Hamburgtours проводит ещё 6 экскурсий

Приехав в другую страну или другой город 🏙️, порой, нам очень хочется просто посмотреть город, весь город целиком, желательно даже не пешком)

Музеи, карты, исторические подробности- это все будет завтра, а сегодня, просто чтобы получить первое впечатление о городе- достаточно просто сесть в машину и доверится нашему водителю, который давно живет в Гамбурге, любит этот город и покажет вам наиболее интересные места.

На машине можно охватить большую площадь, посмотреть все от порта, с моста открывается захватывающих вид на весь порт- аж дух захватывает. И до рыбацких районов Бланкенезе, который сейчас считается очень даже престижным. Также наш водитель 🚗 посоветует, где что купить, если надо отвезет в аутлет, выступит и в роли переводчика.