Фиртель - это уникальный район Бремена, где история встречается с современностью. Узнайте о его богатом прошлом и насладитесь его атмосферой
Фиртель в Бремене - это место, где история и современность сливаются в единое целое.
Здесь вы сможете увидеть бывшие ворота средневекового города, узнать о первых поселенцах и богатых предпринимателях, исследовать следы читать дальше
бенедиктинского монастыря и насладиться видом на набережную Везера. Прогулка по главной улице района подарит вам возможность ощутить всю его турбулентность и живость. Не упустите шанс познакомиться с уникальной архитектурой и культурой этого района
Главные ворота средневекового Бремена. Вы узнаете, где они находились, и услышите интересные истории, связанные с наполеоновским нашествием, сносом крепостной стены и разбивкой прекрасного английского парка.
Квартал первых поселенцев. Я расскажу о богатых бременских предпринимателях и судовладельцах — первых жителях района.
Молочный квартал и бенедиктинский монастырь. Вы поищете следы стоявшего здесь когда-то могущественного монастыря, узнаете историю всемирно известного пива Beck’s и бременского самба-карнавала.
Феномен «бременского дома». На примере одной из самых красивых улочек Фиртеля вы изучите архитектурное явление, которое вошло во все учебники.
Набережная Везера. Мы полюбуемся рекой и роскошными виллами, а в здании бывшей пожарной охраны при желании передохнём и выпьем кофе.
Район красных фонарей. Никакой портовый город не обходится без него — и Бремен не исключение. Расскажу немного об этом месте, если в нашей группе не будет детей.
Главная улица Фиртеля. Главная и самая турбулентная улица Бремена с бутиками, лавками, рыночной суетой, булочками с корицей и букетами фиалок от цветочницы.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается на площади у Музея изобразительных искусств.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Бремене
Меня зовут Марина и я с 2000 года живу в Бремене. Сертифицированный гид (немецкая Tour-Guide-Akademie). Увлекаюсь историей и архитектурой, а при подготовке маршрута пользуюсь исключительно немецкими источниками. Очень люблю рассказывать читать дальше
истории из жизни города и горожан. Интересуюсь современной жизнью Бремена, в курсе всех событий, поэтому могу поддержать разговор на любую тему. Хорошо знаю город и окрестности, могу порекомендовать ресторан или кафе и посоветовать где расположиться.