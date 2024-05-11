1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Завтра в 10:00
18 июля в 10:00
от €120 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Через 2000 лет: велотур по Кёльну
Увидеть лучшее в городе, который построили гномы
Начало: У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом
€200 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому Кёльну: история и легенды
Пешеходная экскурсия по старому Кёльну: от Кёльнского собора до моста любви. Узнайте историю города и его главные достопримечательности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina11 мая 2024Только восторг и восхищение! Мы провели замечательный, наполненный рассказами о городе день. В дополнении к известному собору - в Кельне
- ККатерина28 сентября 2023Кельн, который показала нам Татьяна был удивительным и очаровательным! Наш гид познакомила с городом в непринужденной, харизматичной манере с изобилием интересных фактов и забавных историй, что сделало наше путешествие еще более запоминающимся!
- ККатерина12 сентября 2023Прекрасный выбор для погружения в историю, культуру и красоту Кельна. Татьяна на подобранном специально под вас и ваш бэкграунд языке
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Самое главное»
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