В великолепном Потсдаме, всего в 30 минутах езды от Берлина, мы будем искать следы русского, советского и российского присутствия. Увидим Александровку – русскую деревню с избами, посетим советский мемориал и советское кладбище, а также обойдём территорию военного городка управления контрразведки КГБ. Закончим прогулку 👣 посещением самой настоящей советской тюрьмы, функционировавшей в Потсдаме до 1991 года.

На севере от центра города с 1945 до 1991 гг. располагалась "запретная зона" – штаб главного управления службы контрразведки СССР. Трудно поверить, но не так давно в этом тихом районе Потсдама располагались казармы, офицерские квартиры, кабинеты начальников и подчинённых. В военном городке говорили по-русски, а доступ рядовых граждан ГДР сюда был запрещён. О прошлом этого места сегодня напоминает мемориальный комплекс на Ляйстиковштрассе (Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstrasse Potsdam).