Групповая пешеходная экскурсия ⛳ рассказ о любимом городе коснется только самой прекрасной части Кёльна - части нежной, но сильной, жертвенной, но коварной. Во время прогулки по историческому центру Кёльна вы узнаете несколько легенд о женщинах, каждая из которых сыграла большую роль в судьбе и становлении города. Мы покажем вам женщину, которая “всё испортила”, женщину, которая спасла многих, и - кто знает? - возможно мы увидим за чашечкой кофе ту, которая находится сейчас у руля Кёльна.