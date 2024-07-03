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неформально и видно, что ей нравится то, что она делает. Очень приятная в общении, отвечала на все наши вопросы, и давала рекомендации по нашему дальнейшему пребыванию в городе. Мы были благодарны и, конечно, воспользовались ее советами. Хотели бы порекомендовать Екатерину, как гида. Познакомиться с Гамбургом и посмотреть на город ее глазами, это отличный выбор!