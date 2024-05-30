1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 96€82 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы
Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Начало: Вокзал Фридрихштрассе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€159 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 108€87 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 82€70 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»: путешествие по историческим местам Берлина
Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Начало: На площади Hardenbergplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 82€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: На Жандарменмаркт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€115 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены
Начало: у входа в зоопарк Zoologischer Garten
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Бабельсберг: от Германской империи до послевоенной Германии
Погрузитесь в уникальную историю Бабельсберга, где переплетаются судьбы империй, киноиндустрии и мировых лидеров
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€334 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Совершенно секретный Берлин
Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы
Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй
Начало: U Moritzplatz (Berlin)
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€94 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
Исследуйте аутентичную часть города в своём ритме, решая задания и обращая внимание на детали
Начало: У метро Rotes Rathaus
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander30 мая 2024Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
- ЛЛяйля28 мая 2024В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
- РРуслан17 мая 2024Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
- ООльга2 мая 2024Спасибо за экскурсию.
- ООльга1 мая 2024Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.
- JJulia30 апреля 2024Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
- TTatjana22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
- EEmma18 апреля 2024Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍
- ЮЮлия21 марта 2024Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,
- ММит26 января 2024Отличное погружение в город. Восторг
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «История и архитектура»
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