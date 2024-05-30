A Alexander Берлинские евреи: хроники общины Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!

Е Елена Розовые очки для Берлина Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!

M Marat Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети

К Кирилл Такой разный Берлин Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо

Ж Жан Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха Просто отличный гид. Как говорится - гид от Бога! С прекрасными знаниями, с чувством юмора. Время пролетело невероятно быстро. Время не засекает, от себя добавила не мало времени. Огромное СПАСИБО! Всем рекомендуем!

L Leonid Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком Великолепно!!! В восторге были все, от мала до велика!

А Анна Берлинские дворики Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!

О Ольга Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!

Ю Юлия Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу читать дальше по которому я много раз ходила. Смотришь на город совершенно другими глазами. Моим не берлинским друзьям тоже было интересно. Игорь - очень эрудированный гид и хороший рассказчик! Рекомендую! Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,