Григорий Л. проводит ещё 5 экскурсий

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Мозель: вина, петли и рыцари

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа
Путешествие на автомобиле 🚘 в долину реки Мозель.

Здесь, среди множества петель реки, растут одни из лучших виноградников Европы.

Холмистые земли региона украшают средневековые замки 🏰, которые величественно возвышаются над территорией вокруг.

Вы сможете насладиться неспешной жизнью маленьких немецких городков и чудесными пейзажами долины Мозеля.

Детали и темп маршрута можно подробно согласовать с гидом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €360 за экскурсию

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Мозель: вина, петли и рыцари
Мозель: вина, петли и рыцари
Зам­ки Мо­зеля – один из са­мых из­вес­тных ту­рис­ти­чес­ких мар­шру­тов в Гер­ма­нии. И, по­нят­но, не зря.
Зна­мени­тые «пет­ли», ког­да пе­ред ва­ми ос­тров и не вид­но от­ку­да и ку­да те­чёт ре­ка,
ле­ген­дарные мо­зель­ские ви­на из вы­ращен­но­го тут же ви­ног­ра­да,
за­мок ЭЛЬЦ, кра­совав­ший­ся на ку­пюре 500DM,
сто­лица ку­рор­тно­го ре­ги­она го­родок Ко­хем с им­пер­ским зам­ком, свя­тым Ге­ор­ги­ем, фах­верко­выми жем­чу­жина­ми...
Это и да­леко не толь­ко вы уви­дите во вре­мя 10-12 ча­совой эк­скур­сии.
Удоб­ный ав­то­мобиль с па­норам­ной кры­шей, сог­ла­сован­ный с ва­ми темп, блю­да мес­тной кух­ни, мо­роже­ное с ви­дом на Мо­зель...
Ко­неч­но мар­шрут мы с ва­ми уточ­ним, в за­виси­мос­ти от ва­ших по­жела­ний и пред­почте­ний.
А за­пом­нить уви­ден­ное нав­сегда вам по­могут мои фо­то, сде­лан­ные про­фи-ка­мерой.
Ссыл­ку на аль­бом и па­роль к не­му вы по­лучи­те на e-mail (вхо­дит в сто­имость)
Что входит
  • Услуги гида
  • Фотографии
Что не входит
  • Автомобиль оплачивается отдельно 30 цен­тов/км
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Мозель: вина, петли и рыцари
Мозель: вина, петли и рыцари
Мозель: вина, петли и рыцари
Мозель: вина, петли и рыцари

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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