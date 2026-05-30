Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться прогулками по историческим кварталам и современным районам Гамбурга в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мессбергхоф
Чилехаус
Шпринкенхоф
Шпайхерштадт
Хафен-Сити
Описание экскурсии
ЮНЕСКО плохого не посоветует!
Прогулка начнется с осмотра здания Мессбергхофа: вы узнаете о страшных и забавных страницах его истории, а внутри полюбуетесь лестничной спиралью, подобной раковине наутилуса. Дальше обойдём Чилехаус со всех сторон, чтобы понять, почему он стал символом мирового экспрессионизма. А Шпринкенхоф поразит вас не только исполинскими размерами, но и необычным золоченым декором; здесь же скрывается самая красивая лестница этого квартала.
Романтика кирпичных складов
Затем мы отправимся в Шпайхерштадт: осматривать нарядные неоготические строения, бывшие раньше самыми современными складами в мире. Вы пройдете по мостам, вдохнете портовый воздух, заглянете в окна и разгадаете загадки сказочных замков. А заодно узнаете, как Гамбург стал одним из главных кофейных портов мира, какие специи до сих пор хранятся за кирпичными стенами и что общего у Шпайхерштадта и сказок «Тысячи и одной ночи».
Завершится прогулка в самом современном районе Гамбурга — Хафен-Сити. Посмотрим на суперсовременные здания и поговорим о будущем этого невероятного пространства.
Организационные детали
Если вы собираетесь на прогулку с детьми, напишите мне об этом, чтобы я смогла подготовить сюрпризы для юных путешественников.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро Meßberg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Гамбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 297 туристов
Я живу в Гамбурге с 2010 года. До сих пор учусь любить местный климат, слишком часто перекусываю булочками с корицей и по-прежнему замираю в восхищении, когда в порт входит очередной читать дальшеуменьшить
морской великан. Я переводчик и отлично перевожу с языка городских улиц и мостов на общечеловеческий. Особенно я рада семьям с детьми — для маленьких путешественников у меня есть интересные задания и вкусные призы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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2
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1
–
А
Алия
Ирина, Вы чудесная!!! 👏🏻😍🥰❤️ Нам (а это между прочим взрослая мама, 20-летний будущий архитектор и 6-летняя малышка) очень понравилась экскурсия с Вами, было интересно, с уместными юмористическими «вкраплениями», информативно, структурировано. Отдельное спасибо за фотографии и то, что Вы открыли для нас Nord Coast😍 Все оставшиеся дни пребывания в Гамбурге мы ездили завтракать только туда! ❤️
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М
Михаил
Ирина прекрасный экскурсовод и приятный в общении человек, очень любит свой город и с радостью делится своими открытиями. Мы получили большое удовольствие от ее экскурсии и узнали много нового. Очень рекомендуем ее экскурсии.
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Сергей
Провели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в Гамбурге. Жаль, что не смогли забронировать с Ириной больше прогулок, на наши даты все было забронировано…
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L
Lea
Экскурсия очень понравилась. Отлично спланирована. Масса интересной информации об истории строительства складских и офисных помещений в районах, прилегающих к порту Гамбурга. Информация эта передана очень живо, компактно, с любовью и читать дальшеуменьшить
интересом к объекту рассмотрения. Грамотная образная речь, огромное личное обаяние и интеллигентность Ирины производят очень сильное и приятное впечатление. Экскурсия способна возбудить подлинный интерес к такой, казалось бы, прозаической теме, как промышленная и конторская архитектура. Может быть рекомендована для самого широкого круга людей, желающих увидеть необычное в обыденном и просто насладиться общением с интересным творческим человеком.
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С
Семен
Мы взыскательные туристы, много видели и слышали всяких гидов. Часто встречаем экскурсоводов, которые работают честно, но скучно. С Ириной Хесс очень повезло. Рассказ яркий, эмоциональный, с элементами неожиданности, с вопросами и небинарными вариантами ответов. Благодаря ей, Гамбург открылся нам с новой стороны, Выражаем ей благодарность за такую увлекательную экскурсию.
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И
Игорь
Мы взяли частную пешеходную экскурсию в одном из центральных раенов Гамбурга. Примерно знали куда идем из блога Ирины Хесс. Экскурсия оказалась очень интересной: Ирина хорошо знает город и его историю, умеет показать и рассказать, заводит во дворы и под'езды мимо которых пробежал бы даже с подробным путеводителем. Дает почувствовать атмосферу города.