Lidia M. – Гид из Берлина

Я проведу вас по старому городу, расскажу историю 📖 возникновения Голландского квартала, вы увидите старую Рыночную площадь, старую Ратушу, Бранденбургские ворота, церковь ⛪ Св. Николая, церковь Петра и Павла, русскую колонию Александровку, последний королевский дворец Потсдама Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция, и много других не менее интересных старинных сооружений.