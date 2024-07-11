Любой город Германии легче понять, попробовав его на вкус. Пиво - первое, что стоит оценить.
А как иначе, если любовь к нему здесь носит культовый характер? Каждый город варит и пьёт
А как иначе, если любовь к нему здесь носит культовый характер? Каждый город варит и пьёт
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Дегустация уникального пива
- 🏰 Истории о средневековых пивоварах
- 🗺️ Прогулка по аутентичным улицам
- 👻 Легенды и мифы Дюссельдорфа
- 🍻 Посещение самых уютных пивоварен
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Скульптура самой рисуемой женщины
- Главная площадь
- Кривая базилика-минор
- Дюссельдорфское приведение
- Самая длинная барная стойка мира
Описание экскурсии
В Средние века пивоварением в Европе занимались монастыри. Именно монахи додумались в качестве консерванта добавлять в пиво хмель. А в Дюссельдорфе — жарить солод, «душу пива»! Вот эту самую душу мы будем с вами познавать, переходя от узких улиц к средневековым площадям, заходя в самые аутентичные и уютные пивоварни, следуя тем правильным маршрутом, который рекомендуют местные — по мере усиления терпкости вкуса. А на посошок — «смертельное пойло» от аптекаря и лавочника!
Дегустацию разбавят истории о местных героях, главных символах и неочевидных достопримечательностях, таких как:
- скульптура самой рисуемой женщины, шута и крутящих колесо
- главная площадь и любимый курфюрст из серебра
- кривая базилика-минор и её 25 мадонн
- дюссельдорфское приведение и замковая площадь
- и конечно же, самая длинная барная стойка мира
Вы узнаете:
- об истории создании города
- способах производства пива
- традициях потребления
- конкуренции светлого и тёмного, верхнего и нижнего
- о том, чем закусывать и что не стоит делать
Организационные детали
Пиво оплачивается дополнительно — примерно €3 за порцию.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Burgplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Дюссельдорфе
Провели экскурсии для 862 туристов
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет, и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своимиЗадать вопрос
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