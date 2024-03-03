1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Бремен сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от €60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бремен в компании друзей: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 25 чел.
Мини-группа
3 часа
Бремерхафен - город семи ветров: экскурсия по порту и музеям
Групповая экскурсия по Бремерхафену: прогулка вдоль гавани, посещение собора и музеев, наслаждение видами города с высоты
Начало: У центрального вокзала Бремена
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаня3 марта 2024Бремен сегодня стал нам ближе и конечно очаровал! Благодарим Галину за интересный рассказ и знакомство с городом. Нам очень хотелось чтобы
- GGina20 февраля 2024Экскурсия по старому Бремену нам очень понравилась, информации мы получили достаточно, но не черезмерно. Кроме того, мы испытали очень приятные
- ККсения19 ноября 2023Спасибо огромное Галине! За небольшой промежуток времени, который длится экскурсия, она смогла показать нам город (его основную часть) во всей
- ЕЕвгения12 ноября 2023Великолепная экскурсия! Светлана очень компетентный, интересный собеседник! Всей нашей огромной разновозрастной компании (от 8 до 45 лет) было интересно! Все
- ИИрина15 августа 2023Большое спасибо Галине за душевную и познавательную экскурсию!! Все было очень здорово! Галина интересный и эрудированный гид и прекрасный рассказчик!
- AAnatoly13 августа 2023За 12 часов до экскурсии произошла неожиданная замена экскурсовода, что сразу напрягло. Но к счастью Алина оказалась профессионалом своего дела.
- HHrychenko25 июля 2023Все супер, много интересной информации. Экскурсия происходит в быстром темпе, нет времени заскучать или устать. 3 часа на одном дыхании.
Ответы на вопросы от путешественников по Бремену в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Бремену в июле 2024
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