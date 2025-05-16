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чтобы экскурсия не была бы назидательным рассказом учителя, - к сожалению, был негативный опят в других случаях). Очень понравилось информационное наполнение - хорошая комбинация фактов о различных течениях в искусстве, параллелей с историей, деталей биографии художников и легких "бытовых" фактов того времени. После экскурсии понимание, запоминание и ощущения от осмотра на порядок больше, чем мы бы смотрели картины сами (хотя искусством увлекаемся и общая "насмотренность" есть). Отдельно хочу отметить "организационную часть" - оперативно договорились о дне и времени, ближе к дате экскурсии эффективно уточнили-передвинули начало экскурсии, в зависимости от других наших планов. "Спасибо большое!" Тамаре - от души буду рекомендовать друзьям и знакомым.