Hamburgtours проводит ещё 6 экскурсий

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Автомобильно-пешеходная экскурсия по Гамбургу

Hamburgtours
Hamburgtours – Гид из Гамбурга
Вместе с нашим водителем вы сможете увидеть самые интересные и красивые 🤩 места Гамбурга, а также узнать историю 📖 некоторых из них.

Наш водитель 🚗 давно живет в Гамбурге и с радостью подскажет вам, где купить сувениры 🎁, а если нужно, то довезет до местного аутлета и выступит в качестве переводчика.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €263 за экскурсию

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Автомобильно-пешеходная экскурсия по Гамбургу
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Гамбургу
Приехав в другую страну или другой город 🏙️, порой, нам очень хочется просто посмотреть город, весь город целиком, желательно даже не пешком)
Музеи, карты, исторические подробности- это все будет завтра, а сегодня, просто чтобы получить первое впечатление о городе- достаточно просто сесть в машину и доверится нашему водителю, который давно живет в Гамбурге, любит этот город и покажет вам наиболее интересные места.
На машине можно охватить большую площадь, посмотреть все от порта, с моста открывается захватывающих вид на весь порт- аж дух захватывает. И до рыбацких районов Бланкенезе, который сейчас считается очень даже престижным. Также наш водитель 🚗 посоветует, где что купить, если надо отвезет в аутлет, выступит и в роли переводчика.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Гамбургу
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Гамбургу
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Гамбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Hamburgtours
Hamburgtours
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