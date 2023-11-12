1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Бремен в компании друзей
Увидеть главные памятники, посмеяться над старинными легендами и услышать бременских музыкантов
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
«Познакомившись с этими добрыми соседями Бременских музыкантов, мы проследуем в парк»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бремен - это не только бременские музыканты
Обойти сокровища на родине знаменитого звериного квартета на обзорной экскурсии
«Приезжающие сюда туристы хотят прежде всего посетить знаменитую четвёрку — Бременских музыкантов — и потереть ногу ослу: якобы приносит счастье»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Бремен - город музыкантов
Начало: По договорённости
«Бремен хорошо известен нам по мотивам славного мультфильма про музыкантов»
Расписание: По договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения12 ноября 2023Великолепная экскурсия! Светлана очень компетентный, интересный собеседник! Всей нашей огромной разновозрастной компании (от 8 до 45 лет) было интересно! Все
- AAnatoly13 августа 2023За 12 часов до экскурсии произошла неожиданная замена экскурсовода, что сразу напрягло. Но к счастью Алина оказалась профессионалом своего дела.
- ААнастасия3 августа 2023Заказывала эту экскурсию для родителей, которые приезжали ко мне в гости. Очень им понравилось, спасибо огромное Ирине. Буду знать, что есть такие экскурсии и думаю, что воспользуюсь услугами ещё ни один раз! Спасибо
- HHrychenko25 июля 2023Все супер, много интересной информации. Экскурсия происходит в быстром темпе, нет времени заскучать или устать. 3 часа на одном дыхании.
- ТТатьяна16 июня 2023Ирина! Спасибо огромное за прекрасную прогулку по Бремену!
- KKsenia26 мая 2021Мне и моей тринадцатилетней дочке очень понравилось! Не затянуто, не слишком коротко, всё, как надо. Спасибо, Ирина.
Ответы на вопросы от путешественников по Бремену в категории «Музыкальные»
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