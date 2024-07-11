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исключительно своё пиво, а кое-кто за последние 500 лет даже не стал придумывать ему названия. Ведь все и так в курсе! Если вы нет, то пойдёмте со мной, "пивными реками" Дюссельдорфа. В Средние века пивоварением в Европе занимались монастыри. Именно монахи додумались в качестве консерванта добавлять в пиво хмель.



А в Дюссельдорфе - жарить солод, "душу пива"! Вот эту самую душу мы будем с вами познавать, переходя от узких улиц к средневековым площадям, заходя в самые аутентичные и уютные пивоварни, следуя тем правильным маршрутом, который рекомендуют местные - по мере усиления терпкости вкуса. А на посошок - "смертельное пойло" от аптекаря и лавочника