Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
Всмотреться в знакомые картины и узнать подлинную историю шедевров
Начало: У входа в музей
«Эта галерея старых мастеров — собрание, известное по открыткам, маркам и журналам»
Шедевры Дрезденской картинной галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
«Дрезденская картинная галерея — уникальное собрание из более чем 700 картин именитых авторов — Рафаэля, Вермеера, Тициана и других»
Экскурсия по Дрезденской картинной галерее
Начало: Германия, земля Саксония, Дрезден
«Дрезденская картинная галерея — это жемчужина в списке мировых музеев»
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь14 января 2026Дрезденская галерея Старых Мастеров поистине выдающаяся выставка работ и требует соответствующих знаний. Тамара обладает обширнейшими знаниями в сфере истории искусства
- BBROSH20 декабря 2025ПРОВЕЛИ С ТАМАРОЙ ОТЛИЧНУЮ ПОЗНАВАТЕЛьНУЮ ЭКСКУРСИЮ!
СПАСИБО БОЛьШОЕ!
- ЕЕлена4 декабря 2025Спасибо огромное Жанне за замечательную экскурсию в картинную галерею. Мы с мужем остались очень довольны. Галерея потрясающая! Освещение шикарное! Картины
- ТТатьяна29 ноября 2025Посетили с семьей Галерею старых мастеров с чудесным гидом Жанной — и это оказался лучший формат знакомства с искусством!
Жанна захватила
- ИИрина1 ноября 2025Экскурсия прошла на одном дыхании. Жанна обладает замечательным талантом увлекать слушателей. Грамотный экскурсовод с хорошо поставленной дикцией.
- ВВиктор16 октября 2025Прекрасная экскурсия.
Очень понравилась.
- ИИрина27 сентября 2025Тамара чуткий, опытный экскурсовод. Благодаря ей, за один день смогли посмотреть основные шедевры Дрезденской галереи. Без её помощи и пояснений было бы сложно. Рекомендую.
- ТТаня28 августа 2025Сегодня мы с семьёй (6 человек, включая троих детей) посетили знаменитую Дрезденскую картинную галерею в сопровождении замечательного экскурсовода Жанны.
Экскурсия превзошла
- ММарина14 августа 2025Нем все очень понравилось.
Особенно моей 15-летней дочке, которую наш прекрасный гид Жанна слушала очень внимательно. Подросткам это важно.
Конечно, два часа в такой шикарной галерее, как Дрезденская, это мало, но, надеемся, приедем еще раз и снова встретимся с Жанной!
- ЕЕлена22 мая 2025Нам повезло с Тамарой!
Увлеченная, знающая, грамотная, глубокая! Всё так как мы любим при знакомстве с новыми местами. Мы узнали много интересных фактов, параллельно получили много дельных советов, которые нам реально пригодились. Спасибо. Однозначно будем советовать друзьям и знакомым!!!
