Hamburgtours проводит ещё 1 экскурсию

Бремен хорошо известен нам по мотивам славного мультфильма про музыкантов. Однако у Бремена еще много интересных и красочных достопримечательностей 🏛️ начнем нашу прогулку 👣 с главной ратуши города. Около ратуши стоят стильно декорированные деревянные домики на Бременской рыночной площади и приглашают посетителей увидеть ремесла прошлых лет.

Средневековая атмосфера колдовства битвы, морской рождественской ярмарки в Везере, приводит всех без исключения в давно прошедшие времена.

Посреди мерцающих деревянных огней и факелов бакалейщики, кузнецы и резчики кости предлагают на продажу свои товары. В то время как повсюду также выступают музыканты и фокусники, посетители могут подкрепиться в тавернах, пробуя медовый напиток, фруктовое вине или даже любовный напиток.

Горячие ритмы самбы, интересные костюмы, одаренные богатым воображением маски: для того, кому Бразилия слишком далеко, того ждет Бремен, так как здесь гости могут наслаждаться чудесами Бременского карнавала самбы в карнавальное время в феврале. Ритм, танец 💃 и открытость по отношению ко всему иностранцу и, прежде всего, огромному количеству удовольствия в жизни - это здесь козырь. Напряжение и чувственность, порок и страсть под крышей предлагает также мюзикл-театр в Бремене. Сцена около вокзала - это один из самых современных театров мюзикла мира и предлагает место для 1. 400 зрителей.