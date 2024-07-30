Любители завораживающих пейзажей, средневековых замков и белых вин долины реки Мозель оценят эту экскурсию.
Посетите замок Эльтц, где до сих пор живут потомки рыцарей, изучите романтический Кохем с его исторической застройкой,
Посетите замок Эльтц, где до сих пор живут потомки рыцарей, изучите романтический Кохем с его исторической застройкой,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение замка Эльтц
- 🍷 Дегустация вина в Целле
- 🏙 Прогулка по романтическому Кохему
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей от 12 лет
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что можно увидеть
- Замок Эльтц
- Винодельня в Целле
- Кохем
- Замок Райхсбург
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с посещения населённого потомками рыцарей замка Эльтц. Это самый удивительный и впечатляющий замок Германии!
- Обязательно заедем на винодельню в городке Целль и попробуем легендарную «Чёрную кошку» (особенно, если вы ценитель и любитель вина!)
- На обед остановимся в городке с площадями-декорациями средневековой сказки и населением всего в полторы сотни жителей
- Следующим на маршруте будет Кохем — уютный романтический городок. Его оживлённый исторический центр украшают хорошо сохранившиеся фахверковые дома и рыночная площадь с барочной ратушей и фонтаном
- Жемчужиной нашего путешествия станет замок Райхсбург, история которого неразрывно связана с прошлым самого Кохема
По желанию можно будет отправится на водную прогулку, прокатиться на канатной дороге или пройти по самому длинному подвесному мосту в Германии. На экскурсии гид расскажет вам об истории реки Мозель и прилегающих к ней областях, о мостах, кораблях и замках, о городках-жемчужинах, о местных жителях и пришлых завоевателях. И конечно, о винограде, вине и его рождении на берегах Мозели.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле, марка которого зависит от количества участников. Мы заберём вас из любого удобного места в Дюссельдорфе, Кёльне, Бонне
- Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
- В стоимость включены все транспортные расходы, в том числе плата за проезд и парковки, а также услуги гида
- Отдельно оплачиваются входные билеты в замки, прогулка на кораблике, поездка на канатной дороге, винная дегустация и обед (по желанию). Стоимость билета в любое выбранное место может варьироваться от сезона и составит примерно €15-20 на одного человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Дюссельдорфе
Провели экскурсии для 871 туриста
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет, и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своимиЗадать вопрос
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