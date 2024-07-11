Старый город Дюссельдорфа внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная барная стойка в мире. Здесь всегда весело и многолюдно. На экскурсии вы увидите необычные памятники, старейший протестантский храм и

колоритные бары. Узнаете о самой часто рисуемой женщине Германии и научитесь пить пиво по-дюссельдорфски. Программа интересна взрослым и детям с 14 лет. Пиво в баре оплачивается отдельно. Полюбите Дюссельдорф так же, как его любят местные жители

Описание экскурсии

По улицам города

Мы с вами встретимся в самом центре Старого города — на Рыночной площади и пойдём гулять

и пойдём гулять Изучим храм Неандера — старейший протестантский храм города

— старейший протестантский храм города Посмотрим на памятник храброму портняжке , который надерзил самому Наполеону, и на памятник мальчикам, которые крутят колесо . Я расскажу, почему именно они стали символом Дюссельдорфа

, который надерзил самому Наполеону, и на . Я расскажу, почему именно они стали символом Дюссельдорфа Конечно же, зайдём в одну из пивных Старого города и будем пить пиво по-Дюссельдорфски

Крестьяне и принцессы

По пути будем говорить обо всем, что делает наш город незабываемым. Вы узнаете о прекрасной принцессе из рода Медичи, которая прожила в Дюссельдорфе 25 лет и сделала город европейским центром искусств, и о самой часто рисуемой женщине Германии. Родилась она в простой крестьянской семье, но стала владелицей художественной галереи. А как это произошло — узнаете на экскурсии!

Организационные детали