Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
«Дворец-резиденция — бывшая резиденция правящей династии, а сегодня исторический музей, частью которого является сокровищница Зелёный свод»
Завтра в 09:00
16 мая в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
«Дополнительные расходы — билеты в музей: взрослый — €14, дети до 17 лет — бесплатно»
17 мая в 10:00
20 мая в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене
Рассмотреть предметы гордости, символы статуса и атрибуты роскоши герцогов Саксонии
Начало: У здания дворца-резиденции
«Кунсткамере 16 века, которая превратились в государственный музей»
Завтра в 10:30
16 мая в 10:30
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 мая 2025Михаил был хорошо подготовлен, его рассказ был содержательным. Михаил показал интересные места, о которых мы бы точно не узнали самостоятельно. Единственное, временами в рассказе появлялись политические отвлечения, не совсем связанные с темой экскурсии, что немного сбивало общий настрой.
- ЕЕвгений10 мая 2025Экскурсия по старому городу Дрездена с Михаилом — это как прогулка с хорошим знакомым, который вдруг оказывается энциклопедией на двух
- ККсения10 мая 2025Михаил провёл экскурсию интересно, почти три часа пролетели незаметно. Очень хороший рассказчик, с прекрасной дикцией, глубокими познаниями истории, с интересным
- ккатя6 мая 2025Тамара- специалист с очень высоким уровнем интеллекта и знанием своего дела
- ИИгорь21 апреля 2025Тамара - приятный и знающий гид, было очень интересно!
- ЕЕвгений17 апреля 2025Отличная, содержательная экскурсия, было интересно как нам, так и нашим детям. Лёгкая подача материала и знания экскурсовода Тамары сделали 2 часа в Дрезденской галерее очень интересными и познавательными. Спасибо большое, Тамара!
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Музеи»
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