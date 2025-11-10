Мои заказы

Душевный Бремен: прогулка району Фиртель

Фиртель - это уникальный район Бремена, где история встречается с современностью. Узнайте о его богатом прошлом и насладитесь его атмосферой
Фиртель в Бремене - это место, где история и современность сливаются в единое целое.

Здесь вы сможете увидеть бывшие ворота средневекового города, узнать о первых поселенцах и богатых предпринимателях, исследовать следы
бенедиктинского монастыря и насладиться видом на набережную Везера. Прогулка по главной улице района подарит вам возможность ощутить всю его турбулентность и живость. Не упустите шанс познакомиться с уникальной архитектурой и культурой этого района

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Исторические ворота Бремена
  • 🍺 История пива Beck’s
  • 🏡 Уникальная архитектура
  • 🌊 Вид на набережную Везера
  • 🛍️ Бутики и антикварные лавки
  • 🎭 Бременский самба-карнавал
Душевный Бремен: прогулка району Фиртель
Душевный Бремен: прогулка району Фиртель© Марина
Душевный Бремен: прогулка району Фиртель© Марина
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Главные ворота средневекового Бремена
  • Квартал первых поселенцев
  • Молочный квартал
  • Бенедиктинский монастырь
  • Набережная Везера
  • Район красных фонарей
  • Главная улица Фиртеля

Описание экскурсии

Главные ворота средневекового Бремена. Вы узнаете, где они находились, и услышите интересные истории, связанные с наполеоновским нашествием, сносом крепостной стены и разбивкой прекрасного английского парка.

Квартал первых поселенцев. Я расскажу о богатых бременских предпринимателях и судовладельцах — первых жителях района.

Молочный квартал и бенедиктинский монастырь. Вы поищете следы стоявшего здесь когда-то могущественного монастыря, узнаете историю всемирно известного пива Beck’s и бременского самба-карнавала.

Феномен «бременского дома». На примере одной из самых красивых улочек Фиртеля вы изучите архитектурное явление, которое вошло во все учебники.

Набережная Везера. Мы полюбуемся рекой и роскошными виллами, а в здании бывшей пожарной охраны при желании передохнём и выпьем кофе.

Район красных фонарей. Никакой портовый город не обходится без него — и Бремен не исключение. Расскажу немного об этом месте, если в нашей группе не будет детей.

Главная улица Фиртеля. Главная и самая турбулентная улица Бремена с бутиками, лавками, рыночной суетой, булочками с корицей и букетами фиалок от цветочницы.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается на площади у Музея изобразительных искусств.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Музея изобразительных искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Бремене
Меня зовут Марина и я с 2000 года живу в Бремене. Сертифицированный гид (немецкая Tour-Guide-Akademie). Увлекаюсь историей и архитектурой, а при подготовке маршрута пользуюсь исключительно немецкими источниками. Очень люблю рассказывать
истории из жизни города и горожан. Интересуюсь современной жизнью Бремена, в курсе всех событий, поэтому могу поддержать разговор на любую тему. Хорошо знаю город и окрестности, могу порекомендовать ресторан или кафе и посоветовать где расположиться.

Входит в следующие категории Бремена

