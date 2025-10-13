Индивидуальная
до 10 чел.
Бремен - это не только бременские музыканты
Погрузитесь в атмосферу древнего Бремена, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя уникальные достопримечательности города
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Бремен сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
Завтра в 08:00
11 окт в 09:00
от €60 за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Бремен в компании друзей: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€135 за всё до 25 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Бремерхафен - город семи ветров: экскурсия по порту и музеям
Групповая экскурсия по Бремерхафену: прогулка вдоль гавани, посещение собора и музеев, наслаждение видами города с высоты
Начало: У центрального вокзала Бремена
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
€65 за человека
