1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 96€82 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы
Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Начало: Вокзал Фридрихштрассе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€159 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€45 за человека
Групповая
1.5 часа
Николаифиртель: увлекательная экскурсия-спектакль с фонарщиком в Берлине
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Николаифиртеле, где фонарщик и актеры оживят историю Берлина в форме сказки
Начало: В районе Александрплац
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
15 июня в 18:30
16 июня в 18:30
€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина
Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида
Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Такой разный Берлин: уникальное велосипедное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Берлина, катаясь на велосипеде по его историческим и культурным местам
Начало: На Potsdamer Platz, 2
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Берлинские дворики: прогулка по историческим переулкам
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Совершенно секретный Берлин
Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы
Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй
Начало: U Moritzplatz (Berlin)
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€94 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€142 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альтернативный Берлин: путешествие по тайным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Берлина, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и творческий дух
Начало: S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона
15 июня в 20:30
16 июня в 20:30
€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк»
Начало: Friedrichstraße 205, 10117 Berlin
Расписание: Каждый день в 13:00
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: каждый четверг с 16
13 июня в 16:00
20 июня в 16:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин Неформатный
Начало: Александрплац у городской Ратуши (Ратхаус Берлин)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Весь Берлин: с Запада на Восток
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Берлинская Стена: путешествие сквозь историю и культуру
Погрузитесь в историю Берлинской Стены, узнайте о жизни в ГДР и ощутите дух свободы современного Берлина
Начало: Friedrichstraße 140, 10117, Berlin
Расписание: все дни, кроме понедельника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€157 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Берлину: история встречает моду
Погрузитесь в атмосферу Берлина с экскурсией по Митте, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: Gendarmenmarkt
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Пивной тур по Берлину
Начало: Станция U8 - Gusundbrunnen
Расписание: по пятницам в 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€120 за человека
Мини-группа
3 часа
«Андеграундный Берлин»: стрит-арт, сквоты и современный город
Начало: Alexanderplatz
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€42 за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлинская стена. Как это было?
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Берлин глазами женщин
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легендарный Курфюрстендамм
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фото-экскурсия по Берлину: путешествие и фотосессия с профи
Получите яркие воспоминания от визита в Берлин, запечатленные в профессиональных фотографиях
Начало: Ваш отель или другое место по согласованию
Расписание: в любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
€29 за человека
Индивидуальная
3 часа
Неформальный Берлин: уличное искусство и культурные пространства
Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€156 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander30 мая 2024Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
- ЕЕлена21 мая 2024Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!
- MMarat17 мая 2024Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети
- ККирилл14 мая 2024Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо
- ЖЖан4 мая 2024Просто отличный гид. Как говорится - гид от Бога! С прекрасными знаниями, с чувством юмора. Время пролетело невероятно быстро. Время не засекает, от себя добавила не мало времени. Огромное СПАСИБО! Всем рекомендуем!
- LLeonid1 апреля 2024Великолепно!!! В восторге были все, от мала до велика!
- ААнна31 марта 2024Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
- ООльга28 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
- ЮЮлия21 марта 2024Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,
- MMarina17 марта 2024Замечательная экскурсия для атмосферного вечера. Это не столько познавательное, сколько интерактивное театральное мероприятие. Актеры и организаторы просто супер! Участники накидывают
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