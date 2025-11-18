Л Людмила Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне

Без напряга, достаточно насыщенно и подробно Мария рассказала про читать дальше историю города, начиная с момента появления поселений на этой территории и до недавнего прошлого.



Гид - человек лёгкий и контактный. Не "оттарабанила" и расстались, а отвечала на вопросы по теме экскурсии, адекватно реагировала на шутки (это важно), отвечала на вопросы не по теме: про страну, регион и город. Предупредила о предстоящих гуляниях, и особенностях обслуживания и поведения в пивных:)

Спасибо большое за полученное удовольствие.

А Анастасия Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне Познавательная интересная экскурсия)

М Майя Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне Получили огромное удовольствие от прогулки. Очень легко и интересно было пройтись по улицам Кельна вместе с Марией! Очень приятный и внимательный гид! Спасибо большое!

М Мария Свидание с Кёльном по выходным Отличная экскурсия! Мне есть с чем сравнить! Гид рассказал очень много интересных фактов о городе, много легенд, показал самые лучшие смотровые площадки! Экскурсия супер! Рекомендую однозначно!

С Светлана Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне Экскурсия в Кельне с Марией прошла отлично. Мы с друзьями провели прекрасное время, гуляя по Кельну с Марией. Она очень интересно проводила экскурсию. Мария настоящий профессионал и приятный в общении человек.

К Ксения Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне Брали экскурсию для семьи, нам очень понравилось! Кельн открылся с интересной стороны)

У Марии необычная подача, интересные факты и ответы на все вопросы! Было супер, когда еще раз будем в Германии обязательно возьмем еще одну экскурсию с ней.

Всем рекомендуем)

Т Татьяна Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне Мне очень понравилась экскурсия по Кёльну! Отдельное большое спасибо Марии — за интересные рассказы, внимание к деталям и душевную подачу. Благодаря ей прогулка по Кёльну стала по-настоящему незабываемой!

Т Татьяна Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне

Не ожидали чего-то многого от экскурсии, так как были проездом 1 день. Мария рассказала очень увлекательные легенды, читать дальше подстроила экскурсию под наши «предпочтения», чуть сменила маршрут под наши «хотелки», что очень показательно ❤️

На одной волне, вовлеченная в город, видно что человеку очень нравится ее работа, город, атмосфера и жизнь!

Мы в восторге, советуем очень 🌟



А Алексей Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне Благодарим Марию за отлично организованную и проведенную экскурсию. Окунулись в историю Кельна, а также параллельно узнали о нюансах со временности.

Ж Жанна Свидание с Кёльном по выходным Невероятная, безумно интересная и насыщенная экскурсия, которую провёл Здислав!

Всем рекомендую 😊

Е Евгения Кёльн - первое свидание Светлана - замечательный, знающий, профессиональный экскурсовод.

Мы в восторге от ее экскурсии по Кельну. Огромная благодарность. Рекомендуем всем!!!

Мария по-настоящему впечатляет своими знаниями и энергетикой – экскурсия прошла легко и увлекательно, на одном дыхании. Было очень интересно и взрослым, и детям.

Мария по-настоящему впечатляет своими знаниями и энергетикой – экскурсия прошла легко и увлекательно, на одном дыхании. Было очень интересно и взрослым, и детям.

Огромное спасибо за это замечательное мероприятие! Мы с семьей побывали на экскурсии Марии в Кёльне и остались очень довольны. За два часа узнали самые интересные факты

Н Наталья Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне Ещё раз благодарим Марию за интересную и содержательную экскурсию по Кёльну. Это была увлекательная и запоминающаяся прогулка, наполненная и фактами и интереснами легенами. Запомнилось многое благодаря лёгкой подаче, заранее приготовленным фотографиям. Два часа пролетели на одном дыхании.

Р Рита Кёльн - первое свидание Наш первый визит в Кёльн. Идеальная экскурсия. Большое спасибо!

Е Елена Кёльн - первое свидание Светлана - интересный рассказчик! Экскурсия очень понравилась. Продуманный маршрут, интересные факты, дополнения на фото, распечатанных заранее. Благодаря Светлане, сложилось целостное представление не только о городе, но и о регионе в целом.

Рекомендую!

Н Наталья Свидание с Кёльном по выходным Огромное спасибо Здиславу за экскурсию по Кельну, были проездом, за два часа узнали много интересного про город, посмотрели такие места, которые не найдешь ни в одном путеводителе. Рекомендуем однозначно!!

Н Наталья Кёльн - первое свидание В Кёльне мы были впервые и наше с ним первое свидание в сопровождении гида Светланы прошло отлично. Узнали интересные исторические факты и, конечно, нас поразил сам Кёльнский собор. Со Светланой сразу случилась комфортная коммуникация, рекомендуем от души.

Е Елена Кёльн - первое свидание Большое спасибо Светлане за чудесную экскурсию. Первое знакомство с Кельном прошло замечательно. Мы познакомились с историей города, узнали городские легенды и традиции, любовались величественным собором, гуляли по набережной. Очень насыщенная и познавательная экскурсия

А Анна Кёльн - первое свидание читать дальше интереса так, что захотелось приехать в город еще раз и непременно все их обойти!

В день экскурсии стояла тридцатипятиградусная жара, однако, Светлане удалось скорректировать маршрут таким образом, что мы все или почти все время находились в тени.

Большое спасибо нашему гиду за интересный рассказ и отзывчивость! Отличная экскурсия в спокойном темпе. Светлана не только показала нам исторический центр, но и рассказала о музеях и местах потенциального