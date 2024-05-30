Индивидуальная
2.5 часа
Пешком по старому Дрездену
Познакомиться с достопримечательностями Альтштадта и прикоснуться к истории города
Начало: На площади Театрплатц
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€85 за всё до 35 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Начало: Театральная площадь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
В Пирну из Дрездена
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения30 мая 2024Я заказывала экскурсию для родителей. Они остались довольны содержанием экскурсии и глубиной информации, хоть и не сошлись с Михаилом во взглядах на жизнь 🙂
- ВВладимир24 мая 2024Экскурсия была отличная! Узнали много о красивом немецком городе Дрезден. Однозначно советую всем!
- ООльга29 апреля 2024Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Дрезденом. Михаил прекрасно знает город и его историю.
- ААлександр14 апреля 2024Отрадно было видеть столь увлеченного и преданного своему делу экскурсовода. Эти два часа пролетели как один миг - было настолько интересно и увлекательно, всем рекомендую экскурсии от Ирины - 11 баллов из 10.
- EEkaterina11 октября 2021Экскурсия в Саксонскую ШвейцариюБыли на экскурсии у Марии вместе с мамой и остались в полном восторге. Увидели потрясающе красивые места, от которых захватывает
- AAleksandr29 июня 2021Прогулка по историческому центру ДрезденаЯ очень благодарен экскурсоводу Марии за замечательную экскурсию по Дрездену! Я получил множество ярких впечатлений и узнал много нового об
- ffilatova13 октября 2020Экскурсия в Саксонскую ШвейцариюИзумительная по своей эмоциональности от панорамных видов экскурсия в Саксонскую Швейцарию, Бастай! Спасибо большое! Благодарность нашему гиду Маше Рукшиной за интересную экскурсию и душевность! До новых встреч и новых впечатлений!
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в июне 2024
Сейчас в Дрездене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 130. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 3.57 из 5
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