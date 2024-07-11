Старый город Дюссельдорфа внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная барная стойка в мире. Здесь всегда весело и многолюдно. На экскурсии вы увидите необычные памятники, старейший протестантский храм и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические памятники
- 🍺 Настоящее дюссельдорфское пиво
- 🎨 Интересные истории и легенды
- 🏛 Старейший протестантский храм
- 👩🎨 История самой рисуемой женщины Германии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Рыночная площадь
- Храм Неандера
- Памятник храброму портняжке
- Памятник мальчикам, которые крутят колесо
- Колоритные бары
Описание экскурсии
По улицам города
- Мы с вами встретимся в самом центре Старого города — на Рыночной площади и пойдём гулять
- Изучим храм Неандера — старейший протестантский храм города
- Посмотрим на памятник храброму портняжке, который надерзил самому Наполеону, и на памятник мальчикам, которые крутят колесо. Я расскажу, почему именно они стали символом Дюссельдорфа
- Конечно же, зайдём в одну из пивных Старого города и будем пить пиво по-Дюссельдорфски
Крестьяне и принцессы
По пути будем говорить обо всем, что делает наш город незабываемым. Вы узнаете о прекрасной принцессе из рода Медичи, которая прожила в Дюссельдорфе 25 лет и сделала город европейским центром искусств, и о самой часто рисуемой женщине Германии. Родилась она в простой крестьянской семье, но стала владелицей художественной галереи. А как это произошло — узнаете на экскурсии!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 14 лет
- Отдельно оплачивается пиво в баре
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Дюссельдорфе
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Ирина. Я историк по образованию и официально аккредитованный гид от Дюссельдорфского городского бюро по экскурсиям. Последние 7 лет рассказывать о Дюссельдорфе — это моя профессия. МногоЗадать вопрос
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