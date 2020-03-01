Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

ЮНЕСКО плохого не посоветует!

Прогулка начнется с осмотра здания Мессбергхофа: вы узнаете о страшных и забавных страницах его истории, а внутри полюбуетесь лестничной спиралью, подобной раковине наутилуса. Дальше обойдём Чилехаус со всех сторон, чтобы понять, почему он стал символом мирового экспрессионизма. А Шпринкенхоф поразит вас не только исполинскими размерами, но и необычным золоченым декором; здесь же скрывается самая красивая лестница этого квартала.

Романтика кирпичных складов

Затем мы отправимся в Шпайхерштадт: осматривать нарядные неоготические строения, бывшие раньше самыми современными складами в мире. Вы пройдете по мостам, вдохнете портовый воздух, заглянете в окна и разгадаете загадки сказочных замков. А заодно узнаете, как Гамбург стал одним из главных кофейных портов мира, какие специи до сих пор хранятся за кирпичными стенами и что общего у Шпайхерштадта и сказок «Тысячи и одной ночи».

Завершится прогулка в самом современном районе Гамбурга — Хафен-Сити. Посмотрим на суперсовременные здания и поговорим о будущем этого невероятного пространства.