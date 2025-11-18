Мои заказы

Музеи и искусство Кёльна

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Кёльне на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У крестоцвета (Kreuzblume) у Кёльнского Собора
«Парфюмерный музей «Фарина» — я расскажу историю одеколона»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Кёльн - первое свидание
Пешая
2 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
«Полюбуетесь арочным мостом Гогенцоллернов через реку Рейн, отдохнете на Сенной площади, заглянете в музей парфюмерии и познакомитесь с героями местных анекдотов — Тюннесой и Шеля»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Кёльн и его женщины
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
«Старый город и центр КёльнаВы увидите множество скульптур, фонтанов и музеев, связанных с важными для города женщинами»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Свидание с Кёльном по выходным
Пешая
2 часа
68 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Кёльном каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, узнав о его культуре и традициях. Посетите собор и насладитесь уникальными историями города
Начало: У Кёльнского собора
«Вы поймёте, чем Кёльн привлекает как обычных путешественников, так и паломников, различите следы периода римского господства и обнаружите лучшие музеи, фонтаны и памятники города»
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    18 ноября 2025
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Большое спасибо за экскурсию. Мы получили не только удовольствие, но и пользу.
    Без напряга, достаточно насыщенно и подробно Мария рассказала про
    читать дальше

    историю города, начиная с момента появления поселений на этой территории и до недавнего прошлого.

    Гид - человек лёгкий и контактный. Не "оттарабанила" и расстались, а отвечала на вопросы по теме экскурсии, адекватно реагировала на шутки (это важно), отвечала на вопросы не по теме: про страну, регион и город. Предупредила о предстоящих гуляниях, и особенностях обслуживания и поведения в пивных:)
    Спасибо большое за полученное удовольствие.
    Уже рекомендовали знакомым

    Большое спасибо за экскурсию. Мы получили не только удовольствие, но и пользу.
  • А
    Анастасия
    6 ноября 2025
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Познавательная интересная экскурсия)
  • М
    Майя
    5 ноября 2025
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Получили огромное удовольствие от прогулки. Очень легко и интересно было пройтись по улицам Кельна вместе с Марией! Очень приятный и внимательный гид! Спасибо большое!
    Получили огромное удовольствие от прогулки. Очень легко и интересно было пройтись по улицам Кельна вместе с Марией! Очень приятный и внимательный гид! Спасибо большое!
  • М
    Мария
    26 октября 2025
    Свидание с Кёльном по выходным
    Отличная экскурсия! Мне есть с чем сравнить! Гид рассказал очень много интересных фактов о городе, много легенд, показал самые лучшие смотровые площадки! Экскурсия супер! Рекомендую однозначно!
    Отличная экскурсия! Мне есть с чем сравнить! Гид рассказал очень много интересных фактов о городе, много
  • С
    Светлана
    23 октября 2025
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Экскурсия в Кельне с Марией прошла отлично. Мы с друзьями провели прекрасное время, гуляя по Кельну с Марией. Она очень интересно проводила экскурсию. Мария настоящий профессионал и приятный в общении человек.
  • К
    Ксения
    19 октября 2025
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Брали экскурсию для семьи, нам очень понравилось! Кельн открылся с интересной стороны)
    У Марии необычная подача, интересные факты и ответы на все вопросы! Было супер, когда еще раз будем в Германии обязательно возьмем еще одну экскурсию с ней.
    Всем рекомендуем)
  • Т
    Татьяна
    15 октября 2025
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Мне очень понравилась экскурсия по Кёльну! Отдельное большое спасибо Марии — за интересные рассказы, внимание к деталям и душевную подачу. Благодаря ей прогулка по Кёльну стала по-настоящему незабываемой!
    Мне очень понравилась экскурсия по Кёльну! Отдельное большое спасибо Марии — за интересные рассказы, внимание к деталям и душевную подачу. Благодаря ей прогулка по Кёльну стала по-настоящему незабываемой!
  • Т
    Татьяна
    12 октября 2025
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Очень интересная вышла прогулка!
    Не ожидали чего-то многого от экскурсии, так как были проездом 1 день. Мария рассказала очень увлекательные легенды,
    читать дальше

    подстроила экскурсию под наши «предпочтения», чуть сменила маршрут под наши «хотелки», что очень показательно ❤️
    На одной волне, вовлеченная в город, видно что человеку очень нравится ее работа, город, атмосфера и жизнь!
    Мы в восторге, советуем очень 🌟

    В конце подсказала один ресторанчик с безумно вкусной рулькой 😍🥰😘

    Очень интересная вышла прогулка!
  • А
    Алексей
    10 октября 2025
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Благодарим Марию за отлично организованную и проведенную экскурсию. Окунулись в историю Кельна, а также параллельно узнали о нюансах со временности.
  • Ж
    Жанна
    29 сентября 2025
    Свидание с Кёльном по выходным
    Невероятная, безумно интересная и насыщенная экскурсия, которую провёл Здислав!
    Всем рекомендую 😊
  • Е
    Евгения
    18 сентября 2025
    Кёльн - первое свидание
    Светлана - замечательный, знающий, профессиональный экскурсовод.
    Мы в восторге от ее экскурсии по Кельну. Огромная благодарность. Рекомендуем всем!!!
  • Е
    Евгений
    25 августа 2025
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Мы с семьей побывали на экскурсии Марии в Кёльне и остались очень довольны. За два часа узнали самые интересные факты
    читать дальше

    об истории города и его главных достопримечательностях.
    Мария по-настоящему впечатляет своими знаниями и энергетикой – экскурсия прошла легко и увлекательно, на одном дыхании. Было очень интересно и взрослым, и детям.
    Огромное спасибо за это замечательное мероприятие!

  • Н
    Наталья
    18 августа 2025
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Ещё раз благодарим Марию за интересную и содержательную экскурсию по Кёльну. Это была увлекательная и запоминающаяся прогулка, наполненная и фактами и интереснами легенами. Запомнилось многое благодаря лёгкой подаче, заранее приготовленным фотографиям. Два часа пролетели на одном дыхании.
  • Р
    Рита
    2 августа 2025
    Кёльн - первое свидание
    Наш первый визит в Кёльн. Идеальная экскурсия. Большое спасибо!
    Наш первый визит в Кёльн. Идеальная экскурсия. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Кёльн - первое свидание
    Светлана - интересный рассказчик! Экскурсия очень понравилась. Продуманный маршрут, интересные факты, дополнения на фото, распечатанных заранее. Благодаря Светлане, сложилось целостное представление не только о городе, но и о регионе в целом.
    Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    13 июля 2025
    Свидание с Кёльном по выходным
    Огромное спасибо Здиславу за экскурсию по Кельну, были проездом, за два часа узнали много интересного про город, посмотрели такие места, которые не найдешь ни в одном путеводителе. Рекомендуем однозначно!!
  • Н
    Наталья
    7 июля 2025
    Кёльн - первое свидание
    В Кёльне мы были впервые и наше с ним первое свидание в сопровождении гида Светланы прошло отлично. Узнали интересные исторические факты и, конечно, нас поразил сам Кёльнский собор. Со Светланой сразу случилась комфортная коммуникация, рекомендуем от души.
  • Е
    Елена
    3 июля 2025
    Кёльн - первое свидание
    Большое спасибо Светлане за чудесную экскурсию. Первое знакомство с Кельном прошло замечательно. Мы познакомились с историей города, узнали городские легенды и традиции, любовались величественным собором, гуляли по набережной. Очень насыщенная и познавательная экскурсия
  • А
    Анна
    1 июля 2025
    Кёльн - первое свидание
    Отличная экскурсия в спокойном темпе. Светлана не только показала нам исторический центр, но и рассказала о музеях и местах потенциального
    читать дальше

    интереса так, что захотелось приехать в город еще раз и непременно все их обойти!
    В день экскурсии стояла тридцатипятиградусная жара, однако, Светлане удалось скорректировать маршрут таким образом, что мы все или почти все время находились в тени.
    Большое спасибо нашему гиду за интересный рассказ и отзывчивость!

  • О
    Ойдин
    28 июня 2025
    Кёльн - первое свидание
    Светлана мне очень понравилась, за двухчасовую экскурсию очень многое узнала про Кёльн, пофоткалась и успела на поезд. Всем рекомендую, очень вежливая, душевная и с легкостью отвечает на все интересующие вас вопросы)))

