Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Бонн
Дюссельдорф
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €107 за человека

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Дюссельдорф
Дюссельдорф — фешенебельная столица ⭐️ Земли Северная Рейн-Вестфалия, город 🏙️ шикарных магазинов, современных деловых кварталов, исторических улочек, на которых Вы найдете 266 ресторанов и традиционных пивных, знаменитого блошиного рынка в центре города и других достопримечательностей 🏛️. Возможно проведение экскурсии 🧭 из Кельна. (время в пути 20 минут. ) Экскурсия ⛳ включает осмотр всех главных исторических достопримечательностей старого города, посещение специализированных магазинчиков, где продается знаменитый местный ликер, местная горчица и другие " местные вкусности». По желанию можно поехать в Медиа-Гавань с самыми экстравагантными домами в Германии, где в одном из ресторанчиков подают сосиски с сусальным золотом. В центре можно посетить японский квартал (в Дюссельдорфе живет община из 8000 японцев, поэтому здесь лучшие в Европе японские рестораны и суши-бары). Экскурсия рассчитана на полный день. В Дюссельдорфе лучшие картинные галлереи. Самые шикарные магазины и бутики на Кёнигсаллее. Выбор за Вами!!!
Начало и место завершения
🚩 Bonn

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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