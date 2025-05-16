Искусство и музеи – экскурсии в Дрездене

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Дрездене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Шедевры Дрезденской картинной галереи
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
27 мая в 10:00
31 мая в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
Всмотреться в знакомые картины и узнать подлинную историю шедевров
Начало: У входа в музей
23 мая в 10:00
24 мая в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по коллекции «Зелёный свод»
Погрузитесь в историю Дрездена, изучая коллекцию драгоценностей саксонских герцогов. Узнайте о судьбе уникальных экспонатов и их создателях
Начало: У здания дворца-резиденции
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 мая 2025
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Очень понравилась эескурсия с Тамарой. во-первых мы очень совпали по темпераменту - получился легкий и приятный рассказ-разговор (я немного волновавлась,
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    чтобы экскурсия не была бы назидательным рассказом учителя, - к сожалению, был негативный опят в других случаях). Очень понравилось информационное наполнение - хорошая комбинация фактов о различных течениях в искусстве, параллелей с историей, деталей биографии художников и легких "бытовых" фактов того времени. После экскурсии понимание, запоминание и ощущения от осмотра на порядок больше, чем мы бы смотрели картины сами (хотя искусством увлекаемся и общая "насмотренность" есть). Отдельно хочу отметить "организационную часть" - оперативно договорились о дне и времени, ближе к дате экскурсии эффективно уточнили-передвинули начало экскурсии, в зависимости от других наших планов. "Спасибо большое!" Тамаре - от души буду рекомендовать друзьям и знакомым.

  • к
    катя
    6 мая 2025
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Тамара- специалист с очень высоким уровнем интеллекта и знанием своего дела
    Тамара- специалист с очень высоким уровнем интеллекта и знанием своего дела
  • И
    Игорь
    21 апреля 2025
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Тамара - приятный и знающий гид, было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Искусство и музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в мае 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 140. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.39 из 5
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