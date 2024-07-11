Мифы, легенды и правда Старого города

Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
Старый город Дюссельдорфа внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная барная стойка в мире. Здесь всегда весело и многолюдно. На экскурсии вы увидите необычные памятники, старейший протестантский храм и
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колоритные бары. Узнаете о самой часто рисуемой женщине Германии и научитесь пить пиво по-дюссельдорфски. Программа интересна взрослым и детям с 14 лет. Пиво в баре оплачивается отдельно. Полюбите Дюссельдорф так же, как его любят местные жители

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические памятники
  2. 🍺 Настоящее дюссельдорфское пиво
  3. 🎨 Интересные истории и легенды
  4. 🏛 Старейший протестантский храм
  5. 👩‍🎨 История самой рисуемой женщины Германии
Мифы, легенды и правда Старого города
Мифы, легенды и правда Старого города
Мифы, легенды и правда Старого города
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Рыночная площадь
  • Храм Неандера
  • Памятник храброму портняжке
  • Памятник мальчикам, которые крутят колесо
  • Колоритные бары

Описание экскурсии

По улицам города

  • Мы с вами встретимся в самом центре Старого города — на Рыночной площади и пойдём гулять
  • Изучим храм Неандера — старейший протестантский храм города
  • Посмотрим на памятник храброму портняжке, который надерзил самому Наполеону, и на памятник мальчикам, которые крутят колесо. Я расскажу, почему именно они стали символом Дюссельдорфа
  • Конечно же, зайдём в одну из пивных Старого города и будем пить пиво по-Дюссельдорфски

Крестьяне и принцессы

По пути будем говорить обо всем, что делает наш город незабываемым. Вы узнаете о прекрасной принцессе из рода Медичи, которая прожила в Дюссельдорфе 25 лет и сделала город европейским центром искусств, и о самой часто рисуемой женщине Германии. Родилась она в простой крестьянской семье, но стала владелицей художественной галереи. А как это произошло — узнаете на экскурсии!

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 14 лет
  • Отдельно оплачивается пиво в баре

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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