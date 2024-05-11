Увидеть самое главное в Кёльне

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Кёльне на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кёльн и его женщины
Пешая
74 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Завтра в 10:00
18 июля в 10:00
от 120 за всё до 2 чел.
Через 2000 лет: велотур по Кёльну
На велосипеде
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Через 2000 лет: велотур по Кёльну
Увидеть лучшее в городе, который построили гномы
Начало: У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом
200 за всё до 8 чел.
Кёльн: загадочный мегаполис на Рейне
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому Кёльну: история и легенды
Пешеходная экскурсия по старому Кёльну: от Кёльнского собора до моста любви. Узнайте историю города и его главные достопримечательности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    11 мая 2024
    Кёльн и его женщины
    Только восторг и восхищение! Мы провели замечательный, наполненный рассказами о городе день. В дополнении к известному собору - в Кельне
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    сокрыто много интересностей. Несколько часов открытий и любования городом под рассказ Татьяны. Это было очень приятно, познавательно и грамотно организованно со стороны экскурсовода. Большая благодарность от нашей семейной группы! При возможности, желаем еще и еще раз обратиться. Мы узнали что Татьяна проводит еще экскурсии по другим городам и с удовольствием готовы вновь стать ее слушателями.

  • К
    Катерина
    28 сентября 2023
    Кёльн и его женщины
    Кельн, который показала нам Татьяна был удивительным и очаровательным! Наш гид познакомила с городом в непринужденной, харизматичной манере с изобилием интересных фактов и забавных историй, что сделало наше путешествие еще более запоминающимся!
  • К
    Катерина
    12 сентября 2023
    Кёльн и его женщины
    Прекрасный выбор для погружения в историю, культуру и красоту Кельна. Татьяна на подобранном специально под вас и ваш бэкграунд языке
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    расскажет обо всем, что вам хочется узнать. Приятная и доходчивая манера. Где есть время усмехнуться, впечатлиться, посочувствовать и проникнуться пониманием. Ощущается, как будто все рассказанное прекрасно отложилось в голове. Это потрясающее искусство. Большое спасибо Татьяне!

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Самое главное»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июле 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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