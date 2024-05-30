Экскурсии Берлина об истории и архитектуре

Найдено 17 экскурсий в категории «История и архитектура» в Берлине на русском языке, цены от €20, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 9682 за всё до 8 чел.
Понять Берлин за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
Берлинская стена - история и судьбы людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы
Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Начало: Вокзал Фридрихштрассе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
159 за всё до 5 чел.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
🚶 Пешая
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 10887 за всё до 8 чел.
Берлин за пределами Александерплатц
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
334 за всё до 3 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 8270 за всё до 8 чел.
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»: путешествие по историческим местам Берлина
Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Начало: На площади Hardenbergplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 8270 за всё до 10 чел.
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: На Жандарменмаркт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
115 за всё до 20 чел.
Берлинские евреи: хроники общины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены
Начало: у входа в зоопарк Zoologischer Garten
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Бабельсберг. История Германии в одном посёлке
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Бабельсберг: от Германской империи до послевоенной Германии
Погрузитесь в уникальную историю Бабельсберга, где переплетаются судьбы империй, киноиндустрии и мировых лидеров
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
334 за всё до 3 чел.
Совершенно секретный Берлин
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Совершенно секретный Берлин
Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
334 за всё до 3 чел.
Берлинские катакомбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы
Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй
Начало: U Moritzplatz (Berlin)
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
94 за всё до 2 чел.
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
183 за всё до 5 чел.
По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
Исследуйте аутентичную часть города в своём ритме, решая задания и обращая внимание на детали
Начало: У метро Rotes Rathaus
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
20 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    30 мая 2024
    Берлинские евреи: хроники общины
    Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
  • Л
    Ляйля
    28 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично
  • Р
    Руслан
    17 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Понять Берлин за 2 часа
    Спасибо за экскурсию.
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.
    Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасныйЧудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасныйЧудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный
  • J
    Julia
    30 апреля 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
    Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
  • T
    Tatjana
    22 апреля 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
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    викторине 😁 мы остались довольны, свою тему гид знает на 110 из 100. А также отвечает на любые вопросы. За наши знания - гид обещал выдать ключ от VW, но, видимо, забыл 🤣 это, конечно, шутка. Искренне рекомендую 👍

    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание
  • E
    Emma
    18 апреля 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍
  • Ю
    Юлия
    21 марта 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,
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    по которому я много раз ходила. Смотришь на город совершенно другими глазами. Моим не берлинским друзьям тоже было интересно. Игорь - очень эрудированный гид и хороший рассказчик! Рекомендую!

  • М
    Мит
    26 января 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Отличное погружение в город. Восторг

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
  2. Понять Берлин за 2 часа
  3. Берлинская стена - история и судьбы людей
  4. По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
  5. Потсдам: энциклопедия прусских королей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "История и архитектура" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 20 до 334 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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