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В поисках сокровищ на блошиный рынок

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа
Мы посетим самые интересные блошиные рынки Дюссельдорфа и его окрестностей.

Специально для вас, ориентируясь на ваши интересы и пожелания, я составлю маршрут так, что вы не пройдете мимо своего сокровища.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €120 за экскурсию

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В поисках сокровищ на блошиный рынок
В поисках сокровищ на блошиный рынок

Что вы увидите

  • блошинные рынки Дюссельдорфа и окрестностей
Архитектура (45 объектов из Германии в списке сокровищ мирового достояния), богатая история 📖, неповторимый менталитет, разнообразная природа и ландшафт, добротная и недорогая еда.
А ещё в Германии есть сокровища.
Маршрут предложили мне сделать мои постоянные туристы москвичи, которые ко всем недостаткам ещё и коллекционеры. И одно из любимых и успешных для них мест «охоты» - блошиные рынки. Floh - это блоха.
Вы бы зннали, какие фломаркеты в Дюссельдорфе и окрестностях (в Нойссе, Ратингене, Золингене)! А какой фестиваль Ретро 50-е, 60-е, 70-е летом в Кёльне. Это просто мечта для людей понимающих.
Обычно в выходные, но в тёплое время и в будние дни, в самых разных районах проходят эти самые Flohmarkt‘s.
В зависимости от ваших интересов я приготовлю программу, в которой будут 2-3 «флошки». Конечно, при этом я непременно расскажу вам о Германии, прослежу за тем, чтоб вы вкусно поели и в нужное время посещали ВТО.
А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.
Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт: авто 30 центов/км (Обыч­но ме­нее 100 км при выезде из, Дюссельдорфа)
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
В поисках сокровищ на блошиный рынок
В поисках сокровищ на блошиный рынок
В поисках сокровищ на блошиный рынок
В поисках сокровищ на блошиный рынок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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