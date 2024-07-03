Экскурсии со скидкой в Гамбурге до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Гамбурге на русском языке, цены от €126, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Влюбиться в Гамбург за один день
Пешая
скидка
20%
44 отзыва
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
25 июля в 17:00
26 июля в 17:00
250200 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург
Пешая
скидка
10%
52 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
140126 за всё до 5 чел.
Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
Пешая
скидка
5%
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 08:00
26 июля в 08:00
270257 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июля 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Хотели бы поблагодарить нашего гида Екатерину. Экскурсия прошла очень легко и мы слушали Катю с большим интересом. Она все делала
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    неформально и видно, что ей нравится то, что она делает. Очень приятная в общении, отвечала на все наши вопросы, и давала рекомендации по нашему дальнейшему пребыванию в городе. Мы были благодарны и, конечно, воспользовались ее советами. Хотели бы порекомендовать Екатерину, как гида. Познакомиться с Гамбургом и посмотреть на город ее глазами, это отличный выбор!

  • Ю
    Юлия
    1 июля 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Замечательная экскурсия! Супер позитивная Настя. Понравилось все - преподнесение информации, выбор локаций, максимальная заинтересованность в гостях. 4 часа пролетели как один миг. И да, мы влюбились в Гамбург! Настя, до новых встреч 🧡
  • K
    Kateryna
    1 июля 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Ми дуже вдячні Катерині за оперативність, бронювали за декілька часів! Найголовне це цікава та насичена історія міста, із додаванням сучасної
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    інформації. Нам дуже сподобалося. Окрім того Катерина допомогла нам добратися на вокзал та вирішити питання із потягом, який запізнювався. Це далеко не перша екскурсія, були більш ніж в 35 країнах, ми доволі прискіпливі, але Катерина виправдала всі наші сподівання! Рекомендуємо!

  • К
    Катя
    28 июня 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Спасибо большое за такую занимательную и легкую прогулку по городу)))) и отдельное спасибо за фото 🙏👍
  • А
    Алтай
    28 мая 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к
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    ним приехали в гости. Материал не перегружен исторической информацией, а выглядит, скорее всего, как рассказ горожанина о своём городе. 4,5 часа пролетели незаметно, по ходу экскурсии, могли вносить изменения в маршрут (места, где уже были решили обойти).

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
    Катя - гид юный, обаятельный и очаровательный - очень тщательно подготовилась к нашей прогулке: были учтены все гастрономические предпочтения экскурсантов,
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    заказаны лучшие столики, а одно из заведений - ресторанчик на живописном кораблике-маяке - даже открылся для нас на полчаса раньше обычного времени по просьбе нашего дорогого гида. Неспешно погуляли по городу и по порту, купили вкусные подарки домочадцам, попробовали традиционные гамбургские деликатесы. Отличная прогулка для гурманов.

  • Е
    Елена
    8 октября 2023
    Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
    Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной, было вкусно и познавательно, идеальное сочетание, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июле 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 126 до 257 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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