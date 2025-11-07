Индивидуальная
до 25 чел.
Бремен в компании друзей: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€135 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
Бремен сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
от €60 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевный Бремен: прогулка району Фиртель
Фиртель - это уникальный район Бремена, где история встречается с современностью. Узнайте о его богатом прошлом и насладитесь его атмосферой
Начало: У Музея изобразительных искусств
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- BBeka7 ноября 2025Светлана замечательный гид, прогулка по Бремену прошла на одном дыхании. Очень понравилось. Показала и рассказала много интересного не входящее в программу.
- ЭЭдуард9 октября 2025Спасибо Светлане за прекрасную прогулку, 3 часа прошли незаметно, при этом успели посмотреть массу интересных мест и послушать увлекательные рассказы про город и его историю
- ЛЛюбовь19 августа 2025Приятный город, приятный гид. Если вы засиделись в Барселоне рекомендую и доехать не сложно и не дорого на электричке.
- ИИрина19 августа 2025Доброго времени суток! Экскурсия понравилась очень! Светлана -отличный рассказчик, увлекает и заинтересовывает! Экскурсия довольно легкая, несмотря на продолжительность. Бремен завораживает. Однозначно рекомендую!
- РРоман19 августа 2025Все было великолепно. Света прекрасный гид! Получили удовольствие!
- ММарина11 августа 2025Наверное, это первый отзыв, который мне прямо-таки не терпелось поскорее оставить на этом сайте благодаря замечательному знакомству со Светланой.
Светлана –
- ААндрей4 августа 2025Светлана опытный гид, прекрасно знающий все закоулки Бремена, в котором живёт, и при этом очень приятный и интеллигентный человек)
- NNataliia4 августа 2025Были в Бремене 02.08.2025. Несмотря на сильный дождь, экскурсия была настолько интересная, что мы даже не заметили, как пролетело время. Спасибо большое, Светлана!!!!
- ККсения3 августа 2025Светлана - чудесная! Очень интересная экскурсия, все очень подробно, но ни капли не скучно. Красивый город, интересная история, были много нюансов, которые без экскурсовода ты бы никогда не узнал. Очень рекомендую, точно стоит того!
- ЕЕкатерина10 июля 2025Великолепная экскурсия, замечательный, уникальный экскурсовод Светлана. Интересно, увлекательно, познавательно. И самое удивительное прогулка по Бремену получилась именно в компании друзей. Я с большой теплотой буду ее вспоминать. Светлана, Большое спасибо!
- LLilia1 июля 2025Я подарила эту экскурсию своим гостям из России. Им очень понравилось, очень информативно, было интересно и взрослым и детям.
- ТТатьяна22 июня 2025От экскурсии и от Светланы остались самые приятные впечатления. Много интересных фактов, как исторических, так и из современных событий жизни
- ААнжелика13 июня 2025Очень хорошая и интересная экскурсия. Всё очень интересно рассказано. Красивые достопримечательности.
- ООльга31 мая 2025Отличная экскурсия "Бремен в компании друзей" со Светланой. Экскурсовод жизнерадостный, общительный человек, увлекательно передающий всю информацию об этом городе. Маршрут
- ССергей15 мая 2025Очень понравилась экскурсия по Бремену со Светланой - для всей нашей компании город открылся с совершенно новой, прекрасной стороны. Однозначно рекомендуем этот тур!
- иирина11 февраля 2025Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
- ЛЛюлмила3 декабря 2024Пешая прогулка прошла отлично! Очень интересно и познавательно. Огромное спасибо нашему гиду Светлане!
- ююрий11 ноября 2024Все соответствовало ожиданиям. И даже превзошло их.
- ИИлья30 сентября 2024Благодарим за Экскурсию! Рады встрече и интересному рассказу! Спасибо! Рекомендуем!)
- TTatiana18 августа 2024Светлана - замечательный экскурсовод и интересный человек, энергичная, с прекрасным чувством юмора. Отличный вариант экскурсии для первого знакомства с городом
