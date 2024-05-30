🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 57 отзывов Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района Начало: На площади Wittenbergplatz от 96 € 82 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2) от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами Начало: Вокзал Фридрихштрассе € 159 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 47 отзывов По местам Третьего Рейха с сотрудником музея Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине Начало: Станции метро: Gesundbrunnen € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 19% скидка Индивидуальная 4.5 часа 12 отзывов Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве Начало: На площади Wittenbergplatz от 108 € 87 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Берлин за пределами Александерплатц Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина € 334 за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде 15% скидка Индивидуальная 3 часа 15 отзывов «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала Начало: На площади Wittenbergplatz от 82 € 70 за всё до 8 чел.

🚲 На велосипеде 15% скидка Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»: путешествие по историческим местам Берлина Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма Начало: На площади Hardenbergplatz от 82 € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток Начало: На Жандарменмаркт € 115 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Берлинские евреи: хроники общины Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе € 130 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Открыть тайны Берлина на велопрогулке Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены Начало: у входа в зоопарк Zoologischer Garten € 260 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Бабельсберг: от Германской империи до послевоенной Германии Погрузитесь в уникальную историю Бабельсберга, где переплетаются судьбы империй, киноиндустрии и мировых лидеров € 334 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Совершенно секретный Берлин Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке € 334 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 8 отзывов Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй Начало: U Moritzplatz (Berlin) € 94 за всё до 2 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены Начало: на Potsdamer Platz, 2 € 183 за всё до 5 чел.