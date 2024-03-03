Экскурсии выходного дня в Бремене

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бремене на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бремен сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
Бремен сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 60 за всё до 8 чел.
Бремен в компании друзей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Бремен в компании друзей: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
120 за всё до 25 чел.
Бремерхафен - город семи ветров
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Бремерхафен - город семи ветров: экскурсия по порту и музеям
Групповая экскурсия по Бремерхафену: прогулка вдоль гавани, посещение собора и музеев, наслаждение видами города с высоты
Начало: У центрального вокзала Бремена
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таня
    3 марта 2024
    Бремен сквозь эпохи
    Бремен сегодня стал нам ближе и конечно очаровал! Благодарим Галину за интересный рассказ и знакомство с городом. Нам очень хотелось чтобы
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    тур прошёл интерактивно, так как дочь изучает русский язык и мы были рады что Галина вовлекал её в беседу, задавая вопросы. Дочка не хотела расставаться 😊

  • G
    Gina
    20 февраля 2024
    Бремен сквозь эпохи
    Экскурсия по старому Бремену нам очень понравилась, информации мы получили достаточно, но не черезмерно. Кроме того, мы испытали очень приятные
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    мелочи, побывали в местах, о которых сами не подумали бы, а может даже не осмелились бы. Благодаря гиду Галине, у нас остались прекрасные впечатления и воспоминания о посещении Бремена. Мы Вам очень благодарны, Галина!

  • К
    Ксения
    19 ноября 2023
    Бремен сквозь эпохи
    Спасибо огромное Галине! За небольшой промежуток времени, который длится экскурсия, она смогла показать нам город (его основную часть) во всей
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    его красоте, помогла понять Бремен, мы посетили интересные места города и узнали его историю, прогулялись по улочкам Бремена и почувствовать дух города! СПА-СИ-БО!

  • Е
    Евгения
    12 ноября 2023
    Бремен в компании друзей
    Великолепная экскурсия! Светлана очень компетентный, интересный собеседник! Всей нашей огромной разновозрастной компании (от 8 до 45 лет) было интересно! Все
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    3 часа и ходили бы еще! Отдельное спасибо, за мгновенное перестраивание программы и под погоду, и под настроение детей, и под запросы купить что-то. Дети вспоминают и свинок, и секретную мышку в храме, и супер узкую улочку, и гигантские леденцы, да много еще чего:)…. Очень здорово! Рекомендуем от всего сердца!

  • И
    Ирина
    15 августа 2023
    Бремерхафен - город семи ветров
    Большое спасибо Галине за душевную и познавательную экскурсию!! Все было очень здорово! Галина интересный и эрудированный гид и прекрасный рассказчик!
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    С ней было очень интересно общаться, время пролетело незаметно! При возможности приедем еще раз с друзьями или внуками и обязательно обратимся к ней.

  • A
    Anatoly
    13 августа 2023
    Бремен в компании друзей
    За 12 часов до экскурсии произошла неожиданная замена экскурсовода, что сразу напрягло. Но к счастью Алина оказалась профессионалом своего дела.
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    Замечательной экскурсией ей удалось не разочаровать нас. Мы получили огромное удовольствие от общения и экскурсии, а также узнали много интересного про Бремен и его жителей. Спасибо Алина.

  • H
    Hrychenko
    25 июля 2023
    Бремен в компании друзей
    Все супер, много интересной информации. Экскурсия происходит в быстром темпе, нет времени заскучать или устать. 3 часа на одном дыхании.

Ответы на вопросы от путешественников по Бремену в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Бремену в июле 2024
Сейчас в Бремене в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 120. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Бремене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 42 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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