Hamburgtours проводит ещё 5 экскурсий

В 12 километрах от Гамбурга находится необычайно красивый замок 🏰 – Рейнбек.

В XVI веке герцог Адольф Первый приказал очистить старый пруд, а на его берегу построить замок для себя в стиле голландского Ренессанса.

В конце 1970-х годов замок был реставрирован. Теперь расположенная у воды элегантная постройка открыта для посещений, сегодня тут работает культурный центр.