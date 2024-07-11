Пивные реки Дюссельдорфа

Погрузитесь в мир дюссельдорфского пива, пройдя по аутентичным пивоварням города. Узнайте секреты пивоварения и истории местных достопримечательностей
Любой город Германии легче понять, попробовав его на вкус. Пиво - первое, что стоит оценить.

А как иначе, если любовь к нему здесь носит культовый характер? Каждый город варит и пьёт
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исключительно своё пиво, а кое-кто за последние 500 лет даже не стал придумывать ему названия. Ведь все и так в курсе! Если вы нет, то пойдёмте со мной, "пивными реками" Дюссельдорфа. В Средние века пивоварением в Европе занимались монастыри. Именно монахи додумались в качестве консерванта добавлять в пиво хмель.

А в Дюссельдорфе - жарить солод, "душу пива"! Вот эту самую душу мы будем с вами познавать, переходя от узких улиц к средневековым площадям, заходя в самые аутентичные и уютные пивоварни, следуя тем правильным маршрутом, который рекомендуют местные - по мере усиления терпкости вкуса. А на посошок - "смертельное пойло" от аптекаря и лавочника

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍺 Дегустация уникального пива
  2. 🏰 Истории о средневековых пивоварах
  3. 🗺️ Прогулка по аутентичным улицам
  4. 👻 Легенды и мифы Дюссельдорфа
  5. 🍻 Посещение самых уютных пивоварен
Пивные реки Дюссельдорфа
Пивные реки Дюссельдорфа
Пивные реки Дюссельдорфа
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Скульптура самой рисуемой женщины
  • Главная площадь
  • Кривая базилика-минор
  • Дюссельдорфское приведение
  • Самая длинная барная стойка мира

Описание экскурсии

В Средние века пивоварением в Европе занимались монастыри. Именно монахи додумались в качестве консерванта добавлять в пиво хмель. А в Дюссельдорфе — жарить солод, «душу пива»! Вот эту самую душу мы будем с вами познавать, переходя от узких улиц к средневековым площадям, заходя в самые аутентичные и уютные пивоварни, следуя тем правильным маршрутом, который рекомендуют местные — по мере усиления терпкости вкуса. А на посошок — «смертельное пойло» от аптекаря и лавочника!

Дегустацию разбавят истории о местных героях, главных символах и неочевидных достопримечательностях, таких как:

  • скульптура самой рисуемой женщины, шута и крутящих колесо
  • главная площадь и любимый курфюрст из серебра
  • кривая базилика-минор и её 25 мадонн
  • дюссельдорфское приведение и замковая площадь
  • и конечно же, самая длинная барная стойка мира

Вы узнаете:

  • об истории создании города
  • способах производства пива
  • традициях потребления
  • конкуренции светлого и тёмного, верхнего и нижнего
  • о том, чем закусывать и что не стоит делать

Организационные детали

Пиво оплачивается дополнительно — примерно €3 за порцию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Burgplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дюссельдорфа

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеНа выходныеГастрономическиеДегустационные турыАктивностиПивные туры

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