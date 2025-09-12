Индивидуальная
Бремен в компании друзей: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€135 за всё до 25 чел.
Бремен сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
от €60 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Бремерхафен - город семи ветров: экскурсия по порту и музеям
Групповая экскурсия по Бремерхафену: прогулка вдоль гавани, посещение собора и музеев, наслаждение видами города с высоты
Начало: У центрального вокзала Бремена
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
27 сен в 09:00
28 сен в 09:00
€65 за человека
