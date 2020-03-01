Выбирайте и другие экскурсии в Ганновере

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Прогуляться по очаровательному Детмольду и услышать удивительные факты о древнем германском лесе

Yuriy
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Yuriy – ваш гид
В нетривиальном путешествии вы откроете историю и обаяние уютного Детмольда, познакомитесь с везерским Реннесансом и увидите аутентичные улочки «не для туристов».

А в Тевтобургском лесу я расскажу о легендарном сражении за освобождение германцев от Римской империи, проведу к мистическому местному Стоунхенджу и руинам заброшенного города Средневековья.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале г. Детмольд
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Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса

Что вас ожидает

Детмольд — столица округа Липпе
В этом прекрасном городе мы и встретимся. На небольшой прогулке по бывшей столице княжества Липпе-Детмольд я познакомлю вас с широко представленным здесь везерским Реннесансом, соединившим черты итальянского и северного Возрождения. Вы рассмотрите типичные фахверковые домики и замок — резиденцию князей Липпе. Также я расскажу о знаменитых уроженцах города: выдающемся поэте Фрейлиграде и драматурге Граббе.

Секреты Тевтобурского леса
Вы удивитесь, насколько значим этот лес для Германии. Я расскажу о знаменитой Тевтобургской битве 9 года н.э., которая привела к освобождению германцев из-под власти Римской империи. А возле памятника Арминию, вождю древнегерманского племени херусков, поговорим о символической связи его открытия с объединением немецких земель в Германскую империю в 1871 году. Следом я отведу вас к загадочным скалам Экстернштайне, или немецкому Стоунхенджу. Их возраст оценивают в десятки миллионов лет, германские племена в древности считали это место священным, а в 20 веке природным образованием весьма интересовался рейхсфюрер СС Гиммлер. Кроме того, вы посетите руины средневекового города Фалькенбург на высоком холме. Возле уцелевших стен замка и башни вы познакомитесь с недолгой историей города, основанного в 12 веке и после пожара в 16 веке пришедшего в упадок.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная. Трансфер включен в стоимость.
  • Обратите внимание: начало экскурсии — в городе Детмольд. Это в полутора часах езды от ближайшего крупного города, Ганновера. До места начала вам нужно добраться самостоятельно.
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса
Тайны Тевтобурского леса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале г. Детмольд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuriy
Yuriy
Меня зовут Юрий, мне 33, живу в Германии уже 3 года. Раньше жил в разных странах Европы. У меня историческое образование, и я питаю особую любовь к местам старинным, загадочным и символичным. Люблю путешествовать и с удовольствием делюсь знаниями с другими людьми.
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