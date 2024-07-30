Винная долина Мозели

Любите завораживающие пейзажи, средневековые замки и белые вина долины реки Мозель? Тогда эта экскурсия точно придётся вам по душе
Любители завораживающих пейзажей, средневековых замков и белых вин долины реки Мозель оценят эту экскурсию.

Посетите замок Эльтц, где до сих пор живут потомки рыцарей, изучите романтический Кохем с его исторической застройкой,
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загляните на винодельню в Целле и попробуйте местное вино. Насладитесь гармонией этих мест и узнайте об истории реки, мостах, кораблях и замках. Экскурсия проходит на автомобиле, и гид расскажет вам множество интересных фактов. Подходит для взрослых и детей от 12 лет.

В стоимость включены транспортные расходы и услуги гида, а дополнительные расходы на билеты и дегустации оплачиваются отдельно

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Посещение замка Эльтц
  2. 🍷 Дегустация вина в Целле
  3. 🏙 Прогулка по романтическому Кохему
  4. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и детей от 12 лет
Винная долина Мозели
Винная долина Мозели
Винная долина Мозели
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Замок Эльтц
  • Винодельня в Целле
  • Кохем
  • Замок Райхсбург

Описание экскурсии

  • Начнём экскурсию с посещения населённого потомками рыцарей замка Эльтц. Это самый удивительный и впечатляющий замок Германии!
  • Обязательно заедем на винодельню в городке Целль и попробуем легендарную «Чёрную кошку» (особенно, если вы ценитель и любитель вина!)
  • На обед остановимся в городке с площадями-декорациями средневековой сказки и населением всего в полторы сотни жителей
  • Следующим на маршруте будет Кохем — уютный романтический городок. Его оживлённый исторический центр украшают хорошо сохранившиеся фахверковые дома и рыночная площадь с барочной ратушей и фонтаном
  • Жемчужиной нашего путешествия станет замок Райхсбург, история которого неразрывно связана с прошлым самого Кохема

По желанию можно будет отправится на водную прогулку, прокатиться на канатной дороге или пройти по самому длинному подвесному мосту в Германии. На экскурсии гид расскажет вам об истории реки Мозель и прилегающих к ней областях, о мостах, кораблях и замках, о городках-жемчужинах, о местных жителях и пришлых завоевателях. И конечно, о винограде, вине и его рождении на берегах Мозели.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, марка которого зависит от количества участников. Мы заберём вас из любого удобного места в Дюссельдорфе, Кёльне, Бонне
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
  • В стоимость включены все транспортные расходы, в том числе плата за проезд и парковки, а также услуги гида
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в замки, прогулка на кораблике, поездка на канатной дороге, винная дегустация и обед (по желанию). Стоимость билета в любое выбранное место может варьироваться от сезона и составит примерно €15-20 на одного человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дюссельдорфа

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеЛетниеВыездныеГастрономическиеНа весь деньДегустационные туры

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