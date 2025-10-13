Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Бремене на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 10 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Бремен - это не только бременские музыканты Погрузитесь в атмосферу древнего Бремена, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя уникальные достопримечательности города €174 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 33 отзыва Индивидуальная Бремен сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds от €60 за человека Пешая 3 часа 30 отзывов Индивидуальная до 25 чел. Бремен в компании друзей: индивидуальная экскурсия Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse €135 за всё до 25 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Мини-группа до 6 чел. Бремерхафен - город семи ветров: экскурсия по порту и музеям Групповая экскурсия по Бремерхафену: прогулка вдоль гавани, посещение собора и музеев, наслаждение видами города с высоты Начало: У центрального вокзала Бремена Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00 €65 за человека Другие экскурсии Бремена

