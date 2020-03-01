Выбирайте и другие экскурсии в Ганновере

Что вас ожидает

Детмольд — столица округа Липпе

В этом прекрасном городе мы и встретимся. На небольшой прогулке по бывшей столице княжества Липпе-Детмольд я познакомлю вас с широко представленным здесь везерским Реннесансом, соединившим черты итальянского и северного Возрождения. Вы рассмотрите типичные фахверковые домики и замок — резиденцию князей Липпе. Также я расскажу о знаменитых уроженцах города: выдающемся поэте Фрейлиграде и драматурге Граббе.

Секреты Тевтобурского леса

Вы удивитесь, насколько значим этот лес для Германии. Я расскажу о знаменитой Тевтобургской битве 9 года н.э., которая привела к освобождению германцев из-под власти Римской империи. А возле памятника Арминию, вождю древнегерманского племени херусков, поговорим о символической связи его открытия с объединением немецких земель в Германскую империю в 1871 году. Следом я отведу вас к загадочным скалам Экстернштайне, или немецкому Стоунхенджу. Их возраст оценивают в десятки миллионов лет, германские племена в древности считали это место священным, а в 20 веке природным образованием весьма интересовался рейхсфюрер СС Гиммлер. Кроме того, вы посетите руины средневекового города Фалькенбург на высоком холме. Возле уцелевших стен замка и башни вы познакомитесь с недолгой историей города, основанного в 12 веке и после пожара в 16 веке пришедшего в упадок.