Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
27 мая в 10:00
31 мая в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
Всмотреться в знакомые картины и узнать подлинную историю шедевров
Начало: У входа в музей
23 мая в 10:00
24 мая в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по коллекции «Зелёный свод»
Погрузитесь в историю Дрездена, изучая коллекцию драгоценностей саксонских герцогов. Узнайте о судьбе уникальных экспонатов и их создателях
Начало: У здания дворца-резиденции
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 мая 2025Очень понравилась эескурсия с Тамарой. во-первых мы очень совпали по темпераменту - получился легкий и приятный рассказ-разговор (я немного волновавлась,
- ккатя6 мая 2025Тамара- специалист с очень высоким уровнем интеллекта и знанием своего дела
- ИИгорь21 апреля 2025Тамара - приятный и знающий гид, было очень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дрездене
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Дрездену в мае 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 140. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.39 из 5
Экскурсии на русском языке в Дрездене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 8 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль