скидка
20%
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
25 июля в 17:00
26 июля в 17:00
250€200 за всё до 5 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
140€126 за всё до 5 чел.
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 08:00
26 июля в 08:00
270€257 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июля 2024Хотели бы поблагодарить нашего гида Екатерину. Экскурсия прошла очень легко и мы слушали Катю с большим интересом. Она все делала
- ЮЮлия1 июля 2024Замечательная экскурсия! Супер позитивная Настя. Понравилось все - преподнесение информации, выбор локаций, максимальная заинтересованность в гостях. 4 часа пролетели как один миг. И да, мы влюбились в Гамбург! Настя, до новых встреч 🧡
- KKateryna1 июля 2024Ми дуже вдячні Катерині за оперативність, бронювали за декілька часів! Найголовне це цікава та насичена історія міста, із додаванням сучасної
- ККатя28 июня 2024Спасибо большое за такую занимательную и легкую прогулку по городу)))) и отдельное спасибо за фото 🙏👍
- ААлтай28 мая 2024Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к
- ЮЮлия22 мая 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки
- ААнна10 марта 2024Катя - гид юный, обаятельный и очаровательный - очень тщательно подготовилась к нашей прогулке: были учтены все гастрономические предпочтения экскурсантов,
- ЕЕлена8 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной, было вкусно и познавательно, идеальное сочетание, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Скидки»
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