Архитектура (45 объектов из Германии в списке сокровищ мирового достояния), богатая история 📖, неповторимый менталитет, разнообразная природа и ландшафт, добротная и недорогая еда.

А ещё в Германии есть сокровища.

Маршрут предложили мне сделать мои постоянные туристы москвичи, которые ко всем недостаткам ещё и коллекционеры. И одно из любимых и успешных для них мест «охоты» - блошиные рынки. Floh - это блоха.

Вы бы зннали, какие фломаркеты в Дюссельдорфе и окрестностях (в Нойссе, Ратингене, Золингене)! А какой фестиваль Ретро 50-е, 60-е, 70-е летом в Кёльне. Это просто мечта для людей понимающих.

Обычно в выходные, но в тёплое время и в будние дни, в самых разных районах проходят эти самые Flohmarkt‘s.

В зависимости от ваших интересов я приготовлю программу, в которой будут 2-3 «флошки». Конечно, при этом я непременно расскажу вам о Германии, прослежу за тем, чтоб вы вкусно поели и в нужное время посещали ВТО.

А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.

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