Hamburgtours проводит ещё 5 экскурсий

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Замок Рейнбек

Hamburgtours
Hamburgtours – Гид из Гамбурга
Замок Рейнбек
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Замок Рейнбек
Замок Рейнбек
В 12 километрах от Гамбурга находится необычайно красивый замок 🏰 – Рейнбек.
В XVI веке герцог Адольф Первый приказал очистить старый пруд, а на его берегу построить замок для себя в стиле голландского Ренессанса.
В конце 1970-х годов замок был реставрирован. Теперь расположенная у воды элегантная постройка открыта для посещений, сегодня тут работает культурный центр.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Замок Рейнбек

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Hamburgtours
Hamburgtours
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