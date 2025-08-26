Мои заказы

Свидание с Дюссельдорфом по выходным

Погрузитесь в атмосферу Дюссельдорфа: от смелых построек до древних улочек. Узнайте о местных традициях и легендах города на этой уникальной прогулке
Эта экскурсия познакомит с контрастами Дюссельдорфа: от современных построек Медиа-гавани до старинных улочек Альтштадта.

Прогулка по набережной Рейна, посещение японского квартала и дегустация местного пива - всё это ждёт участников. Узнайте о символах города, таких как мальчики, крутящие колесо, и услышите легенды о призраках.

Экскурсия подходит для тех, кто хочет увидеть все ключевые достопримечательности и узнать городские секреты
4.88
43 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Увидеть контрасты Дюссельдорфа
  • 🍺 Узнать о местном пиве
  • 👻 Послушать городские легенды
  • 🍣 Посетить японский квартал
  • 📸 Сделать фото на набережной
  • 🍽️ Найти лучшие рестораны
Ближайшие даты:
14
сен20
сен21
сен27
сен28
сен4
окт5
окт
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Медиа-гавань
  • Альтштадт
  • Телебашня
  • Платановая набережная
  • Замковая башня

Описание экскурсии

Без чего нельзя представить Дюссельдорф

Наш маршрут охватит и старые районы города, и его новейшие достопримечательности, которые формируют сегодняшний облик Дюссельдорфа. От телебашни мы прогуляемся к архитектурному зоопарку в Медиа-гавани, созданному смелыми архитекторами современности, пройдем по платановой набережной и свернем в закоулки Альтштадта. Поговорим о местном пиве, о традициях коренных жителей и людях, которые навсегда вписали свои имена в летопись столицы на Рейне. Вы «прочтете» историю Дюссельдорфа в легендарном скульптурном триптихе Гюресхайма, узнаете, как мальчики, крутящие колесо, стали символом города, и услышите легенду о призраке замковой башни. А еще я расскажу о самом удачливом жителе города, который поможет исполнить ваше желание.

Городские диковинки и советы от местного жителя

Дюссельдорф — это не только «столица на Рейне», но и «винный погребок Германии», «Япония на Рейне» и «Самая длинная барная стойка в мире». На прогулке вы разгадаете смысл всех имен города: заглянете в самый большой японский квартал Германии с колоритными пагодами и буддийскими храмами, узнаете о местном виноделии и пройдете по улице, где каждый день открываются двери 260 баров. Вы услышите об извечном соперничестве кельнского пива и местного темного альта, ставшего источником для бесчисленных анекдотов, возьмете на заметку несколько интересных ресторанов и узнаете о необычном сувенире, который стоит захватить на память о Дюссельдорфе.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Дюссельдорфе.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Дюссельдорфе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

в субботу и воскресенье в 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Дети до 8 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У подножья телебашни
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Дюссельдорфе
Провели экскурсии для 85987 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
2
3
2
1
1
О
Ольга
26 авг 2025
Экскурсия прошла великолепно. Мы получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе. Большое спасибо организатору экскурсии за увлекательное путешествие по городу!!!
M
Maria
11 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия, мы много нового узнали! Гид создал отличную атмосферу, было замечательно гулять вместе! Очень рекомендую маршрут и гида!
О
Ольга
20 июл 2025
🔥🔥🔥
Демченко
Демченко
29 дек 2024
Незабутні враження від екскурсії. За 2 години Тетяні вдалося закохати мене в Дюссельдорф, і я приїду сюди ще не один раз. Дуже змістовна і надихаюча зустріч. Тетяна -чарівна жінка і
читать дальше

чудовий гід. Щиро дякую за подорож "Побачення з Дюссельдорфом"

Незабываемые впечатления от экскурсии. Через 2 часа Татьяне удалось влюбить меня в Дюссельдорф, и я приеду сюда еще не раз. Очень содержательная и вдохновляющая встреча. Татьяна - очаровательная женщина и отличный гид. Спасибо за путешествие "Свидание с Дюссельдорфом"

Д
Дина
27 фев 2020
Отличная прогулка! Несмотря на дикий холод, мы с Татьяной прошли весь маршрут, все было очень структурировано, с тайными историями, о которых не всегда можно легко прочесть в интернете. Татьяна дала пару рекомендаций, куда ещё сходить уже самим и где поесть/пошопиться. Очень полезно) спасибо!
I
Inga
15 фев 2020
Я была в восторге, очень познавательно, интересно, время на экскурсии прошло незаметно! Очень помогает организовать дальнейший отдых, да и вообще, это так интересно знакомиться с местными традициями и историей. Однозначно рекомендую!
Р
Роман
12 янв 2020
Спасибо большое гиду Евгению за прекрасную экскурсию! У нас получилась индивидуальная экскурсия (другие участники не пришли). По времени получилось даже больше 2 часов и было настолько интересно, что невозможно было отвлечься на фотографирование. А после экскурсии показал нам пару интересных ресторанчиков)
D
Dmitry
29 дек 2019
НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!

1) Ошибочно указана метка геолокация места встречи (диаметрально противоположно реальному старту). Это 280 м по кругу и 5 минут разницы. Лучше вместо дома 20 указать дом 2 - у
читать дальше

входа в БЮРО Райнтурма.

2) Очень затянута первая часть прогулки - по медиа-гавани: и по времени (45 минут # показалось, вечность), и по содержанию (неинформативно, нудно, неинтересно), и по дистанции (2.2 км на ледяном ветру в конце декабря).

Итак, явный и очевидный перекос в первой части, которую можно было бы исключить вовсе ИЛИ нужно бы ужать как минимум вдвое.

3) Из-за этого была совершенно скомкана вторая часть прогулки - по Альтштадту. И это очень обидно. Ведь именно здесь (! = и визуально, и атмосферно, и информационно) следует сбросить темп прогулки и замедлить скороговорку гида (уж очень напоминавшую вызубренную "рекламную кричалку"). Карнавальный двор к концу второго часа прогулки, особенно после заката зимой вообще не освещён - ни один из объектов рассказа не разглядеть. Можно было только сокрушаться, почему гид не привел нас сюда хотя бы на полчаса раньше! А исторические улочки Старого городу, да ещё и в неделю рождественской иллюминации и ярмарок, тем более заслуживали бы уж если и не кульминационного форте, то хотя бы ситуационного акцента!

Скорее всего, в Дюссельдорфе можно по одному и тому же маршруту подготовить хотя бы 2 сценария: условно летний и условно зимний (с учётом сезона года, температуры "за бортом", времени заката солнца и освещённости пути). Вероятно, нам не повезло - накануне Нового года мы попали в тиски "июльского варианта".

4) И самое важное: в любой жизненной ситуации всегда и везде всё зависит от человека. В нашем случае от персоны гида, его отношения к группе, профессионализма и компетентности. Нам не повезло с гидом Татьяной. Проект везде позиционирует фишку "устами и глазами МЕСТНОГО жителя взглядом изнутри". Нашей части группы, судя по гиду, житель Дюссельдорфа представился в итоге как подчёркнуто недружественный, безразличный и холодный бюргер(-ша), который(-ая) бесконечно устал от туристов и был абсолютно НЕ заинтересован в конечном эффекте - зарядить туриста настроением и желанием вернуться. Всё безупречно, гладко, по утверждённой программе и, увы, формально, чопорно и сухо… никакой изюминки, азарта и попытки увлечь.

Итак, если бы мы впервые оказались на проекте, то после Дюссельдорфа с Татьяной в остальных 49 городах на планете исключили бы эту компанию с пометкой "анти".
Но для нас это была уже шестая экскурсия, поэтому ничего личного: Татьяна в Дюссельдорфе - неприятное и досадное исключение "в семье", а не правило. Особенно зацепило: быстренько для отчёта начальству

Мы видели, какими яркими "красками" богата эта компания в Брюсселе (зажигательная Юлия на синем маршруте), в Брюгге (восторженная Ангелина), в Кёльне (равняйтесь на Здислава), в Вене (сорри, имя не помним, но гид супер). И разумеется, венец и пьедестал нашего рейтинга в этом проекте - Ольга (на красном маршруте Брюсселя): браво, аплодисменты ("переходящие в бурные овации"), хотим с Вами опять!

Наверняка, и "деревня на Дюсселе" имеет алмазные грани, но гид их умело задрапировала. Надеемся, что в других уголках планеты нам опять повезёт (взяли на полгода вперёд ещё 6 ваучеров у этой команды).

Татьяну НЕ РЕКОМЕНДУЕМ!

Международная команда гидов
Международная команда гидов
Ответ организатора:
Прежде всего, спасибо за Ваш отзыв, мнение каждого туриста очень важно для нас. Именно конструктивные предложения и впечатления помогают нам
читать дальше

работать над качеством экскурсий и постоянно улучшать их восприятие.

Далее по пунктам:

1) Метка геолокации указывает на телебашню, именно возле её входа встреча и начало экскурсии. Вход для посетителей один, телебашню единственная в Дюссельдорфе. Указанный адрес - Stromstr. 20 - официальный, обозначенный на сайте Rheinturm. Вы первый и надеемся единственный, кто посчитал это ошибочным.

2) Дюссельдорф - удивительный город, в котором так близко к друг другу располагаются уникальная Медийная гавань, наполненная архитектурными инновациями и современными тенденциями, самая красивая платановая набережная и исторический "Altstadt". Поэтому туристы в рамках нашего проекта могут ознакомиться не только с историей, легендами и традициями, но и увидеть, то где современные Дюссельдорфцы работают и отдыхают. И 45 минут, то есть всего лишь треть посвящена одному из самых популярных мест западной столицы Германии с лучшей реализацией проектов блистательных архитекторов и скульпторов. Лишать своих гостей такого удовольствия мы увы не станем.

Что касается 2х километров и ледяного ветра в декабре - ну что ж - будем очень стараться,и не сдаваться в неравной борьбе с растояниями и стихиями.

3) Вместе с вами раздосадованы тем, что рождественская иллюминация прекращается, как это не странно 24 декабря и городские власти недобросовестно следят за тем, что бы все памятники без исключения и каждый день были достаточно освещены, тем более, что в декабре в Европе в 16.00 уже сумерки!
Но к сожалению разделить по сезонам, световому дню, погодным условиям, пожеланиям туристов групповую экскурсию в рамках проекта не получится.

4) И да, конечно, самое важное в любой жизненной ситуации всегда, всё и везде зависит от человека.
Действительно на групповую экскурсию приходят самые разные люди - с настроением и без, в предвкушении и с определёнными ожиданиями, с требованиями и притензиями или просто желающие узнать и увидеть новое, с детьми, потому что бесплатно, с родителями, потому что интересно вместе, а так же с насморком или похмельем. И высшая цель и задача гида, по мнению некоторых - угодить каждому! Но увы, не каждому это дано.

Татьяна, опытный гид и эмоциональный рассказчик, проводит свои экскурсии как вы сами правильно заметили, цитирую:"безупречно, гладко, по утверждённой программе. ."
И видимо именно поэтому, до Вас к её работе не было ни одного нарекания, а только положительные и благодарные отзывы довольных туристов и даже, тех, кто был на экскурсии вместе с Вами.

А команда наших гидов в других городах будет стараться не разочаровать Вас в дальнейшем! Приятных Вам впечатлений и новых путешествий!

С уважением,
Татьяна

Л
Лариса
26 дек 2019
Прогулялись семьей по центру города 05 декабря 2019 г. с Татьяной! Узнали много интересных фактов. Благодарим! Рекомендуем.
П
Петр
3 дек 2019
18 ноября брал обзорную экскурсию по Дюссельдорфу. Был сильный ливень, тем не менее гиду удалось отвлечь внимание от погоды, потому что рассказывала она интересно и эмоционально. Мы совершили пеший вояж по историческому центру Дюссельдорфа, выпили ароматный глинтвейн в казематах и расстались на Олштадте. Экскурсию рекомендую, по результатам Вас не будет покидать ощущение, что город Вам давно знаком!
Арман
Арман
12 ноя 2019
Нашим гидом была Татьяна. Настолько интересно и комфортно проводила экскурсии, что не заметили, как пролетело время. Не смотря, что шел дождь и кроме нас никого не было, экскурсия состоялась и все прошло супер. Благодарю!
И
Ирина
9 ноя 2019
Нашла неожиданно предложение в интернете, отозвалась, сделала предоплату и бронь на экскурсию.
В назначенное время встретили, провели увлекательную прогулку, на русском языке-даже забывалось что в Дюссельдорфе находимся, оттого что все было так тепло. Теперь планируем экскурсию в Кёльн с гидами этой же компании!! Успехов и процветания вам
Grinshpun
Grinshpun
21 окт 2019
Не смотря на дождь, экскурсия прошла замечательно. Интересные истории переплетались с фактами. Гид делился из личного опыта и отвечал на все вопросы. Нам очень понравилось, что экскурсия состоялась не смотря на то,что мы были единственной парой. Ни кто не думал ничего отменять. Больше спасибо за интересную экскурсию.
М
Мария
20 окт 2019
Экскурсия очень понравилась. Много нового и интересного. Гид Марина очень эмоционально рассказывает, профессионально. Благодаря Марине город произвел прекрасное впечатление несмотря на дождь, буду рекомендовать своим знакомым.
А
Андрей
9 окт 2019
Отличная экскурсия,гид знает очень много интересных фактов из истории города и рассказывает их в очень интересной форме. Всем советую

