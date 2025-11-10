Фиртель в Бремене - это место, где история и современность сливаются в единое целое.Здесь вы сможете увидеть бывшие ворота средневекового города, узнать о первых поселенцах и богатых предпринимателях, исследовать следы

бенедиктинского монастыря и насладиться видом на набережную Везера. Прогулка по главной улице района подарит вам возможность ощутить всю его турбулентность и живость. Не упустите шанс познакомиться с уникальной архитектурой и культурой этого района

Ваш гид в Бремене

Главные ворота средневекового Бремена. Вы узнаете, где они находились, и услышите интересные истории, связанные с наполеоновским нашествием, сносом крепостной стены и разбивкой прекрасного английского парка.

Квартал первых поселенцев. Я расскажу о богатых бременских предпринимателях и судовладельцах — первых жителях района.

Молочный квартал и бенедиктинский монастырь. Вы поищете следы стоявшего здесь когда-то могущественного монастыря, узнаете историю всемирно известного пива Beck’s и бременского самба-карнавала.

Феномен «бременского дома». На примере одной из самых красивых улочек Фиртеля вы изучите архитектурное явление, которое вошло во все учебники.

Набережная Везера. Мы полюбуемся рекой и роскошными виллами, а в здании бывшей пожарной охраны при желании передохнём и выпьем кофе.

Район красных фонарей. Никакой портовый город не обходится без него — и Бремен не исключение. Расскажу немного об этом месте, если в нашей группе не будет детей.

Главная улица Фиртеля. Главная и самая турбулентная улица Бремена с бутиками, лавками, рыночной суетой, булочками с корицей и букетами фиалок от цветочницы.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается на площади у Музея изобразительных искусств.