Цецилиенхоф - последний королевский дворец Потсдама
Что Вас ожидает:
Достопримечательности Потсдама откроются перед вами, как только вы въедете в этот очаровательный городок. Экскурсия ⛳ в Потсдаме на русском позволит вам проникнуться уникальной атмосферой этого удивительного места. Я проведу вас по старому городу, расскажу историю 📖 возникновения Голландского квартала, вы увидите старую Рыночную площадь, старую Ратушу, Бранденбургские ворота, церковь ⛪ Св. Николая, церковь Петра и Павла, русскую колонию Александровку, последний королевский дворец Потсдама Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция, и много других не менее интересных старинных сооружений.
Заказав индивидуальную экскурсию по Потсдаму, вы сможете не только полюбоваться великолепными архитектурными памятниками и садами, но и узнать массу интересных подробностей из его исторического прошлого. Я с удовольствием проведу вас по всем уголкам, в которых вы мечтали побывать, и превращу ваши мечты в реальность.
Важно знать:
Стоимость экскурсии 🧭 зависит от места встречи с гидом - в Берлине или Потсдаме. В случае встречи в Берлине нужно учитывать, что продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа (время в пути). Из Берлина в Потсдам проезд на общественном транспорте.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Проезд на общественном транспорте
Входные билеты (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости: Берлин или Потсдам
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.