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Русский Потсдам

Berlinkus
Berlinkus – Гид из Берлина
Всего в 30 минутах езды от Берлина, в колоритном Потсдаме, мы с вами отправимся по «русскому следу».

Вы побываете в местах, которые в разные эпохи были населены выходцами из России.

Вас ждет экскурсия ⛳ по дореволюционной русской деревне, советскому военному городку, кладбищу и запретной зоне, где до 1991 года располагалась тюрьма КГБ.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €140 за экскурсию

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Русский Потсдам
Русский Потсдам

Что вы увидите

  • Александровка
  • Военный городок
  • Штаб и тюрьма КГБ
В великолепном Потсдаме, всего в 30 минутах езды от Берлина, мы будем искать следы русского, советского и российского присутствия. Увидим Александровку – русскую деревню с избами, посетим советский мемориал и советское кладбище, а также обойдём территорию военного городка управления контрразведки КГБ. Закончим прогулку 👣 посещением самой настоящей советской тюрьмы, функционировавшей в Потсдаме до 1991 года.
На севере от центра города с 1945 до 1991 гг. располагалась "запретная зона" – штаб главного управления службы контрразведки СССР. Трудно поверить, но не так давно в этом тихом районе Потсдама располагались казармы, офицерские квартиры, кабинеты начальников и подчинённых. В военном городке говорили по-русски, а доступ рядовых граждан ГДР сюда был запрещён. О прошлом этого места сегодня напоминает мемориальный комплекс на Ляйстиковштрассе (Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstrasse Potsdam).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Русский Потсдам
Русский Потсдам
Русский Потсдам
Русский Потсдам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Berlinkus
Berlinkus
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