Прогулка по набережной Рейна, посещение японского квартала и дегустация местного пива - всё это ждёт участников. Узнайте о символах города, таких как мальчики, крутящие колесо, и услышите легенды о призраках.
Экскурсия подходит для тех, кто хочет увидеть все ключевые достопримечательности и узнать городские секреты
6 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Увидеть контрасты Дюссельдорфа
- 🍺 Узнать о местном пиве
- 👻 Послушать городские легенды
- 🍣 Посетить японский квартал
- 📸 Сделать фото на набережной
- 🍽️ Найти лучшие рестораны
Что можно увидеть
- Медиа-гавань
- Альтштадт
- Телебашня
- Платановая набережная
- Замковая башня
Описание экскурсии
Без чего нельзя представить Дюссельдорф
Наш маршрут охватит и старые районы города, и его новейшие достопримечательности, которые формируют сегодняшний облик Дюссельдорфа. От телебашни мы прогуляемся к архитектурному зоопарку в Медиа-гавани, созданному смелыми архитекторами современности, пройдем по платановой набережной и свернем в закоулки Альтштадта. Поговорим о местном пиве, о традициях коренных жителей и людях, которые навсегда вписали свои имена в летопись столицы на Рейне. Вы «прочтете» историю Дюссельдорфа в легендарном скульптурном триптихе Гюресхайма, узнаете, как мальчики, крутящие колесо, стали символом города, и услышите легенду о призраке замковой башни. А еще я расскажу о самом удачливом жителе города, который поможет исполнить ваше желание.
Городские диковинки и советы от местного жителя
Дюссельдорф — это не только «столица на Рейне», но и «винный погребок Германии», «Япония на Рейне» и «Самая длинная барная стойка в мире». На прогулке вы разгадаете смысл всех имен города: заглянете в самый большой японский квартал Германии с колоритными пагодами и буддийскими храмами, узнаете о местном виноделии и пройдете по улице, где каждый день открываются двери 260 баров. Вы услышите об извечном соперничестве кельнского пива и местного темного альта, ставшего источником для бесчисленных анекдотов, возьмете на заметку несколько интересных ресторанов и узнаете о необычном сувенире, который стоит захватить на память о Дюссельдорфе.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
- Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Дюссельдорфе.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Дюссельдорфе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
в субботу и воскресенье в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Отзывы и рейтинг
1) Ошибочно указана метка геолокация места встречи (диаметрально противоположно реальному старту). Это 280 м по кругу и 5 минут разницы. Лучше вместо дома 20 указать дом 2 - у
В назначенное время встретили, провели увлекательную прогулку, на русском языке-даже забывалось что в Дюссельдорфе находимся, оттого что все было так тепло. Теперь планируем экскурсию в Кёльн с гидами этой же компании!! Успехов и процветания вам