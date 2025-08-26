читать дальше

входа в БЮРО Райнтурма.



2) Очень затянута первая часть прогулки - по медиа-гавани: и по времени (45 минут # показалось, вечность), и по содержанию (неинформативно, нудно, неинтересно), и по дистанции (2.2 км на ледяном ветру в конце декабря).



Итак, явный и очевидный перекос в первой части, которую можно было бы исключить вовсе ИЛИ нужно бы ужать как минимум вдвое.



3) Из-за этого была совершенно скомкана вторая часть прогулки - по Альтштадту. И это очень обидно. Ведь именно здесь (! = и визуально, и атмосферно, и информационно) следует сбросить темп прогулки и замедлить скороговорку гида (уж очень напоминавшую вызубренную "рекламную кричалку"). Карнавальный двор к концу второго часа прогулки, особенно после заката зимой вообще не освещён - ни один из объектов рассказа не разглядеть. Можно было только сокрушаться, почему гид не привел нас сюда хотя бы на полчаса раньше! А исторические улочки Старого городу, да ещё и в неделю рождественской иллюминации и ярмарок, тем более заслуживали бы уж если и не кульминационного форте, то хотя бы ситуационного акцента!



Скорее всего, в Дюссельдорфе можно по одному и тому же маршруту подготовить хотя бы 2 сценария: условно летний и условно зимний (с учётом сезона года, температуры "за бортом", времени заката солнца и освещённости пути). Вероятно, нам не повезло - накануне Нового года мы попали в тиски "июльского варианта".



4) И самое важное: в любой жизненной ситуации всегда и везде всё зависит от человека. В нашем случае от персоны гида, его отношения к группе, профессионализма и компетентности. Нам не повезло с гидом Татьяной. Проект везде позиционирует фишку "устами и глазами МЕСТНОГО жителя взглядом изнутри". Нашей части группы, судя по гиду, житель Дюссельдорфа представился в итоге как подчёркнуто недружественный, безразличный и холодный бюргер(-ша), который(-ая) бесконечно устал от туристов и был абсолютно НЕ заинтересован в конечном эффекте - зарядить туриста настроением и желанием вернуться. Всё безупречно, гладко, по утверждённой программе и, увы, формально, чопорно и сухо… никакой изюминки, азарта и попытки увлечь.



Итак, если бы мы впервые оказались на проекте, то после Дюссельдорфа с Татьяной в остальных 49 городах на планете исключили бы эту компанию с пометкой "анти".

Но для нас это была уже шестая экскурсия, поэтому ничего личного: Татьяна в Дюссельдорфе - неприятное и досадное исключение "в семье", а не правило. Особенно зацепило: быстренько для отчёта начальству



Мы видели, какими яркими "красками" богата эта компания в Брюсселе (зажигательная Юлия на синем маршруте), в Брюгге (восторженная Ангелина), в Кёльне (равняйтесь на Здислава), в Вене (сорри, имя не помним, но гид супер). И разумеется, венец и пьедестал нашего рейтинга в этом проекте - Ольга (на красном маршруте Брюсселя): браво, аплодисменты ("переходящие в бурные овации"), хотим с Вами опять!



Наверняка, и "деревня на Дюсселе" имеет алмазные грани, но гид их умело задрапировала. Надеемся, что в других уголках планеты нам опять повезёт (взяли на полгода вперёд ещё 6 ваучеров у этой команды).



Татьяну НЕ РЕКОМЕНДУЕМ!