Hamburgtours проводит ещё 1 экскурсию

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Бремен — город музыкантов

Hamburgtours
Hamburgtours – Гид из Бремена
Бремен — город музыкантов
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €200 за экскурсию

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Бремен — город музыкантов
Бремен — город музыкантов
Бремен хорошо известен нам по мотивам славного мультфильма про музыкантов. Однако у Бремена еще много интересных и красочных достопримечательностей 🏛️ начнем нашу прогулку 👣 с главной ратуши города. Около ратуши стоят стильно декорированные деревянные домики на Бременской рыночной площади и приглашают посетителей увидеть ремесла прошлых лет.
Средневековая атмосфера колдовства битвы, морской рождественской ярмарки в Везере, приводит всех без исключения в давно прошедшие времена.
Посреди мерцающих деревянных огней и факелов бакалейщики, кузнецы и резчики кости предлагают на продажу свои товары. В то время как повсюду также выступают музыканты и фокусники, посетители могут подкрепиться в тавернах, пробуя медовый напиток, фруктовое вине или даже любовный напиток.
Горячие ритмы самбы, интересные костюмы, одаренные богатым воображением маски: для того, кому Бразилия слишком далеко, того ждет Бремен, так как здесь гости могут наслаждаться чудесами Бременского карнавала самбы в карнавальное время в феврале. Ритм, танец 💃 и открытость по отношению ко всему иностранцу и, прежде всего, огромному количеству удовольствия в жизни - это здесь козырь. Напряжение и чувственность, порок и страсть под крышей предлагает также мюзикл-театр в Бремене. Сцена около вокзала - это один из самых современных театров мюзикла мира и предлагает место для 1. 400 зрителей.
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Бремен — город музыкантов
Бремен — город музыкантов
Бремен — город музыкантов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Hamburgtours
Hamburgtours
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