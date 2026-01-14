читать дальше

все ожидания! Мы не просто посмотрели шедевры живописи, а словно прикоснулись к истории: узнали, как более полувека король Август Сильный и его сын Август III собирали коллекцию картин со всего мира. Благодаря увлекательному рассказу Жанны галерея предстала не только как памятник величия этих монархов, но и как место, где веками воспитывается вкус и любовь к искусству.

Жанна — настоящий мастер своего дела: она глубоко знает тему, рассказывает живо и вдохновенно, умеет увлечь и взрослых, и детей. С ней пространство галереи оживает, превращается в событие, которое хочется сохранить в памяти надолго.

Мы с удовольствием рекомендуем Жанну всем, кто хочет открыть для себя Дрезден и его сокровища не просто как турист, а как благодарный слушатель и зритель.

Семья Браславских.