Индивидуальные экскурсии в Дрездене с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Дрездене на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Пешком по старому Дрездену
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
86 отзывов
Пешком по старому Дрездену
Познакомиться с достопримечательностями Альтштадта и прикоснуться к истории города
Начало: На площади Театрплатц
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85 за всё до 35 чел.
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Начало: Театральная площадь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 10 чел.
В Пирну из Дрездена
Индивидуальная
3 часа
В Пирну из Дрездена
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Пешком по старому Дрездену
    Я заказывала экскурсию для родителей. Они остались довольны содержанием экскурсии и глубиной информации, хоть и не сошлись с Михаилом во взглядах на жизнь 🙂
  • В
    Владимир
    24 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
    Экскурсия была отличная! Узнали много о красивом немецком городе Дрезден. Однозначно советую всем!
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Пешком по старому Дрездену
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Дрезденом. Михаил прекрасно знает город и его историю.
  • А
    Александр
    14 апреля 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
    Отрадно было видеть столь увлеченного и преданного своему делу экскурсовода. Эти два часа пролетели как один миг - было настолько интересно и увлекательно, всем рекомендую экскурсии от Ирины - 11 баллов из 10.
  • E
    Ekaterina
    11 октября 2021
    Экскурсия в Саксонскую Швейцарию
    Были на экскурсии у Марии вместе с мамой и остались в полном восторге. Увидели потрясающе красивые места, от которых захватывает
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    дух😍 и узнали очень много нового и интересного об этих местах. Мария очень приятный, открытый, душевный и интересный человек, с прекрасно поставленной речью. Очень трепетно относится к своим туристам. На обратном пути, в оставшееся свободное время успели дополнительно посетить очень уютный старинный городок Пирна. У нас остались самые тёплые и приятные впечатления от экскурсии, которые сохранятся в памяти на долгие годы. Можем только порекомендовать👍☺️ Мария, спасибо Вам ещё раз огромное и всего Вам самого наилучшего по жизни!!! ☺️☺️☺️

  • A
    Aleksandr
    29 июня 2021
    Прогулка по историческому центру Дрездена
    Я очень благодарен экскурсоводу Марии за замечательную экскурсию по Дрездену! Я получил множество ярких впечатлений и узнал много нового об
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    этом прекрасном городе и его истории. Также помимо просто экскурсии Мария дала пару полезных советов, что стоит еще посмотреть в городе, где можно вкусно перекусить и как добраться до Саксонской Швейцарии. Это действительно была замечательная экскурсия, которая заслуживает 5 звезд из 5

  • f
    filatova
    13 октября 2020
    Экскурсия в Саксонскую Швейцарию
    Изумительная по своей эмоциональности от панорамных видов экскурсия в Саксонскую Швейцарию, Бастай! Спасибо большое! Благодарность нашему гиду Маше Рукшиной за интересную экскурсию и душевность! До новых встреч и новых впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дрездене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Пешком по старому Дрездену
  2. Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
  3. Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
  4. В Пирну из Дрездена
Сколько стоит экскурсия по Дрездену в июне 2024
Сейчас в Дрездене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 130. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 3.57 из 5
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