлей.

Экскурсия проведёт через водный квартал,
старинные рынки и величественные здания, сохранившие атмосферу Средневековья. Участники узнают, как Люнебург сохранил свою самобытность и почему остался нетронутым в войну.

Прогулка станет настоящим путешествием во времени, раскрывая секреты и легенды этого удивительного города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
  • 🌟 Уникальные пряничные улицы
  • 🧂 История богатства и торговли
  • 🏛️ Величественные исторические здания
  • 🎭 Легенды и тайны старинных домов
Пряничный Люнебург: прогулка по средневековой сказке (из Берлина)© Екатерина
Пряничный Люнебург: прогулка по средневековой сказке (из Берлина)© Екатерина
Пряничный Люнебург: прогулка по средневековой сказке (из Берлина)© Екатерина

Что можно увидеть

  • Водный квартал
  • Старый деревянный кран
  • Мельница 14 века
  • Рынок корюшки
  • Lüner Hof
  • Дворец герцога
  • Рыночная площадь
  • Ратхаус
  • Дом Генриха Гейне
  • Квартал просадки грунта
  • Дом спасителя старинных домиков
  • Старая аптека
  • Церковь Святого Иоанна

Описание экскурсии

  • Водный квартал, где расположен склад селёдки
  • Старый деревянный кран для загрузки старинных лодок, которые по прежнему плещутся в реке Ильменау
  • Мельница 14 века с тремя приводными колёсами и старейшая в Германии водонапорная башня
  • Рынок корюшки, обрамлённый резными фасадами 16 века из кирпича
  • Lüner Hof — пятиэтажный склад середины 14 века
  • Дворец герцога, хранящий семейные тайны 17 века
  • Рыночная площадь 13 века с изящным лунным фонтаном 16 века
  • Ратхаус 13 века
  • Дом Генриха Гейне
  • Квартал просадки грунта с самой кривой в мире церковью Святого Михаэля
  • Дом спасителя старинных домиков
  • Старая аптека 13 века
  • Церковь Святого Иоанна с органом 16 века, на котором играл Бах — композитор посещал школу при местном монастыре, и это было его единственное место учёбы

Вы узнаете:

  • С чем был связан расцвет Люнебурга в Средние века и почему он сошёл на нет
  • Как городу удалось сохранить свою самобытную северную красоту на протяжении пяти веков
  • В чём особенность кукольный фасадов из цветного кирпича
  • Какие легенды известны о старинных домах Люнебурга

Организационные детали

  • Я встречу вас в Берлине или Гамбурге — по договорённости. До Люнебурга мы доберёмся на поезде ICE (евро экспресс). Билет не входит в стоимость. Цена билета зависит от многих факторов и сильно варьируется. Для группы от 5 человек при покупке заранее — €40 за чел. в обе стороны. Для группы меньше 5 человек при покупке накануне цена билета будет значительно выше. При необходимости я помогу выбрать оптимальный по стоимости вариант (согласуем в переписке)
  • Все достопримечательности на маршруте мы осмотрим снаружи. При желании дополним программу посещением Музея соли
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников — согласуем в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Берлине
Провела экскурсии для 61 туриста
Москвичка, понаехавшая в Берлин. Работала архитектором, с 2022 работаю гидом по Берлину и Потсдаму. Возим путешественников в Лейпциг, Дрезден, Гамбург, Люнебург, Веймар, Вернигероде, Бамберг, Кведлинбург, Нюрнберг, Регенсбург и Саксонскую Швейцарию. С удовольствием делюсь с людьми своим восхищением красотой и своеобразием немецких городов, потрясающими подробностями их древней и недавней истории.

