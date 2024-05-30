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дух😍 и узнали очень много нового и интересного об этих местах. Мария очень приятный, открытый, душевный и интересный человек, с прекрасно поставленной речью. Очень трепетно относится к своим туристам. На обратном пути, в оставшееся свободное время успели дополнительно посетить очень уютный старинный городок Пирна. У нас остались самые тёплые и приятные впечатления от экскурсии, которые сохранятся в памяти на долгие годы. Можем только порекомендовать👍☺️ Мария, спасибо Вам ещё раз огромное и всего Вам самого наилучшего по жизни!!! ☺️☺️☺️