Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Дюссельдорф — фешенебельная столица ⭐️ Земли Северная Рейн-Вестфалия, город 🏙️ шикарных магазинов, современных деловых кварталов, исторических улочек, на которых Вы найдете 266 ресторанов и традиционных пивных, знаменитого блошиного рынка в центре города и других достопримечательностей 🏛️. Возможно проведение экскурсии 🧭 из Кельна. (время в пути 20 минут. ) Экскурсия ⛳ включает осмотр всех главных исторических достопримечательностей старого города, посещение специализированных магазинчиков, где продается знаменитый местный ликер, местная горчица и другие " местные вкусности». По желанию можно поехать в Медиа-Гавань с самыми экстравагантными домами в Германии, где в одном из ресторанчиков подают сосиски с сусальным золотом. В центре можно посетить японский квартал (в Дюссельдорфе живет община из 8000 японцев, поэтому здесь лучшие в Европе японские рестораны и суши-бары). Экскурсия рассчитана на полный день. В Дюссельдорфе лучшие картинные галлереи. Самые шикарные магазины и бутики на Кёнигсаллее. Выбор за Вами!!!