Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Насладиться архитектурой и узнать об инженерных решениях в самых известных и атмосферных кварталах

Ирина
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Ирина – ваш гид
В «ревущие двадцатые» прошлого века в Гамбурге появился квартал конторных домов, или Конторхаусфиртель, а рядом с ним — Шпайхерштадт, уникальный «город складов».

Вы прогуляетесь по кирпичным каньонам этого архитектурного ансамбля, ощутите атмосферу технического прогресса, а в футуристическом районе Хафен-Сити сравните, как воплощают стремление к новому в наши дни.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча около станции метро Meßberg
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Кирпичная музыка Гамбурга
Кирпичная музыка Гамбурга

Что вас ожидает

ЮНЕСКО плохого не посоветует!
Прогулка начнется с осмотра здания Мессбергхофа: вы узнаете о страшных и забавных страницах его истории, а внутри полюбуетесь лестничной спиралью, подобной раковине наутилуса. Дальше обойдём Чилехаус со всех сторон, чтобы понять, почему он стал символом мирового экспрессионизма. А Шпринкенхоф поразит вас не только исполинскими размерами, но и необычным золоченым декором; здесь же скрывается самая красивая лестница этого квартала.

Романтика кирпичных складов
Затем мы отправимся в Шпайхерштадт: осматривать нарядные неоготические строения, бывшие раньше самыми современными складами в мире. Вы пройдете по мостам, вдохнете портовый воздух, заглянете в окна и разгадаете загадки сказочных замков. А заодно узнаете, как Гамбург стал одним из главных кофейных портов мира, какие специи до сих пор хранятся за кирпичными стенами и что общего у Шпайхерштадта и сказок «Тысячи и одной ночи».

Завершится прогулка в самом современном районе Гамбурга — Хафен-Сити. Посмотрим на суперсовременные здания и поговорим о будущем этого невероятного пространства.

Организационные детали

  • Если вас от 3 до 8 человек, стоимость экскурсии составит 120€ — для получения скидки напишите мне в личные сообщения
  • Если вы собираетесь на прогулку с детьми, напишите мне об этом, чтобы я смогла подготовить сюрпризы для юных путешественников
Кирпичная музыка Гамбурга
Кирпичная музыка Гамбурга
Кирпичная музыка Гамбурга
Кирпичная музыка Гамбурга
Кирпичная музыка Гамбурга
Кирпичная музыка Гамбурга
Кирпичная музыка Гамбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около станции метро Meßberg.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу в Гамбурге 11 лет. До сих пор учусь любить местный климат, слишком часто перекусываю булочками с корицей и по-прежнему замираю в восхищении, когда в порт входит очередной морской великан. Я переводчик и отлично перевожу с языка городских улиц и мостов на общечеловеческий. Мне нравится работать с людьми, которые любят задавать вопросы и не боятся много ходить пешком. Особенно я рада семьям с детьми — для маленьких путешественников у меня есть интересные задания и вкусные призы.
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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От 80 за экскурсию
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9 отзывов
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
За 12 веков Гамбург видел все: набеги викингов и войска Наполеона, наводнения и бомбардировки, выступления «Битлз» и Баха, богатство и нищету. На экскурсии вы удивитесь, как в одном городе сочетается множество разных миров. А я поделюсь любопытными сюжетами о достопримечательностях и дам полезные советы для самостоятельного отдыха.

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