Пешие экскурсии-прогулки в Бремене с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Бремене на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бремен сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
Бремен сквозь эпохи
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
Завтра в 09:30
13 июня в 08:00
от 60 за всё до 8 чел.
Бремен в компании друзей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Бремен в компании друзей
Увидеть главные памятники, посмеяться над старинными легендами и услышать бременских музыкантов
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 25 чел.
Бремерхафен - город семи ветров
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Бремерхафен - город семи ветров
Раскрыть историю города-порта, посетить необычные музеи и насладиться морскими пейзажами
Начало: У центрального вокзала Бремена
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
63 за человека
Бремен - это не только бременские музыканты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Бремен - это не только бременские музыканты
Обойти сокровища на родине знаменитого звериного квартета на обзорной экскурсии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
174 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
Начало: Статуя Роланда на Ратушной площади
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Бремен - город музыкантов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Бремен - город музыкантов
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таня
    3 марта 2024
    Бремен сквозь эпохи
    Бремен сегодня стал нам ближе и конечно очаровал! Благодарим Галину за интересный рассказ и знакомство с городом. Нам очень хотелось чтобы
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    тур прошёл интерактивно, так как дочь изучает русский язык и мы были рады что Галина вовлекал её в беседу, задавая вопросы. Дочка не хотела расставаться 😊

  • G
    Gina
    20 февраля 2024
    Бремен сквозь эпохи
    Экскурсия по старому Бремену нам очень понравилась, информации мы получили достаточно, но не черезмерно. Кроме того, мы испытали очень приятные
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    мелочи, побывали в местах, о которых сами не подумали бы, а может даже не осмелились бы. Благодаря гиду Галине, у нас остались прекрасные впечатления и воспоминания о посещении Бремена. Мы Вам очень благодарны, Галина!

  • К
    Ксения
    19 ноября 2023
    Бремен сквозь эпохи
    Спасибо огромное Галине! За небольшой промежуток времени, который длится экскурсия, она смогла показать нам город (его основную часть) во всей
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    его красоте, помогла понять Бремен, мы посетили интересные места города и узнали его историю, прогулялись по улочкам Бремена и почувствовать дух города! СПА-СИ-БО!

  • Е
    Евгения
    12 ноября 2023
    Бремен в компании друзей
    Великолепная экскурсия! Светлана очень компетентный, интересный собеседник! Всей нашей огромной разновозрастной компании (от 8 до 45 лет) было интересно! Все
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    3 часа и ходили бы еще! Отдельное спасибо, за мгновенное перестраивание программы и под погоду, и под настроение детей, и под запросы купить что-то. Дети вспоминают и свинок, и секретную мышку в храме, и супер узкую улочку, и гигантские леденцы, да много еще чего:)…. Очень здорово! Рекомендуем от всего сердца!

  • И
    Ирина
    15 августа 2023
    Бремерхафен - город семи ветров
    Большое спасибо Галине за душевную и познавательную экскурсию!! Все было очень здорово! Галина интересный и эрудированный гид и прекрасный рассказчик!
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    С ней было очень интересно общаться, время пролетело незаметно! При возможности приедем еще раз с друзьями или внуками и обязательно обратимся к ней.

  • A
    Anatoly
    13 августа 2023
    Бремен в компании друзей
    За 12 часов до экскурсии произошла неожиданная замена экскурсовода, что сразу напрягло. Но к счастью Алина оказалась профессионалом своего дела.
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    Замечательной экскурсией ей удалось не разочаровать нас. Мы получили огромное удовольствие от общения и экскурсии, а также узнали много интересного про Бремен и его жителей. Спасибо Алина.

  • А
    Анастасия
    3 августа 2023
    Бремен - это не только бременские музыканты
    Заказывала эту экскурсию для родителей, которые приезжали ко мне в гости. Очень им понравилось, спасибо огромное Ирине. Буду знать, что есть такие экскурсии и думаю, что воспользуюсь услугами ещё ни один раз! Спасибо
  • H
    Hrychenko
    25 июля 2023
    Бремен в компании друзей
    Все супер, много интересной информации. Экскурсия происходит в быстром темпе, нет времени заскучать или устать. 3 часа на одном дыхании.
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2023
    Бремен - это не только бременские музыканты
    Ирина! Спасибо огромное за прекрасную прогулку по Бремену!
  • K
    Ksenia
    26 мая 2021
    Бремен - это не только бременские музыканты
    Мне и моей тринадцатилетней дочке очень понравилось! Не затянуто, не слишком коротко, всё, как надо. Спасибо, Ирина.

Ответы на вопросы от путешественников по Бремену в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Бремену в июне 2024
Сейчас в Бремене в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 60 до 200. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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