Hamburgtours проводит ещё 5 экскурсий

В 12 километрах от Гамбурга находится необычайно красивый замок 🏰 – Рейнбек.
В XVI веке герцог Адольф Первый приказал очистить старый пруд, а на его берегу построить замок для себя в стиле голландского Ренессанса.
В конце 1970-х годов замок был реставрирован. Теперь расположенная у воды элегантная постройка открыта для посещений, сегодня тут работает культурный центр.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
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Hamburgtours
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