Григорий Л. проводит ещё 5 экскурсий

Говорят что в Дюссельдорфе нечего смотреть. За время экскурсии 🧭 вы убедитесь что это не так.

Мы побываем у парламента самой экономически развитой земли (республики) Германии и сфотографируемся на фоне Городских ворот — здании в котором работает правительство NRW

познакомимся с самыми большими электронными часами в мире — дюссельдорфской телебашней

проедем (и пройдём) по «Дюссельдорфу XXI века» — медийной гавани, с её знаменитыми танцующими домами

увидим что несмотря на разрушения в городе сохранились дома в югендштиль почувствуем очарование Кёнигсаллее и узнаем почему хитрые дюссельдорфцы считают что ей 200 лет, а у бронзового льва на KÖ необычный хвост

убедимся что Дюссельдорф по-праву одна из столиц ПИВА. КАРНАВАЛА. МОДЫ

самый японский город 🏙️ Европы, самая длинная барная стойка в мире…

Я расскажу вам о немецкой кухне 🥧 и порекомендую достойные рестораны и кафе, подскажу (если нужно) что можно посмотреть ещё и где хороший шоппинг…

Вы запомните город надолго в том числе благодаря фотоальбому, ссылку на который получите вечером в день экскурсии (бесплатно)

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