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Кёльн и его женщины

5
0 отзывов
Evgeny
Evgeny – Гид из Кёльна
Кёльн и его женщины
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €150 за экскурсию

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Кёльн и его женщины
Кёльн и его женщины

Что вы увидите

  • Кёльнский собор
  • Руины дворца
  • Романо-германский музей
  • Мост Гогенцоллера
  • Кёльнская Филармония
  • Фонтан Хейнцельменшен
  • Пивоварня Фрю
  • Площадь Старого рынка
  • Ратуша
  • Фонтан Ян фон Верт
  • Келлендрессер
  • Скульптура Тюнус и Шэль
  • Рыбный рынок
  • Церковь Большой Мартин
  • Фонтан Бабьего четверга
  • Музей Парфюма Фарина
  • Фонтан женщин
  • Шопинг центр
  • Церковь Минаритов
  • Район ВДР
  • Дом Одеколона
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ рассказ о любимом городе коснется только самой прекрасной части Кёльна - части нежной, но сильной, жертвенной, но коварной. Во время прогулки по историческому центру Кёльна вы узнаете несколько легенд о женщинах, каждая из которых сыграла большую роль в судьбе и становлении города. Мы покажем вам женщину, которая “всё испортила”, женщину, которая спасла многих, и - кто знает? - возможно мы увидим за чашечкой кофе ту, которая находится сейчас у руля Кёльна.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Кёльнский собор
Место завершения
🏁 Музей парфюма Фарина
Кёльн и его женщины
Кёльн и его женщины
Кёльн и его женщины
Кёльн и его женщины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Evgeny
Evgeny
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