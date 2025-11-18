Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У крестоцвета (Kreuzblume) у Кёльнского Собора
«Парфюмерный музей «Фарина» — я расскажу историю одеколона»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
«Полюбуетесь арочным мостом Гогенцоллернов через реку Рейн, отдохнете на Сенной площади, заглянете в музей парфюмерии и познакомитесь с героями местных анекдотов — Тюннесой и Шеля»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
«Старый город и центр КёльнаВы увидите множество скульптур, фонтанов и музеев, связанных с важными для города женщинами»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Кёльном каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, узнав о его культуре и традициях. Посетите собор и насладитесь уникальными историями города
Начало: У Кёльнского собора
«Вы поймёте, чем Кёльн привлекает как обычных путешественников, так и паломников, различите следы периода римского господства и обнаружите лучшие музеи, фонтаны и памятники города»
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила18 ноября 2025Большое спасибо за экскурсию. Мы получили не только удовольствие, но и пользу.
Без напряга, достаточно насыщенно и подробно Мария рассказала про
- ААнастасия6 ноября 2025Познавательная интересная экскурсия)
- ММайя5 ноября 2025Получили огромное удовольствие от прогулки. Очень легко и интересно было пройтись по улицам Кельна вместе с Марией! Очень приятный и внимательный гид! Спасибо большое!
- ММария26 октября 2025Отличная экскурсия! Мне есть с чем сравнить! Гид рассказал очень много интересных фактов о городе, много легенд, показал самые лучшие смотровые площадки! Экскурсия супер! Рекомендую однозначно!
- ССветлана23 октября 2025Экскурсия в Кельне с Марией прошла отлично. Мы с друзьями провели прекрасное время, гуляя по Кельну с Марией. Она очень интересно проводила экскурсию. Мария настоящий профессионал и приятный в общении человек.
- ККсения19 октября 2025Брали экскурсию для семьи, нам очень понравилось! Кельн открылся с интересной стороны)
У Марии необычная подача, интересные факты и ответы на все вопросы! Было супер, когда еще раз будем в Германии обязательно возьмем еще одну экскурсию с ней.
Всем рекомендуем)
- ТТатьяна15 октября 2025Мне очень понравилась экскурсия по Кёльну! Отдельное большое спасибо Марии — за интересные рассказы, внимание к деталям и душевную подачу. Благодаря ей прогулка по Кёльну стала по-настоящему незабываемой!
- ТТатьяна12 октября 2025Очень интересная вышла прогулка!
Не ожидали чего-то многого от экскурсии, так как были проездом 1 день. Мария рассказала очень увлекательные легенды,
- ААлексей10 октября 2025Благодарим Марию за отлично организованную и проведенную экскурсию. Окунулись в историю Кельна, а также параллельно узнали о нюансах со временности.
- ЖЖанна29 сентября 2025Невероятная, безумно интересная и насыщенная экскурсия, которую провёл Здислав!
Всем рекомендую 😊
- ЕЕвгения18 сентября 2025Светлана - замечательный, знающий, профессиональный экскурсовод.
Мы в восторге от ее экскурсии по Кельну. Огромная благодарность. Рекомендуем всем!!!
- ЕЕвгений25 августа 2025Мы с семьей побывали на экскурсии Марии в Кёльне и остались очень довольны. За два часа узнали самые интересные факты
- ННаталья18 августа 2025Ещё раз благодарим Марию за интересную и содержательную экскурсию по Кёльну. Это была увлекательная и запоминающаяся прогулка, наполненная и фактами и интереснами легенами. Запомнилось многое благодаря лёгкой подаче, заранее приготовленным фотографиям. Два часа пролетели на одном дыхании.
- РРита2 августа 2025Наш первый визит в Кёльн. Идеальная экскурсия. Большое спасибо!
- ЕЕлена27 июля 2025Светлана - интересный рассказчик! Экскурсия очень понравилась. Продуманный маршрут, интересные факты, дополнения на фото, распечатанных заранее. Благодаря Светлане, сложилось целостное представление не только о городе, но и о регионе в целом.
Рекомендую!
- ННаталья13 июля 2025Огромное спасибо Здиславу за экскурсию по Кельну, были проездом, за два часа узнали много интересного про город, посмотрели такие места, которые не найдешь ни в одном путеводителе. Рекомендуем однозначно!!
- ННаталья7 июля 2025В Кёльне мы были впервые и наше с ним первое свидание в сопровождении гида Светланы прошло отлично. Узнали интересные исторические факты и, конечно, нас поразил сам Кёльнский собор. Со Светланой сразу случилась комфортная коммуникация, рекомендуем от души.
- ЕЕлена3 июля 2025Большое спасибо Светлане за чудесную экскурсию. Первое знакомство с Кельном прошло замечательно. Мы познакомились с историей города, узнали городские легенды и традиции, любовались величественным собором, гуляли по набережной. Очень насыщенная и познавательная экскурсия
- ААнна1 июля 2025Отличная экскурсия в спокойном темпе. Светлана не только показала нам исторический центр, но и рассказала о музеях и местах потенциального
- ООйдин28 июня 2025Светлана мне очень понравилась, за двухчасовую экскурсию очень многое узнала про Кёльн, пофоткалась и успела на поезд. Всем рекомендую, очень вежливая, душевная и с легкостью отвечает на все интересующие вас вопросы)))
