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ногах (и с отличным чувством юмора). Казалось бы, вот обычные камни, старые здания… но с Михаилом всё это вдруг начинает говорить, дышать, вспоминать. Он не просто рассказывает факты — он умеет их подавать так, что и смеёшься, и удивляешься, и временами даже ловишь себя на том, что стоишь с открытым ртом (да, это был я у Цвингера). Особенно впечатлило, как он рассказывал о восстановлении города после войны — трогательно, без пафоса, с уважением к деталям и людям. Темп экскурсии — комфортный, маршрут — интересный, а после всей прогулки остаётся ощущение, будто прожил в Дрездене неделю, а не пару часов. Михаилу — огромное спасибо! Это был один из тех редких случаев, когда действительно не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет узнать Дрезден без скучных лекций и с хорошим настроением.