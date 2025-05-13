Музеи и искусство Дрездена

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Дрездене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Пешком по старому Дрездену
Пешая
2.5 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
«Дворец-резиденция — бывшая резиденция правящей династии, а сегодня исторический музей, частью которого является сокровищница Зелёный свод»
Завтра в 09:00
16 мая в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Шедевры Дрезденской картинной галереи
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
«Дополнительные расходы — билеты в музей: взрослый — €14, дети до 17 лет — бесплатно»
17 мая в 10:00
20 мая в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене
Рассмотреть предметы гордости, символы статуса и атрибуты роскоши герцогов Саксонии
Начало: У здания дворца-резиденции
«Кунсткамере 16 века, которая превратились в государственный музей»
Завтра в 10:30
16 мая в 10:30
€140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    Пешком по старому Дрездену
    Михаил был хорошо подготовлен, его рассказ был содержательным. Михаил показал интересные места, о которых мы бы точно не узнали самостоятельно. Единственное, временами в рассказе появлялись политические отвлечения, не совсем связанные с темой экскурсии, что немного сбивало общий настрой.
  • Е
    Евгений
    10 мая 2025
    Пешком по старому Дрездену
    Экскурсия по старому городу Дрездена с Михаилом — это как прогулка с хорошим знакомым, который вдруг оказывается энциклопедией на двух
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    ногах (и с отличным чувством юмора). Казалось бы, вот обычные камни, старые здания… но с Михаилом всё это вдруг начинает говорить, дышать, вспоминать. Он не просто рассказывает факты — он умеет их подавать так, что и смеёшься, и удивляешься, и временами даже ловишь себя на том, что стоишь с открытым ртом (да, это был я у Цвингера). Особенно впечатлило, как он рассказывал о восстановлении города после войны — трогательно, без пафоса, с уважением к деталям и людям. Темп экскурсии — комфортный, маршрут — интересный, а после всей прогулки остаётся ощущение, будто прожил в Дрездене неделю, а не пару часов. Михаилу — огромное спасибо! Это был один из тех редких случаев, когда действительно не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет узнать Дрезден без скучных лекций и с хорошим настроением.

  • К
    Ксения
    10 мая 2025
    Пешком по старому Дрездену
    Михаил провёл экскурсию интересно, почти три часа пролетели незаметно. Очень хороший рассказчик, с прекрасной дикцией, глубокими познаниями истории, с интересным
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    глубоким видением жизни. Понравилось, что Михал не засыпал нас датами и сухой информацией, а рассказал много исторических фактов через занимательные истории. Нам захотелось вернуться в Дрезден еще раз, во многом благодаря экскурсии.

    Михаил провёл экскурсию интересно, почти три часа пролетели незаметно. Очень хороший рассказчик, с прекрасной дикцией, глубокимиМихаил провёл экскурсию интересно, почти три часа пролетели незаметно. Очень хороший рассказчик, с прекрасной дикцией, глубокими
  • к
    катя
    6 мая 2025
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Тамара- специалист с очень высоким уровнем интеллекта и знанием своего дела
    Тамара- специалист с очень высоким уровнем интеллекта и знанием своего дела
  • И
    Игорь
    21 апреля 2025
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Тамара - приятный и знающий гид, было очень интересно!
  • Е
    Евгений
    17 апреля 2025
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Отличная, содержательная экскурсия, было интересно как нам, так и нашим детям. Лёгкая подача материала и знания экскурсовода Тамары сделали 2 часа в Дрезденской галерее очень интересными и познавательными. Спасибо большое, Тамара!

Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в мае 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 140. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.39 из 5
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