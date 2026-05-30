Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться прогулками по историческим кварталам и современным районам Гамбурга в полной мере.

В начале XX века Гамбург обогатился архитектурным ансамблем, который сегодня является символом технического прогресса и стремления к новому.Экскурсия "Кирпичная музыка Гамбурга" предлагает уникальную возможность прогуляться по кирпичным каньонам Конторхаусфиртеля и

Шпайхерштадта, ощутив атмосферу "ревущих двадцатых". Посетители увидят здание Мессбергхофа с его лестничной спиралью, Чилехаус - символ мирового экспрессионизма, и Шпринкенхоф с необычным золоченым декором. В Шпайхерштадте, бывшем самом современном складском комплексе прошлого, гости пройдут по мостам, вдохнут портовый воздух и узнают, как Гамбург стал одним из главных кофейных портов мира. Экскурсия завершится в Хафен-Сити - районе, демонстрирующем будущее архитектурного и культурного развития Гамбурга. Это путешествие позволит не только увидеть уникальные архитектурные сооружения, но и узнать множество интересных фактов о городе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 10 чел.

Описание экскурсии

ЮНЕСКО плохого не посоветует!

Прогулка начнется с осмотра здания Мессбергхофа: вы узнаете о страшных и забавных страницах его истории, а внутри полюбуетесь лестничной спиралью, подобной раковине наутилуса. Дальше обойдём Чилехаус со всех сторон, чтобы понять, почему он стал символом мирового экспрессионизма. А Шпринкенхоф поразит вас не только исполинскими размерами, но и необычным золоченым декором; здесь же скрывается самая красивая лестница этого квартала.

Романтика кирпичных складов

Затем мы отправимся в Шпайхерштадт: осматривать нарядные неоготические строения, бывшие раньше самыми современными складами в мире. Вы пройдете по мостам, вдохнете портовый воздух, заглянете в окна и разгадаете загадки сказочных замков. А заодно узнаете, как Гамбург стал одним из главных кофейных портов мира, какие специи до сих пор хранятся за кирпичными стенами и что общего у Шпайхерштадта и сказок «Тысячи и одной ночи».

Завершится прогулка в самом современном районе Гамбурга — Хафен-Сити. Посмотрим на суперсовременные здания и поговорим о будущем этого невероятного пространства.

Организационные детали

Если вы собираетесь на прогулку с детьми, напишите мне об этом, чтобы я смогла подготовить сюрпризы для юных путешественников.