Григорий Л. проводит ещё 5 экскурсий

Замки Мозеля – один из самых известных туристических маршрутов в Германии. И, понятно, не зря.
Знаменитые «петли», когда перед вами остров и не видно откуда и куда течёт река,
легендарные мозельские вина из выращенного тут же винограда,
замок ЭЛЬЦ, красовавшийся на купюре 500DM,
столица курортного региона городок Кохем с имперским замком, святым Георгием, фахверковыми жемчужинами...
Это и далеко не только вы увидите во время 10-12 часовой экскурсии.
Удобный автомобиль с панорамной крышей, согласованный с вами темп, блюда местной кухни, мороженое с видом на Мозель...
Конечно маршрут мы с вами уточним, в зависимости от ваших пожеланий и предпочтений.
А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профи-камерой.
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