Григорий Л. проводит ещё 5 экскурсий

Зам­ки Мо­зеля – один из са­мых из­вес­тных ту­рис­ти­чес­ких мар­шру­тов в Гер­ма­нии. И, по­нят­но, не зря.

Зна­мени­тые «пет­ли», ког­да пе­ред ва­ми ос­тров и не вид­но от­ку­да и ку­да те­чёт ре­ка,

ле­ген­дарные мо­зель­ские ви­на из вы­ращен­но­го тут же ви­ног­ра­да,

за­мок ЭЛЬЦ, кра­совав­ший­ся на ку­пюре 500DM,

сто­лица ку­рор­тно­го ре­ги­она го­родок Ко­хем с им­пер­ским зам­ком, свя­тым Ге­ор­ги­ем, фах­верко­выми жем­чу­жина­ми...

Это и да­леко не толь­ко вы уви­дите во вре­мя 10-12 ча­совой эк­скур­сии.

Удоб­ный ав­то­мобиль с па­норам­ной кры­шей, сог­ла­сован­ный с ва­ми темп, блю­да мес­тной кух­ни, мо­роже­ное с ви­дом на Мо­зель...

Ко­неч­но мар­шрут мы с ва­ми уточ­ним, в за­виси­мос­ти от ва­ших по­жела­ний и пред­почте­ний.

А за­пом­нить уви­ден­ное нав­сегда вам по­могут мои фо­то, сде­лан­ные про­фи-ка­мерой.

Ссыл­ку на аль­бом и па­роль к не­му вы по­лучи­те на e-mail (вхо­дит в сто­имость)