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Экскурсия по Потсдаму

Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Я проведу вас по старому городу, расскажу историю 📖 возникновения Голландского квартала, вы увидите старую Рыночную площадь, старую Ратушу, Бранденбургские ворота, церковь ⛪ Св. Николая, церковь Петра и Павла, русскую колонию Александровку, последний королевский дворец Потсдама Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция, и много других не менее интересных старинных сооружений.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Экскурсия по Потсдаму
Экскурсия по Потсдаму

Что вы увидите

  • Голландский квартал
  • Старая Рыночная площадь
  • Старая Ратуша
  • Бранденбургские ворота
  • Церковь Св. Николая
  • Церковь Петра и Павла
  • Деревня Александровка
  • Цецилиенхоф - последний королевский дворец Потсдама

Что Вас ожидает:

  • Достопримечательности Потсдама откроются перед вами, как только вы въедете в этот очаровательный городок. Экскурсия ⛳ в Потсдаме на русском позволит вам проникнуться уникальной атмосферой этого удивительного места. Я проведу вас по старому городу, расскажу историю 📖 возникновения Голландского квартала, вы увидите старую Рыночную площадь, старую Ратушу, Бранденбургские ворота, церковь ⛪ Св. Николая, церковь Петра и Павла, русскую колонию Александровку, последний королевский дворец Потсдама Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция, и много других не менее интересных старинных сооружений.
  • Заказав индивидуальную экскурсию по Потсдаму, вы сможете не только полюбоваться великолепными архитектурными памятниками и садами, но и узнать массу интересных подробностей из его исторического прошлого. Я с удовольствием проведу вас по всем уголкам, в которых вы мечтали побывать, и превращу ваши мечты в реальность.

Важно знать:

  • Стоимость экскурсии 🧭 зависит от места встречи с гидом - в Берлине или Потсдаме. В случае встречи в Берлине нужно учитывать, что продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа (время в пути). Из Берлина в Потсдам проезд на общественном транспорте.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд на общественном транспорте
  • Входные билеты (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости: Берлин или Потсдам
Экскурсия по Потсдаму
Экскурсия по Потсдаму
Экскурсия по Потсдаму
Экскурсия по Потсдаму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
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