Еще несколько необычных экскурсий в Ганновере

Ганновер – город-оксюморон, город 🏙️, в котором можно встретить бок о бок старинное еврейское кладбище и современные скульптуры, символизирующие... что? У вас будет возможность догадаться.

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Ганновер – город-сказка по субботам и воскресеньям, когда цветные ряды блошиного рынка разбегаются по берегам реки. Здесь можно найти всё, что угодно, начиная от издания Гюго возрастом в пару столетий (5 евро), заканчивая добротным свитером (3 евро) и поплавком от рыболовной сети в подарок.

В Ганновере вы обнаружите практически “улицу красных фонарей” (вечерами функционирует по назначению) и наверняка заметите странных людей в одинаковых зеленых кепках, куртках и с собаками. Что делают эти люди и почему они так одеты? Непременно расскажу.

Мы поднимемся на крышу городской Ратуши, откуда открывается удивительный вид на город, заглянем в красивейшее здание Оперы, понаблюдаем за лодками, скользящими по озеру Машзее, а если захотим – прокатимся на одной из них.

Город приоткроет свои тайны и для любителей заглядывать в музеи: для историков – музей 🖼 Нижней Саксонии (кусочки древностей XI-го века ждут 😃) или Исторический музей (750 лет взлетов, падений и переходных времен, включая рост и распад княжеств, королевств и дворов); для людей творческих – музей Вильгельма Буша, одного из величайших карикатуристов Германии и создателя легендарных комических персонажей Макса и Морица; музей пожарных заинтересует даже маленьких детей, а некоторым специалистам будет интересен Blindenmuseum (6000 экспонатов, касающихся образования для слепых).

В зависимости от времени года мы заглянем на летний фестиваль джаза или самый крупный в Германии фестиваль стрелков (Schützenfest), побываем на рождественской ярмарке, фестивале фейерверков или на знаменитом Октоберфесте.

Впечатляющим приключением для всей семьи станет посещение интерактивного зоопарка, где мы погрузимся в самые настоящие джунгли, а затем станем путешествовать с континента на континент, пробуя страны на ощупь и на вкус.

Также в рамках прогулки-экскурсии по Ганноверу и окрестностям возможно путешествие на велосипедах (длительность – от двух часов до целого дня, с пикником на природе) и фотосессии; условия оговариваются дополнительно.