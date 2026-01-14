Мои заказы

Галереи в Дрездене

Найдено 3 экскурсии в категории «Галереи» в Дрездене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
Всмотреться в знакомые картины и узнать подлинную историю шедевров
Начало: У входа в музей
«Эта галерея старых мастеров — собрание, известное по открыткам, маркам и журналам»
Завтра в 10:00
12 мар в 10:00
€140 за всё до 25 чел.
Шедевры Дрезденской картинной галереи
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры Дрезденской картинной галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
«Дрезденская картинная галерея — уникальное собрание из более чем 700 картин именитых авторов — Рафаэля, Вермеера, Тициана и других»
13 мар в 10:00
14 мар в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Дрезденской картинной галерее
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Дрезденской картинной галерее
Начало: Германия, земля Саксония, Дрезден
«Дрезденская картинная галерея — это жемчужина в списке мировых музеев»
€120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    14 января 2026
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Дрезденская галерея Старых Мастеров поистине выдающаяся выставка работ и требует соответствующих знаний. Тамара обладает обширнейшими знаниями в сфере истории искусства
    читать дальше

    и детальными знаниями по мастерам галереи и их работам. Экскурсию можно без сомнений и с большим уважением рекомендовать как знатокам и ценителям!

  • B
    BROSH
    20 декабря 2025
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    ПРОВЕЛИ С ТАМАРОЙ ОТЛИЧНУЮ ПОЗНАВАТЕЛьНУЮ ЭКСКУРСИЮ!
    СПАСИБО БОЛьШОЕ!
  • Е
    Елена
    4 декабря 2025
    Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
    Спасибо огромное Жанне за замечательную экскурсию в картинную галерею. Мы с мужем остались очень довольны. Галерея потрясающая! Освещение шикарное! Картины
    читать дальше

    подобраны с душой и особой тщательностью! Жанна замечательный позитивный и очень знающий человек! Мы чувствовали себя не туристами, а старыми друзьями. Спасибо огромное за теплую атмосферу! Обязательно вернемся еще!

  • Т
    Татьяна
    29 ноября 2025
    Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
    Посетили с семьей Галерею старых мастеров с чудесным гидом Жанной — и это оказался лучший формат знакомства с искусством!
    Жанна захватила
    читать дальше

    наше внимание с первой минуты- не просто перечисляла даты и биографии, а раскрывала смыслы - каждая картина буквально оживала.
    Мне понравилось, как Жанна чувствовала темп: без суеты, но и без затягивания. На вопросы отвечала спокойно и понятно, приводя примеры из жизни и истории искусства. Никакой сухой теории — живой диалог и глубокое понимание темы. Мы с мужем вышли вдохновленными, с ощущением, будто смотрим на картины совершенно новыми глазами. Рекомендую всем посетить галерею с Жанной, если хотите не просто пройтись, а почувствовать искусство и действительно понять его❤️

  • И
    Ирина
    1 ноября 2025
    Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Жанна обладает замечательным талантом увлекать слушателей. Грамотный экскурсовод с хорошо поставленной дикцией.
  • В
    Виктор
    16 октября 2025
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Прекрасная экскурсия.
    Очень понравилась.
  • И
    Ирина
    27 сентября 2025
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Тамара чуткий, опытный экскурсовод. Благодаря ей, за один день смогли посмотреть основные шедевры Дрезденской галереи. Без её помощи и пояснений было бы сложно. Рекомендую.
  • Т
    Таня
    28 августа 2025
    Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
    Сегодня мы с семьёй (6 человек, включая троих детей) посетили знаменитую Дрезденскую картинную галерею в сопровождении замечательного экскурсовода Жанны.
    Экскурсия превзошла
    читать дальше

    все ожидания! Мы не просто посмотрели шедевры живописи, а словно прикоснулись к истории: узнали, как более полувека король Август Сильный и его сын Август III собирали коллекцию картин со всего мира. Благодаря увлекательному рассказу Жанны галерея предстала не только как памятник величия этих монархов, но и как место, где веками воспитывается вкус и любовь к искусству.
    Жанна — настоящий мастер своего дела: она глубоко знает тему, рассказывает живо и вдохновенно, умеет увлечь и взрослых, и детей. С ней пространство галереи оживает, превращается в событие, которое хочется сохранить в памяти надолго.
    Мы с удовольствием рекомендуем Жанну всем, кто хочет открыть для себя Дрезден и его сокровища не просто как турист, а как благодарный слушатель и зритель.
    Семья Браславских.

  • М
    Марина
    14 августа 2025
    Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
    Нем все очень понравилось.
    Особенно моей 15-летней дочке, которую наш прекрасный гид Жанна слушала очень внимательно. Подросткам это важно.
    Конечно, два часа в такой шикарной галерее, как Дрезденская, это мало, но, надеемся, приедем еще раз и снова встретимся с Жанной!
  • Е
    Елена
    22 мая 2025
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Нам повезло с Тамарой!
    Увлеченная, знающая, грамотная, глубокая! Всё так как мы любим при знакомстве с новыми местами. Мы узнали много интересных фактов, параллельно получили много дельных советов, которые нам реально пригодились. Спасибо. Однозначно будем советовать друзьям и знакомым!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Галереи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дрездене
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты;
  2. Шедевры Дрезденской картинной галереи;
  3. Экскурсия по Дрезденской картинной галерее.
Сколько стоит экскурсия по Дрездену в марте 2026
Сейчас в Дрездене в категории "Галереи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 140. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Дрездене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Галереи», 18 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май