Григорий Л. проводит ещё 5 экскурсий

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Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул.

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа
Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €168 за экскурсию

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Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул.
Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул.
Говорят что в Дюссельдорфе нечего смотреть. За время экскурсии 🧭 вы убедитесь что это не так.
Мы побываем у парламента самой экономически развитой земли (республики) Германии и сфотографируемся на фоне Городских ворот — здании в котором работает правительство NRW
познакомимся с самыми большими электронными часами в мире — дюссельдорфской телебашней
проедем (и пройдём) по «Дюссельдорфу XXI века» — медийной гавани, с её знаменитыми танцующими домами
увидим что несмотря на разрушения в городе сохранились дома в югендштиль почувствуем очарование Кёнигсаллее и узнаем почему хитрые дюссельдорфцы считают что ей 200 лет, а у бронзового льва на KÖ необычный хвост
убедимся что Дюссельдорф по-праву одна из столиц ПИВА. КАРНАВАЛА. МОДЫ
самый японский город 🏙️ Европы, самая длинная барная стойка в мире…
Я расскажу вам о немецкой кухне 🥧 и порекомендую достойные рестораны и кафе, подскажу (если нужно) что можно посмотреть ещё и где хороший шоппинг…
Вы запомните город надолго в том числе благодаря фотоальбому, ссылку на который получите вечером в день экскурсии (бесплатно)
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Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Автомобиль 15 евро
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул.
Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул.
Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул.
Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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