1 чел. По популярности Пешая 3 часа 29 отзывов Индивидуальная до 25 чел. Бремен в компании друзей: индивидуальная экскурсия Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse €135 за всё до 25 чел. Пешая 1.5 часа 33 отзыва Индивидуальная Бремен сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds от €60 за человека Пешая 3 часа 1 отзыв Мини-группа до 6 чел. Бремерхафен - город семи ветров: экскурсия по порту и музеям Групповая экскурсия по Бремерхафену: прогулка вдоль гавани, посещение собора и музеев, наслаждение видами города с высоты Начало: У центрального вокзала Бремена Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00 €65 за человека Другие экскурсии Бремена

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бремене Бремен в компании друзей Бремен сквозь эпохи Бремерхафен - город семи ветров В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Бремену в сентябре 2025 Сейчас в Бремене в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 135. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5

